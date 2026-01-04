Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    ഭ​വ​ൻ​സ് പ​ബ്ലി​ക് സ്കൂ​ൾ പു​തി​യ കാ​മ്പ​സി​ന്റെ സോ​ഫ്റ്റ് ഓ​പ​ണി​ങ് നാ​ളെ

    വി​പു​ല​മാ​യ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങ് ഫെ​ബ്രു​വ​രി​യി​ൽ ന​ട​ക്കു​മെ​ന്ന് സ്കൂ​ൾ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ബോ​ർ​ഡ് അ​റി​യി​ച്ചു
    ഭ​വ​ൻ​സ് പ​ബ്ലി​ക് സ്കൂ​ൾ പു​തി​യ കാ​മ്പ​സി​ന്റെ സോ​ഫ്റ്റ് ഓ​പ​ണി​ങ് നാ​ളെ
    ഭ​വ​ൻ​സ് പ​ബ്ലി​ക് സ്കൂ​ൾ

    ദോ​ഹ: ഭ​വ​ൻ​സ് പ​ബ്ലി​ക് സ്കൂ​ൾ അ​ബു ഹ​മൂ​റി​ൽ അ​ത്യാ​ധു​നി​ക​മാ​യ രീ​തീ​യി​ൽ നി​ർ​മാ​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ പു​തി​യ ക്യാ​മ്പ​സി​ന്റെ സോ​ഫ്റ്റ് ഓ​പ​ണി​ങ് തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ന​ട​ക്കു​മെ​ന്ന് മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റ് അ​റി​യി​ച്ചു. പു​തി​യ ക്യാ​മ്പ​സ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ക്ഷ​മ​മാ​കു​ന്ന​തോ​ടെ ഭ​വ​ൻ​സ് പ​ബ്ലി​ക് സ്കൂ​ളി​ന്റെ നി​ല​വി​ലു​ള്ള എ​ല്ലാ ക്യാ​മ്പ​സു​ക​ളും ഇ​വി​ടേ​ക്ക് മാ​റു​മെ​ന്ന് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ജെ.​കെ. മേ​നോ​നും ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ബോ​ർ​ഡും അ​റി​യി​ച്ചു. മെ​ച്ച​പ്പെ​ട്ട വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും ആ​ധു​നി​ക​മാ​യ പ​ഠ​ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് പു​തി​യ ക്യാ​മ്പ​സ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​മാ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്. സ്കൂ​ളി​ന്റെ വ​ള​ർ​ച്ച​യി​ലെ സു​പ്ര​ധാ​ന നാ​ഴി​ക​ക്ക​ല്ലാ​ണി​ത്.

    ​വി​പു​ല​മാ​യ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങ് ഫെ​ബ്രു​വ​രി​യി​ൽ ന​ട​ക്കു​മെ​ന്നും സ്കൂ​ൾ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ബോ​ർ​ഡ് അ​റി​യി​ച്ചു. വി​ദ്യാ​ർ​ത്ഥി​ക​ളു​ടെ​യോ സ്കൂ​ൾ അ​ധി​കൃ​ത​രു​ടെ​യോ അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് ഷെ​ഡ്യൂ​ളി​നെ ബാ​ധി​ക്കാ​ത്ത രീ​തി​യി​ലാ​ണ് സ​മ​യം ക്ര​മീ​ക​രി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ പ്ര​ശ​സ്ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്ഥാ​പ​ന​മാ​യ 'ഭാ​ര​തീ​യ വി​ദ്യാ ഭ​വ​ൻ' കീ​ഴി​ൽ അ​ൽ മി​സ്ന​ദ് എ​ജ്യു​ക്കേ​ഷ​ൻ സെ​ന്റ​റാ​ണ് ഭ​വ​ൻ​സ് പ​ബ്ലി​ക് സ്കൂ​ൾ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന​ത്. സ്കൂ​ളി​ന്റെ വ​ള​ർ​ച്ച​യി​ലും മു​ന്നേ​റ്റ​ത്തി​ലും പി​ന്തു​ണ​യും സ​ഹ​ക​ര​ണ​വും ന​ൽ​കു​ന്ന ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ​ക്കും വി​ദ്യാ​ർ​ത്ഥി​ക​ൾ​ക്കും മ​റ്റ് ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ​ക്കും മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റ് ന​ന്ദി അ​റി​യി​ച്ചു.

