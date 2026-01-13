Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    13 Jan 2026 7:23 AM IST
    13 Jan 2026 7:23 AM IST

    ബിർള പബ്ലിക് സ്കൂൾ കായിക ദിനാഘോഷം

    ബി​ർ​ള പ​ബ്ലി​ക് സ്കൂ​ൾ 22ാമ​ത് വാ​ർ​ഷി​ക കാ​യി​ക ദി​നം വി​പു​ല​മാ​യ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളോ​ടെ ആ​സ്പ​യ​ർ ഡോ​മി​ൽ സ​മാ​പി​ച്ചു
    ബിർള പബ്ലിക് സ്കൂൾ കായിക ദിനാഘോഷം
    ബി​ർ​ള പ​ബ്ലി​ക് സ്കൂ​ളി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച കാ​യി​ക ദി​നാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ

    ​ദോ​ഹ: ബി​ർ​ള പ​ബ്ലി​ക് സ്കൂ​ൾ 22ാമ​ത് വാ​ർ​ഷി​ക കാ​യി​ക ദി​നം വി​പു​ല​മാ​യ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളോ​ടെ ആ​വേ​ശ​ക​ര​മാ​യി ന​ട​ന്നു. ആ​സ്പ​യ​ർ ഡോ​മി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ​കി​ന്റ​ർ​ഗാ​ർ​ട്ട​ൻ, പ്രൈ​മ​റി വി​ഭാ​ഗം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. അ​റ​ബ് -ഏ​ഷ്യ​ൻ അ​ത് ല​റ്റി​ക് ചാ​മ്പ്യ​നും ലോ​ക വെ​ങ്ക​ല മെ​ഡ​ൽ ജേ​താ​വു​മാ​യ ഫെ​മി സ്യൂ​ൻ ഒ​ഗു​നോ​ഡ് മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി​രു​ന്നു. ഖ​ത്ത​റി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ വി​പു​ൽ കാ​യി​ക​മേ​ള ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. സ്കൂ​ൾ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ബോ​ർ​ഡ് അം​ഗം ഗോ​പി ഷ​ഹാ​നി, മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റ് പ്ര​തി​നി​ധി ചി​ന്ദു ആ​ന്റ​ണി, പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ഡോ. ​ആ​ന​ന്ദ് നാ​യ​ർ, വൈ​സ് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ എ​ഡ്ന ഫെ​ർ​ണാ​ണ്ട​സ്, വി​വി​ധ വി​ഭാ​ഗം ഹെ​ഡ്മി​സ്ട്ര​സ്മാ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

    ​സ്കൂ​ളി​ലെ നാ​ല് ഹൗ​സു​ക​ളാ​യ മാ​ഴ്സ്, ജൂ​പി​റ്റ​ർ, സാ​റ്റേ​ൺ, നെ​പ്റ്റ്യൂ​ൺ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യ മാ​ർ​ച്ച് പാ​സ്റ്റോ​ടെ​യാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്. സ്‌​കൂ​ളി​ന്റെ അ​ഭി​മാ​നം, അ​ച്ച​ട​ക്കം, ഐ​ക്യം എ​ന്നി​വ പ്ര​ക​ട​മാ​ക്കി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ മാ​ർ​ച്ച് പാ​സ്റ്റി​ൽ അ​ണി​നി​ര​ന്നു. പ്രൈ​മ​റി വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലെ സ്‌​പോ​ർ​ട്‌​സ് ഹൗ​സ് ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ​മാ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ പ്ര​തി​ജ്ഞ​യെ​ടു​ത്തു. തു​ട​ർ​ന്ന് ഒ​ളി​മ്പി​ക്സ് മാ​തൃ​ക​യി​ൽ സ്കൂ​ളി​ലെ മി​ക​ച്ച കാ​യി​ക പ്ര​തി​ഭ​ക​ൾ കാ​യി​ക ദീ​പ​ശി​ഖ പ്ര​യാ​ണം ന​ട​ത്തി.​ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഗോ​പ് ഷ​ഹാ​നി സ്കൂ​ളി​ലെ യു​വ കാ​യി​ക പ്ര​തി​ഭ​ക​ൾ​ക്ക് ദീ​പ​ശി​ഖ കൈ​മാ​റി.

    വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച വി​വി​ധ ഡ്രി​ല്ലു​ക​ൾ, ജിം​നാ​സ്റ്റി​ക് പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ കാ​ണി​ക​ളു​ടെ ശ്ര​ദ്ധ പി​ടി​ച്ചു​പ​റ്റി. കി​ന്റ​ർ​ഗാ​ർ​ട്ട​ൻ വി​ദ്യാ​ർ​ത്ഥി​ക​ളു​ടെ വ​ർ​ണാ​ഭ​മാ​യ ഡ്രി​ല്ലു​ക​ളും നോ​വ​ൽ​റ്റി റേ​സു​ക​ളും കാ​യി​ക ദി​ന​ത്തി​ന് മാ​റ്റു​കൂ​ട്ടി. പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ഡോ. ​ആ​ന​ന്ദ് നാ​യ​ർ കാ​യി​ക വി​നോ​ദ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്രാ​ധാ​ന്യ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് സം​സാ​രി​ച്ചു. കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ കാ​യി​ക വ​ള​ർ​ച്ച​യെ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ളെ​യും അ​ധ്യാ​പ​ക​രെ​യും മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റ് പ്ര​തി​നി​ധി ചി​ന്ദു ആ​ന്റ​ണി അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു.

    കാ​യി​ക മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ മി​ക​ച്ച വി​ജ​യം നേ​ടി​യ​വ​ർ​ക്കും ടീ​മു​ക​ൾ​ക്കും മെ​ഡ​ലു​ക​ളും സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളും വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. വ്യ​ക്തി​ഗ​ത ഇ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രെ​യും മാ​ർ​ച്ച് പാ​സ്റ്റ് വി​ജ​യി​ക​ളെ​യും ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. സ്കൂ​ൾ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ഡോ. ​ആ​ന​ന്ദ് നാ​യ​ർ, ഫി​സി​ക്ക​ൽ എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ വി​ഭാ​ഗം മേ​ധാ​വി ആ​ൽ​ബ​ർ​ട്ട് ആ​ന്റ​ണി​ക്ക് സ്കൂ​ൾ പ​താ​ക കൈ​മാ​റി​യ​തോ​ടെ കാ​യി​ക​മേ​ള​ക്ക് സ​മാ​പ​ന​മാ​യി.

