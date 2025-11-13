Begin typing your search above and press return to search.
exit_to_app
exit_to_app
Posted Ondate_range 13 Nov 2025 2:27 PM IST
Updated Ondate_range 13 Nov 2025 2:27 PM IST
രക്തദാന-ആരോഗ്യ പരിശോധന ക്യാമ്പ് നാളെtext_fields
bookmark_border
News Summary - Blood Donation-Health Checkup Camp Day
Listen to this Article
ദോഹ: ലോക പ്രമേഹ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് നസീം ഹെൽത്ത് കെയർ രക്തദാന-സൗജന്യ ആരോഗ്യ പരിശോധന ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നു.
നാളെ രാവിലെ ഏഴുമുതൽ അൽ ഖോറിലെ നസീം മെഡിക്കൽ സെന്ററിൽ നടക്കുന്ന ക്യാമ്പിൽ എൻഡോക്രൈനോളജിസ്റ്റ്, ഇന്റേണൽ മെഡിസിൻ, ജനറൽ ഫിസിഷ്യൻ എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിൽ സൗജന്യ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പും അനുബന്ധ ലാബ് പരിശോധനകളും സംഘടിപ്പിക്കും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും രജിസ്ട്രേഷനും 4411 1133 എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register
Next Story