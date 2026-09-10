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അൽ വക്റ തുറമുഖത്ത് ബോട്ടിന് തീപിടിച്ചുtext_fields
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News Summary - Boat catches fire at Al Wakra harbor
അൽ വക്റ: അൽ വക്റ തുറമുഖത്തിന് സമീപം നങ്കൂരമിട്ടിരുന്ന ബോട്ടിന് തീപിടിച്ചത് സിവിൽ ഡിഫൻസ് സേന നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കി. സംഭവത്തിൽ ആളപായമോ ആർക്കും പരിക്കോ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് ഖത്തർ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
വിവരമറിഞ്ഞയുടൻ സംഭവസ്ഥലത്തെത്തിയ സിവിൽ ഡിഫൻസ് യൂണിറ്റുകൾ വേഗത്തിൽ തന്നെ തീ നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കുകയായിരുന്നു. തീപിടിത്തത്തിനുള്ള കാരണമോ ബോട്ടിലുണ്ടായ നാശനഷ്ടങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചോകൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അധികൃതർ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല.
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