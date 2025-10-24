Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    24 Oct 2025 7:25 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Oct 2025 7:25 AM IST

    എം.​ഇ.​എ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ൽ ബ്ലൂം ​ ഫെ​സ്റ്റ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    എം.​ഇ.​എ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ൽ ബ്ലൂം ​ ഫെ​സ്റ്റ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    എം.​ഇ.​എ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ ബ്ലൂം ​ഫെ​സ്റ്റി​ൽ​നി​ന്ന്

    ദോ​ഹ: അ​ബൂ​ഹ​മൂ​ർ എം.​ഇ.​എ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ൽ ഗ്രേ​ഡ് 1, 2 വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച നാ​ലാ​മ​ത് വാ​ർ​ഷി​ക 'ബ്ലൂം ​ഫെ​സ്റ്റ്' സ​മാ​പി​ച്ചു. ആ​ദ്യ ദി​നം ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ​എം.​ഇ.​എ​സ് ഗ​വേ​ണി​ങ് ബോ​ർ​ഡ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ബ​ദ​റു​ദ്ദീ​ൻ ഗു​ലാം മു​ഹ്‍യി​ദ്ദീ​ൻ ബ്ലൂം ​ഫെ​സ്റ്റ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. എം.​ഇ.​എ​സ് ഗ​വേ​ണി​ങ് ബോ​ർ​ഡ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഷ​ഹീ​ദ് ആ​ലു​ങ്ങ​ത്ത്, എം.​ഇ.​എ​സ് മെം​ബ​ർ എം.​സി. മു​ഹ​മ്മ​ദ്, എം.​ഇ.​എ​സ്. ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ഡോ. ​ഹ​മീ​ദ കാ​ദ​ർ, എം.​ഇ.​എ​സ് ഐ.​എ​സ് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ, വൈ​സ് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ, വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ, ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു.

    ര​ണ്ടാം​ദി​നം ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി ​എം.​ഇ.​എ​സ് ഗ​വേ​ണി​ങ് ബോ​ർ​ഡ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ​മാ​രാ​യ സ​ജീ​ബ് ബി​ൻ അ​ബൂ​ട്ടി, ടി.​കെ. അ​ൻ​സാ​ർ, എം.​എ. ന​ജീ​ബ് എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ പ്ര​മീ​ള ക​ണ്ണ​ൻ സ​ദ​സ്സി​നെ അ​ഭി​സം​ബോ​ധ​ന ചെ​യ്തു.

    ര​ണ്ടു​ദി​വ​സം നീ​ണ്ടു​നി​ന്ന ബ്ലൂം ​ഫെ​സ്റ്റ് വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി​യു​ള്ള ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​യാ​യി​രു​ന്നു. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളി​ൽ ഭാ​ഷാ പ്രാ​വീ​ണ്യം, ക്രി​ട്ടി​ക്ക​ൽ തി​ങ്കി​ങ്, ക്രി​യേ​റ്റി​വി​റ്റി, സാ​മൂ​ഹി​ക-​വൈ​കാ​രി​ക വ​ള​ർ​ച്ച എ​ന്നി​വ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്. കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ പ​ഠ​ന മി​ക​വ് നേ​രി​ട്ട് കാ​ണാ​ൻ ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് അ​വ​സ​രം ല​ഭി​ച്ചു. സ്കൂ​ളി​ന്റെ നൂ​ത​ന​വും ആ​ക​ർ​ഷ​ക​വു​മാ​യ അ​ധ്യാ​പ​ന രീ​തി​ക​ളെ ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ പ്ര​ശം​സി​ച്ചു.

