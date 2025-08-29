Begin typing your search above and press return to search.
    Qatar
    date_range 29 Aug 2025 7:30 AM IST
    date_range 29 Aug 2025 7:30 AM IST

    ഇ​രു രാ​ഷ്ട്ര​ങ്ങ​ളും ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി സ​ഹ​ക​ര​ണം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തും

    പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ ബി​ൻ ജാ​സിം ആ​ൽഥാ​നി ഈ​ജി​പ്ത് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി
    ഇ​രു രാ​ഷ്ട്ര​ങ്ങ​ളും ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി സ​ഹ​ക​ര​ണം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തും
    പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ ബി​ൻ ജാ​സിം ആ​ൽഥാ​നി ഈ​ജി​പ്ത്

    പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ഡോ. ​മു​സ്ത​ഫ മ​ദ്ബൂ​ലി​യു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തു​ന്നു

    ദോ​ഹ: പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ ബി​ൻ ജാ​സിം ആ​ൽഥാ​നി​യും ഈ​ജി​പ്ത് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ഡോ. ​മു​സ്ത​ഫ മ​ദ്ബൂ​ലി​യും ത​മ്മി​ൽ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച ഈ​ജി​പ്ഷ്യ​ൻ ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​യ കൈ​റോ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ​കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ൽ ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള സ​ഹ​ക​ര​ണ ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളും, പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് നി​ക്ഷേ​പം, സാ​മ്പ​ത്തി​കം, ന​യ​ത​ന്ത്രം, കൃ​ഷി, ഭ​ക്ഷ്യ​സു​ര​ക്ഷ, സാ​മൂ​ഹി​ക കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ മേ​ഖ​ല​ക​ളെ കു​റി​ച്ചും അ​വ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നെ കു​റി​ച്ചും ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തു.

    എ​ല്ലാ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലും ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി ബ​ന്ധം വി​പു​ലീ​ക​രി​ക്കാ​നും അ​തു​വ​ഴി ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ വ​ള​ർ​ച്ച സാ​ധ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും ഇ​രു പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​മാ​രും താ​ൽ​പ​ര്യം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു.

