Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    21 Oct 2025 7:25 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Oct 2025 7:25 AM IST

    സ്ത​നാ​ർ​ബു​ദ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണം; പി​ങ്ക് ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ പ​രി​പാ​ടി​യു​മാ​യി വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രാ​ല​യം

    സ്ത​നാ​ർ​ബു​ദ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണം; പി​ങ്ക് ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ പ​രി​പാ​ടി​യു​മാ​യി വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രാ​ല​യം
    സ്ത​നാ​ർ​ബു​ദ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രാ​ല​യം

    സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പി​ങ്ക് ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന്

    ​ദോ​ഹ: സ്ത​നാ​ർ​ബു​ദ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ മാ​സാ​ച​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​വും പൊ​തു​ജ​നാ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​വും ഖ​ത്ത​ർ കാ​ൻ​സ​ർ സൊ​സൈ​റ്റി​യും സം​യു​ക്ത​മാ​യി പി​ങ്ക് ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    'നേ​ര​ത്തേ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണം; ജീ​വ​ൻ സം​ര​ക്ഷി​ക്കാം' എ​ന്ന പേ​രി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ​സ്ത​നാ​ർ​ബു​ദം നേ​ര​ത്തേ ക​ണ്ടെ​ത്തി പ്ര​തി​രോ​ധി​ക്കേ​ണ്ട​തി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

    ആ​രോ​ഗ്യാ​വ​ബോ​ധം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക, മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ലെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്കി​ട​യി​ൽ ആ​രോ​ഗ്യ​ക​ര​മാ​യ ജീ​വി​ത​ശൈ​ലി പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ക എ​ന്നി​വ​യാ​യി​രു​ന്നു പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ല​ക്ഷ്യം. ​വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ ആ​സ്ഥാ​ന​ത്ത് തി​യ​റ്റ​ർ ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ടെ​ക്നി​ക്ക​ൽ ഓ​ഫി​സി​ലെ അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ റീം ​ഖ​ലീ​ഫ അ​ൽ സു​വൈ​ദി​യും മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ലെ നി​ര​വ​ധി വ​നി​ത ജീ​വ​ന​ക്കാ​രും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ​പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പൊ​തു​ജ​നാ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ച്ച് സീ​നി​യ​ർ ഹെ​ൽ​ത്ത് എ​ജു​ക്കേ​റ്റ​ർ നൂ​ർ ഹ​മ്മാ​ദ് വി​ഷ​യാ​വ​ത​ര​ണം ന​ട​ത്തി. സ്ത​നാ​ർ​ബു​ദം, അ​തി​ന്റെ ല​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ, ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ, നേ​ര​ത്തേ ക​ണ്ടെ​ത്തേ​ണ്ട​തി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യം, പ്ര​തി​രോ​ധ രീ​തി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് സെ​ഷ​നി​ൽ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. രോ​ഗം വ​രാ​നു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത​ക​ളും പ്ര​തി​രോ​ധ രീ​തി​ക​ളും അ​വ​ർ എ​ടു​ത്തു കാ​ണി​ച്ചു. ഖ​ത്ത​റി​ലെ കാ​ൻ​സ​ർ കേ​സു​ക​ളി​ൽ 35.1 ശ​ത​മാ​നം സ്ത​നാ​ർ​ബു​ദ​മാ​ണ്. നേ​ര​ത്തെ​യു​ള്ള രോ​ഗ​നി​ർ​ണ​യം ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​യ ചി​കി​ത്സ​ക്കും രോ​ഗ​മു​ക്തി​ക്കു​മു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നും അ​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ​ഖ​ത്ത​ർ കാ​ൻ​സ​ർ സൊ​സൈ​റ്റി​യി​ലെ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി ഹെ​ൽ​ത്ത് അ​വ​യ​ർ​ന​സ് മേ​ധാ​വി ഹി​ബ നാ​സ​ർ സ്ത​നാ​ർ​ബു​ദ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള ശാ​സ്ത്രീ​യ വ​സ്തു​ത​ക​ളും ​തെ​റ്റി​ദ്ധാ​ര​ണ​ക​ളെ കു​റി​ച്ചും വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. നേ​ര​ത്തേ​യു​ള്ള പ​രി​ശോ​ധ​ന ചി​കി​ത്സ​യി​ൽ നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​ണെ​ന്നും അ​ത്യാ​വ​ശ്യ​മാ​ണെ​ന്നും അ​വ​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

