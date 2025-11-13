Begin typing your search above and press return to search.
    13 Nov 2025 2:27 PM IST
    13 Nov 2025 2:27 PM IST

    ര​ക്ത​ദാ​ന-​ആ​രോ​ഗ്യ പ​രി​ശോ​ധ​ന ക്യാ​മ്പ് നാ​ളെ

    ദോ​ഹ: ലോ​ക പ്ര​മേ​ഹ ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ന​സീം ഹെ​ൽ​ത്ത് കെ​യ​ർ ര​ക്ത​ദാ​ന-​സൗ​ജ​ന്യ ആ​രോ​ഗ്യ പ​രി​ശോ​ധ​ന ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു.

    നാ​ളെ രാ​വി​ലെ ഏ​ഴു​മു​ത​ൽ അ​ൽ ഖോ​റി​ലെ ന​സീം മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സെ​ന്റ​റി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ക്യാ​മ്പി​ൽ എ​ൻ​ഡോ​ക്രൈ​നോ​ള​ജി​സ്റ്റ്, ഇ​ന്റേ​ണ​ൽ മെ​ഡി​സി​ൻ, ജ​ന​റ​ൽ ഫി​സി​ഷ്യ​ൻ എ​ന്നീ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ സൗ​ജ​ന്യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പും അ​നു​ബ​ന്ധ ലാ​ബ് പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കും. കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​നും 4411 1133 എ​ന്ന ന​മ്പ​റി​ൽ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടു​ക.

