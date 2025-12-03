Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    3 Dec 2025 7:01 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Dec 2025 7:01 AM IST

    രക്തദാന ക്യാമ്പ് വെള്ളിയാഴ്ച

    രക്തദാന ക്യാമ്പ് വെള്ളിയാഴ്ച
    ദോ​ഹ: സാം ​ഹൗ​സ് ഖ​ത്ത​ർ ഹ​മ​ദ് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. ക​ലാ​കൈ​ര​ളി​യു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന് ഡി​സം​ബ​ർ അ​ഞ്ചി​ന് ഖ​ത്ത​ർ നാ​ഷ​ന​ൽ ബ്ല​ഡ് ഡൊ​ണേ​ഷ​ൻ സെ​ന്റ​റി​ൽ ഉ​ച്ച​ക്ക് ര​ണ്ടു മു​ത​ൽ രാ​ത്രി എ​ട്ടു വ​രെ പ​രി​പാ​ടി ന​ട​ക്കും.

    മ​ഹ​ത്താ​യ സേ​വ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ൽ പി​ന്തു​ണ​യും സ​ജീ​വ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​വും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും മ​നു​ഷ്യ​ത്വ​ത്തി​ന്റെ യ​ഥാ​ർ​ഥ ചൈ​ത​ന്യം ഉ​യ​ർ​ത്തി​പ്പി​ടി​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​യ ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പി​ലേ​ക്ക് ഏ​ല്ലാ​വ​രെ​യും ക്ഷ​ണി​ക്കു​ന്ന​താ​യി സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഫോ​ൺ: 33222058. ര​ക്ത​ദാ​ന​ത്തി​ന് സ​ന്ന​ദ്ധ​രാ​യ​വ​ർ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​നാ​യി ത​ന്നി​രി​ക്കു​ന്ന ക്യു.​ആ​ർ കോ​ഡ് സ്കാ​ൻ ചെ​യ്യു​ക.

