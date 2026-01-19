Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    19 Jan 2026 9:48 AM IST
    19 Jan 2026 9:48 AM IST

    ഉഭയകക്ഷി സഹകരണം; ഖത്തർ-കാനഡ ചർച്ച

    ഖ​ത്ത​ർ അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് ത​മീം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ​ഥാ​നി​യും കാ​ന​ഡ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ഡോ. ​മാ​ർ​ക്ക് കാ​ർ​ണി​യും ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ച​ർ​ച്ച​ക​ളി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു
    ​ദോ​ഹ: ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നാ​യി ഖ​ത്ത​റി​ൽ എ​ത്തി​യ കാ​ന​ഡ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ഡോ. ​മാ​ർ​ക്ക് കാ​ർ​ണി​യും ഖ​ത്ത​ർ അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് ത​മീം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ​ഥാ​നി​യും ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തി. നേ​ര​ത്തേ, അ​മീ​രി ദി​വാ​നി​ൽ കാ​ന​ഡ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​ക്കും സം​ഘ​ത്തി​നും അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് ത​മീം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ​ഥാ​നി ഹൃ​ദ്യ​മാ​യ സ്വീ​ക​ര​ണം ഒ​രു​ക്കി​യി​രു​ന്നു. ​

    സ​മ്പ​ദ്‌​വ്യ​വ​സ്ഥ, നി​ക്ഷേ​പം, പ്ര​തി​രോ​ധം, സു​ര​ക്ഷ, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം, ആ​രോ​ഗ്യം എ​ന്നീ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള സ​ഹ​ക​ര​ണം വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നെ കു​റി​ച്ച് നേ​താ​ക്ക​ൾ സം​സാ​രി​ച്ചു. കൂ​ടാ​തെ, മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സു​ര​ക്ഷ​യും സ്ഥി​ര​ത​യും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​മാ​ധാ​ന​വും പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടു​ക​ളും നേ​താ​ക്ക​ൾ പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു. ഇ​രു സൗ​ഹൃ​ദ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള താ​ൽ​പ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി സ​ഹ​ക​ര​ണം വ്യാ​പി​പ്പി​ക്കാ​നും ഈ ​സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം സ​ഹാ​യി​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​മീ​ർ പ്ര​തീ​ക്ഷ പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    ഊ​ഷ്മ​ള​മാ​യ സ്വീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന് അ​മീ​റി​നോ​ട് ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞ കാ​ന​ഡ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി, ഖ​ത്ത​റു​മാ​യു​ള്ള സൗ​ഹൃ​ദ​വും സ​ഹ​ക​ര​ണ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലേ​ക്ക് വ്യാ​പി​പ്പി​ക്കാ​ൻ താ​ൽ​പ​ര്യ​പ്പെ​ടു​ന്നു​വെ​ന്നും വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. അ​മീ​രി ദി​വാ​ൻ ചീ​ഫ് അ​ബ്ദു​ല്ല ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ഖു​ലൈ​ഫി, ധ​ന​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി അ​ലി ബി​ൻ അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ കു​വാ​രി, ഊ​ർ​ജ്ജ കാ​ര്യ സ​ഹ​മ​ന്ത്രി എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ സ​അ​ദ് ബി​ൻ ഷെ​രീ​ദ അ​ൽ ക​അ​ബി, വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ സ​ഹ​മ​ന്ത്രി ഡോ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് അ​ൽ ഖു​ലൈ​ഫി, വി​ദേ​ശ വ്യാ​പാ​ര കാ​ര്യ സ​ഹ​മ​ന്ത്രി ഡോ. ​അ​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ സ​യ്യി​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ ​ഖ​ത്ത​റി​നെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ച്ച് പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    കാ​ന​ഡ ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്ന് വ്യ​വ​സാ​യ മ​ന്ത്രി മെ​ലാ​നി ജോ​ളി, ധ​ന​കാ​ര്യ -റ​വ​ന്യൂ മ​ന്ത്രി ഫ്രാ​ങ്കോ​യി​സ് ഫി​ലി​പ്പ് ഷാം​പെ​യ്ൻ, വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി അ​നി​ത ആ​ന​ന്ദ്, ഊ​ർ​ജ -പ്ര​കൃ​തി വി​ഭ​വ മ​ന്ത്രി ടിം ​ഹോ​ഡ്‌​സ​ൺ എ​ന്നി​വ​രും മ​റ്റ് ഉ​ന്ന​ത ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു. ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ​ക്ക് ശേ​ഷം അ​മീ​റും കാ​ന​ഡ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും ത​മ്മി​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യും ന​ട​ത്തി. തു​ട​ർ​ന്ന് കാ​ന​ഡ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​ക്കും സം​ഘ​ത്തി​നും അ​മീ​ർ ഉ​ച്ച​വി​രു​ന്ന് ഒ​രു​ക്കി​യി​രു​ന്നു.

