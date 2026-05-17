    Qatar
    date_range 17 May 2026 10:02 AM IST
    date_range 17 May 2026 10:43 AM IST

    സി.​ബി.​എ​സ്.​ഇ 12ാം ക്ലാ​സ് പ​രീ​ക്ഷ; മി​ക​ച്ച വി​ജ​യ​വു​മാ​യി ഭ​വ​ൻ​സ് പ​ബ്ലി​ക് സ്കൂ​ൾ

    സാ​ദ് അ​ഹ​മ്മ​ദ്, ഫ​റാ മൗ​സ ഈ​സ റ​മ​ദാ​ൻ

    ദോ​ഹ: സി.​ബി.​എ​സ്.​ഇ 12ാം ക്ലാ​സ് പ​രീ​ക്ഷ​യി​ൽ മി​ക​ച്ച വി​ജ​യ​വു​മാ​യി ഭ​വ​ൻ​സ് പ​ബ്ലി​ക് സ്കൂ​ൾ. സ​യ​ൻ​സ്, കോ​മേ​ഴ്സ് വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ മി​ക​ച്ച വി​ജ​യ​മാ​ണ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ കൈ​വ​രി​ച്ച​ത്. സ​യ​ൻ​സ് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ 97.2 ശ​ത​മാ​നം മാ​ർ​ക്കോ​ടെ സാ​ദ് അ​ഹ​മ്മ​ദ് ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി.

    92.4 ശ​ത​മാ​നം മാ​ർ​ക്കോ​ടെ അ​ല​ൻ ബൈ​ജു ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​വും, 91.6 ശ​ത​മാ​നം മാ​ർ​ക്കോ​ടെ സ്നി​ഗ്ധ​ സ​നീ​ഷ് മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും നേ​ടി സ്കൂ​ൾ ടോ​പ്പ​ർ​മാ​രാ​യി. കോ​മേ​ഴ്സ് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ 94.2 ശ​ത​മാ​നം മാ​ർ​ക്ക് നേ​ടി​യ ഫ​റാ മൗ​സ ഈ​സ റ​മ​ദാ​ൻ ആ​ണ് സ്കൂ​ൾ ടോ​പ്പ​ർ. അ​തു​ൽ വ്യാ​സ് (90 %) ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​വും അ​ലീ​ന ജോ​മോ​ൻ (88.2 %) മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി. മി​ക​ച്ച വി​ജ​യം നേ​ടി​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ​യും അ​വ​രു​ടെ വി​ജ​യ​ത്തി​നാ​യി പ്ര​യ​ത്നി​ച്ച അ​ധ്യാ​പ​ക​രെ​യും ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളെ​യും സ്കൂ​ൾ മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു. എ​ല്ലാ​വ​രു​ടെ​യും കൂ​ട്ടാ​യ പ​രി​ശ്ര​മ​ത്തി​ന്റെ ഫ​ല​മാ​ണ് മി​ക​ച്ച വി​ജ​യ​മെ​ന്ന് മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    TAGS:CBSEexaminationgulfqatar​
    News Summary - Bhavans Public School achieves great success in CBSE Class 12th examination
