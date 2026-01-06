Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ...
    Qatar
    Posted On
    date_range 6 Jan 2026 8:25 AM IST
    Updated On
    date_range 6 Jan 2026 8:25 AM IST

    ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ സാം​സ്കാ​രി​ക വൈ​വി​ധ്യ വി​ളം​ബ​ര​വു​മാ​യി ഭാ​ര​ത് ഉ​ത്സ​വ്

    text_fields
    bookmark_border
    ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ സെ​ന്റ​റി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ജ​നു​വ​രി 22, 23 തീ​യ​തി​ക​ളി​ൽ അ​ബൂ ഹ​മൂ​റി​ലെ ഐ​ഡി​യ​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ
    ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ സാം​സ്കാ​രി​ക വൈ​വി​ധ്യ വി​ളം​ബ​ര​വു​മാ​യി ഭാ​ര​ത് ഉ​ത്സ​വ്
    cancel
    camera_alt

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ വി​പു​ൽ, കൗ​ൺ​സി​ല​ർ ഡോ. ​വൈ​ഭ​വ് എ. ​ത​ണ്ടാ​ലെ, ഐ.​സി..​സി

    ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ

    ദോ​ഹ: ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ സാം​സ്കാ​രി​ക വൈ​വി​ധ്യം വി​ളം​ബ​രം ചെ​യ്യു​ന്ന ഭാ​ര​ത് ഉ​ത്സ​വ് -ഇ​ന്ത്യ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ സെ​ന്റ​ർ. ഇ​ന്ത്യ​യും ഖ​ത്ത​റും ത​മ്മി​ലു​ള്ള സൗ​ഹൃ​ദം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന ഭാ​ര​ത് ഉ​ത്സ​വ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ, ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി​യു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ചാ​ണ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. ജ​നു​വ​രി 22, 23 തീ​യ​തി​ക​ളി​ൽ അ​ബൂ ഹ​മൂ​റി​ലെ ഐ​ഡി​യ​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ വൈ​കീ​ട്ട് നാ​ലു മു​ത​ൽ 11 വ​രെ ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ന​ട​ക്കും. പി​ന്ന​ണി ഗാ​യ​ക​ൻ ശ്രീ​നി​വാ​സും സം​ഘ​വും ന​യി​ക്കു​ന്ന ലൈ​വ് സം​ഗീ​ത നി​ശ ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​കും. വി​വി​ധ ഭാ​ഷ​ക​ളി​ലെ ഹി​റ്റ് ഗാ​ന​ങ്ങ​ൾ കോ​ർ​ത്തി​ണ​ക്കി​യു​ള്ള പ്ര​ക​ട​നം പ്രേ​ക്ഷ​ക​ർ​ക്ക് ന​വ്യാ​നു​ഭ​വ​മാ​കും.

    ഭാ​ര​ത് ഉ​ത്സ​വി​ന്റെ ആ​ദ്യ ദി​വ​സം ഐ.​സി.​സി സ്റ്റാ​ർ സി​ങ്ങ​ർ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന്റെ ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ഫി​നാ​ലെ​യും ന​ട​ക്കും. ഖ​ത്ത​റി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​മ്മ്യൂ​ണി​റ്റി​യി​ലെ സം​ഗീ​ത പ്ര​തി​ഭ​ക​ളെ ക​ണ്ടെ​ത്താ​നാ​യി ആ​രം​ഭി​ച്ച മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന്റെ ഫൈ​ന​ലാ​ണി​ത്. ഗാ​യ​ക​ൻ ശ്രീ​നി​വാ​സ​ൻ ദൊ​രൈ​സ്വാ​മി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന​വ​രാ​ണ് വി​ധി​ക​ർ​ത്താ​ക്ക​ൾ.

    ലൈ​വ് ഓ​ർ​ക്ക​സ്ട്ര, ഇ​ൻ​സ്ട്രു​മെ​ന്റ​ൽ ഫ്യൂ​ഷ​ൻ, ഐ.​സി.​സി​യി​ൽ അ​ഫി​ലി​യേ​റ്റ് സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന വി​വി​ധ നൃ​ത്ത​രൂ​പ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യും അ​ര​ങ്ങേ​റും.

    തി​രു​വാ​തി​ര, ത​മി​ഴ്‌​നാ​ട്ടി​ലെ ആ​ട്ടം, തെ​ലു​ങ്ക് നൃ​ത്ത​രൂ​പ​ങ്ങ​ൾ, ഗു​ജ​റാ​ത്തി​ലെ ഗ​ർ​ബ (ദ​ണ്ഡി​യ) എ​ന്നി​വ കോ​ർ​ത്തി​ണ​ക്കി​യു​ള്ള സ​വി​ശേ​ഷ​മാ​യ ഫ്യൂ​ഷ​ൻ ഡാ​ൻ​സും വേ​ദി​യി​ൽ എ​ത്തും. കൂ​ടാ​തെ, ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലെ പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ളും നാ​ട​ൻ ക​ലാ​രൂ​പ​ങ്ങ​ളും സം​ഗീ​ത​വും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യു​ള്ള വ​ർ​ണാ​ഭ​മാ​യ ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര​യും ഇ​തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. വി​വി​ധ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പൈ​തൃ​കം പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്ന സാം​സ്കാ​രി​ക പ​വ​ലി​യ​നു​ക​ളും, കേ​ന്ദ്ര-​സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റു​ക​ളു​ടെ സാ​മൂ​ഹി​ക സേ​വ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ളെ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന പ്ര​ത്യേ​ക പ​വ​ലി​യ​നും ഒ​രു​ക്കും. ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​ര​കൗ​ശ​ല വ​സ്തു​ക്ക​ൾ, വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ൾ, ആ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ സ്റ്റാ​ളു​ക​ളും വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന ഇ​ന്ത്യ​ൻ വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന ഫു​ഡ് കോ​ർ​ട്ടും മേ​ള​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഒ​രു​ക്കും.

    ഇ​ന്ത്യ​യും ഖ​ത്ത​റും ത​മ്മി​ലു​ള്ള സാം​സ്കാ​രി​ക ബ​ന്ധ​ത്തെ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​താ​ണ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലെ​ന്ന് ഖ​ത്ത​റി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ വി​പു​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ സ​മ്പ​ന്ന​മാ​യ സാം​സ്കാ​രി​ക വൈ​വി​ധ്യ​ത്തെ അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​താ​കും മേ​ള​യെ​ന്ന് ഐ.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എ.​പി. മ​ണി​ക​ണ്ഠ​ൻ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ്ര​തി​ക​രി​ച്ചു.

    ​വാ​ർ​ത്താ​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ വി​പു​ൽ, കൗ​ൺ​സി​ല​ർ ഡോ. ​വൈ​ഭ​വ് എ. ​ത​ണ്ടാ​ലെ, ഐ.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എ.​പി. മ​ണി​ക​ണ്ഠ​ൻ, ഉ​പ​ദേ​ശ​ക സ​മി​തി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ പി.​എ​ൻ. ബാ​ബു​രാ​ജ​ൻ, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ശാ​ന്ത​നു ദേ​ശ്പാ​ണ്ഡെ, സ്പോ​ൺ​സ​ർ​ഷി​പ്പ് ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ വി.​എ​സ്. മ​ണ്ണം​ഗി എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Indiacelebratescultural diversityBharat Utsav
    News Summary - Bharat Utsav celebrates India's cultural diversity
    Similar News
    Next Story
    X