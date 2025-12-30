Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    ബ്ലൂ-​കോ​ള​ർ ജോ​ബ്; ഇ​ന്ത്യ​ക്കാർ ജോ​ലിചെ​യ്യു​ന്ന രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഖ​ത്ത​ർ നാ​ലാം സ്ഥാ​ന​ത്ത്

    ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ള്ള​ത് സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യി​ൽ
    ബ്ലൂ-​കോ​ള​ർ ജോ​ബ്; ഇ​ന്ത്യ​ക്കാർ ജോ​ലിചെ​യ്യു​ന്ന രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഖ​ത്ത​ർ നാ​ലാം സ്ഥാ​ന​ത്ത്
    ദോ​ഹ: ഗ​ൾ​ഫി​ൽ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ ബ്ലൂ-​കോ​ള​ർ ഇ​ന്ത്യ​ൻ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഖ​ത്ത​ർ നാ​ലാം സ്ഥാ​ന​ത്ത്. ഇ​ന്ത്യ​ൻ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ​മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ പ്ര​കാ​രം 2020 ജ​നു​വ​രി മു​ത​ൽ 2025 ജൂ​ൺ വ​രെ​യു​ള്ള കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ 14 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ഏ​ക​ദേ​ശം 1.6 ദ​ശ​ല​ക്ഷം ഇ​ന്ത്യ​ൻ ബ്ലൂ-​കോ​ള​ർ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ട്. ഗ​ൾ​ഫ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് ഇ​തി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ പേ​രും. നി​ർ​മാ​ണം, വീ​ട്ടു​ജോ​ലി, പ​രി​ച​ര​ണം, മ​റ്റ് തൊ​ഴി​ൽ മേ​ഖ​ല​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യി​ലാ​യി ഇ​വ​ർ തൊ​ഴി​ൽ ചെ​യ്യു​ന്നു.

    ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ള്ള​ത് സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യി​ലാ​ണ്. സൗ​ദി​യി​ൽ 695,269 ആ​ണ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ബ്ലൂ-​കോ​ള​ർ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ ക​ണ​ക്ക്. തൊ​ട്ടു​പി​ന്നി​ൽ യു.​എ.​ഇ (341,365), കു​വൈ​ത്ത് (201,959), ഖ​ത്ത​ർ (153,501), ഒ​മാ​ൻ (116,840) എ​ന്നീ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ്.

    മു​ട​ങ്ങി​ക്കി​ട​ന്ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ പ​ല​തും കോ​വി​ഡ് പ​ക​ർ​ച്ച​വ്യാ​ധി​ക്കു​ശേ​ഷം പു​ന​രാ​രം​ഭി​ച്ച​തോ​ടെ തൊ​ഴി​ൽ ആ​വ​ശ്യം ഉ​യ​രു​ക​യും റി​ക്രൂ​ട്ട്മെ​ന്റ് കു​ത്ത​നെ വ​ർ​ധി​ച്ച​താ​യി തൊ​ഴി​ലു​ട​മ​ക​ളും ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും പ​റ​യു​ന്നു. 2023 ൽ ​മാ​ത്രം 398,000 തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ ഇ​ന്ത്യ വി​ദേ​ശ​ത്തേ​ക്ക് അ​യ​ച്ചു. 2023 ൽ ​സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ 200,713 തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ​യും 2024 ൽ 167,598 ​പേ​രെ​യും നി​യ​മി​ച്ചു.

    നാ​ടു​ക​ട​ത്ത​ലും വ​ർ​ധി​ച്ചു

    ഗ​ൾ​ഫി​ലു​ട​നീ​ളം റി​ക്രൂ​ട്ട്‌​മെ​ന്റ് വ്യാ​പ​നം വ​ർ​ധി​ച്ച​തോ​ടെ കു​ടി​യേ​റ്റ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യും അ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ ക​ർ​ശ​ന​മാ​ക്കി. വി​സ​കാ​ലം ക​ഴി​ഞ്ഞും താ​മ​സി​ക്ക​ൽ, വി​സ ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ, വ​ർ​ക്ക് പെ​ർ​മി​റ്റ് പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ നാ​ടു​ക​ട​ത്ത​ലി​നും കാ​ര​ണ​മാ​യി.

    2025-ൽ ​ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ 81 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി 24,600-ല​ധി​കം ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​രെ നാ​ടു​ക​ട​ത്തി​യ​താ​യി വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം രാ​ജ്യ​സ​ഭ​യി​ൽ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു. ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഇ​തി​ലും മു​ന്നി​ൽ. സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യി​ൽ നി​ന്ന് മാ​ത്രം 10,884 നാ​ടു​ക​ട​ത്ത​ലു​ക​ൾ ന​ട​ന്നു. യു.​എ.​ഇ (1,469), ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ (764), ഒ​മാ​ൻ (16) എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് തൊ​ട്ടു​പി​ന്നി​ൽ. കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ​യും ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ​യും ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം പ​ട്ടി​ക​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടി​ല്ല.

    2021 നും 2025 ​നും ഇ​ട​യി​ൽ ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന് 56,460 ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​രെ​യാ​ണ് നാ​ടു​ക​ട​ത്തി​യ​ത്. സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ (49,084), യു.​എ.​ഇ (3,979), ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ (3,202), ഒ​മാ​ൻ (195) എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് ഈ ​ക​ണ​ക്ക്.

    News Summary - Blue-collar jobs; Qatar ranks fourth among countries where Indians work
