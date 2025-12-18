Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    ശാ​ന്തി​നി​കേ​ത​ന്‍ ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ സ്കൂ​ളി​ല്‍ ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ്

    ശാ​ന്തി​നി​കേ​ത​ന്‍ ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ സ്കൂ​ളി​ല്‍ ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ്
    ശാ​ന്തി​നി​കേ​ത​ന്‍ ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ സ്കൂ​ളി​ല്‍ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ര​ക്ത​ദാ​ന

    ക്യാ​മ്പി​ൽ​നി​ന്ന്

    ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​ർ ദേ​ശീ​യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ശാ​ന്തി​നി​കേ​ത​ന്‍ ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ സ്കൂ​ളി​ല്‍ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര്‍ക്കും ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ള്‍ക്കും വേ​ണ്ടി ര​ക്ത​ദാ​ന​ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    ഖ​ത്ത​ര്‍ ദേ​ശീ​യ​ദി​ന പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ലെ ഉ​ദാ​ര​ത, പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത, ദേ​ശീ​യ ഐ​ക്യം എ​ന്നീ മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ള്‍ ഉ​ള്‍ക്കൊ​ണ്ടു​കൊ​ണ്ട് ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് മി​ക​ച്ച പ്ര​തി​ക​ര​ണ​മാ​ണ് ല​ഭി​ച്ച​ത്. മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ സം​ഘ​ത്തെ മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്‍റ് ക​മ്മ​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് റ​ഷീ​ദ് അ​ഹ​മ്മ​ദ്, പ്രി​ന്‍സി​പ്പ​ല്‍ റ​ഫീ​ഖ് റ​ഹീം, വൈ​സ് പ്രി​ന്‍സി​പ്പ​ല്‍ സു​ജി​ത് കു​മാ​ര്‍, സീ​നി​യ​ര്‍ ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ​സ് മാ​നേ​ജ​ര്‍ അ​ബ്ദു​ല്‍ഹ​മീ​ദ് എ​ന്നി​വ​ര്‍ ചേ​ര്‍ന്ന് സ്വീ​ക​രി​ച്ചു.

    ര​ക്ത​ദാ​ന​ത്തി​ന്‍റെ പ്രാ​ധാ​ന്യ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ള്‍ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി. ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പി​ന് മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ സം​ഘം നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

