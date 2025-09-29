Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    date_range 29 Sept 2025 10:09 AM IST
    date_range 29 Sept 2025 10:09 AM IST

    ആദരവുകൾക്കപ്പുറം സാമൂഹിക- വ്യക്തിജീവിതത്തിലെ വിജയമാണ് പ്രധാനം -ജെ.കെ. മേനോൻ

    തൃ​ശൂ​ർ ചേം​ബ​ർ ഒ​ഫ് കോ​മേ​ഴ്‌​സി​ന്റെ മി​ക​ച്ച എ​ൻ.​ആ​ർ.​ഐ ബി​സി​ന​സ് മാ​ൻ അ​വാ​ർ​ഡ് ജെ.​കെ. മേ​നോ​ൻ ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി
    ആദരവുകൾക്കപ്പുറം സാമൂഹിക- വ്യക്തിജീവിതത്തിലെ വിജയമാണ് പ്രധാനം -ജെ.കെ. മേനോൻ
    തൃ​ശൂ​ർ ചേം​ബ​ർ ഒാ​ഫ് കോ​മേ​ഴ്‌​സി​ന്റെ മി​ക​ച്ച എ​ൻ.​ആ​ർ.​ഐ ബി​സി​ന​സ് മാ​ൻ അ​വാ​ർ​ഡ് ജെ.​കെ. മേ​നോ​ൻ ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങു​ന്നു

    ദോ​ഹ: വ​ന്നു​ചേ​രു​ന്ന ആ​ദ​ര​വു​ക​ൾ​ക്ക് അ​പ്പു​റം സാ​മൂ​ഹ്യ- വ്യ​ക്തി​ജീ​വി​ത​ത്തി​ലും ബി​സി​ന​സ് ജീ​വി​ത​ത്തി​ലു​ള്ള വി​ജ​യ​മാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന​മെ​ന്ന് എ.​ബി.​എ​ൻ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ജെ.​കെ. മേ​നോ​ൻ. ചേം​ബ​ർ ഒ​ഫ് കോ​മേ​ഴ്‌​സി​ന്റെ മി​ക​ച്ച എ​ൻ.​ആ​ർ.​ഐ ബി​സി​ന​സ് മാ​ൻ അ​വാ​ർ​ഡ്, ജോ​യ് ആ​ലൂ​ക്കാ​സ് ഗ്രൂ​പ്പ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ജോ​യ് ആ​ലൂ​ക്കാ​സി​ൽ​നി​ന്ന് ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. ബി​സി​ന​സു​കാ​ര​ന് സാ​മൂ​ഹി​ക​പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത ഏ​റെ അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണ്. മി​ക​ച്ച സം​രം​ഭ​ക​രെ​ല്ലാം മ​നു​ഷ്യ​ത്വ​പ​ര​മാ​യി ചി​ന്തി​ക്കു​ന്ന​വ​രു​മാ​ണ്. അ​വ​ർ ന​മു​ക്ക് മാ​തൃ​ക​യാ​യി മാ​റി​യ​ത് അ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ്. വ​ലി​യ പാ​ഠ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​രി​ൽ നി​ന്ന് പ​ഠി​ക്കാ​നു​ണ്ട്. അ​ടു​ത്ത ജ​ന്മ​ത്തി​ലും ത​ന്റെ മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ളു​ടെ മ​ക​നാ​യി ജ​നി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് താ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ക​ഠി​നാ​ധ്വാ​ന​മാ​ണ് ബി​സി​ന​സി​നെ വി​ജ​യ​ത്തി​ലെ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് ജോ​യ് ആ​ലൂ​ക്കാ​സ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​പ്ര​സം​ഗ​ത്തി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. ക​ല്യാ​ൺ സി​ൽ​ക്ക്സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ടി.​എ​സ്. പ​ട്ടാ​ഭി​രാ​മ​ൻ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി. ജോ​സ് ക​വ​ല​ക്കാ​ട് (എ​ന്റ​ർ​പ്ര​ണ​ർ അ​വാ​ർ​ഡ്), പെ​രു​വ​നം കു​ട്ട​ൻ മാ​രാ​ർ (സാം​സ്കാ​രി​കം), ഗീ​ത സ​ലീ​ഷ് (വു​മ​ൺ എ​ന്റ​ർ​പ്ര​ണ​ർ), ഡെ​ന്നീ​സ് ചാ​ക്കോ​ള (യ​ങ് എ​ന്റ​ർ​പ്ര​ണ​ർ), ജോ​യ് മൂ​ത്തേ​ട​ൻ (ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സ​ർ അ​വാ​ർ​ഡ്), ഹാ​ഷ്മി താ​ജ് ഇ​ബ്രാ​ഹിം (മീ​ഡി​യ), ഡോ. ​സി.​പി. ക​രു​ണാ​ദാ​സ് (മെ​ഡി​ക്ക​ൽ), സി. ​ആ​ലീ​സ് പ​ഴ​യ​വീ​ട്ടി​ൽ (സാ​മൂ​ഹി​ക സേ​വ​നം), കെ.​സി. ബൈ​ജു (പൊ​ലീ​സ്), സു​ഫ്ന ജാ​സ്മി​ൻ (സ്‌​പോ​ർ​ട്‌​സ്), സി​ജോ ജോ​ർ​ജ് (കാ​ർ​ഷി​ക രം​ഗം), സി.​എ​സ്. സി​ന്റ (ആ​രോ​ഗ്യ മേ​ഖ​ല) എ​ന്നി​വ​ർ മ​റ്റ് അ​വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി. ചേം​ബ​ർ ഒ​ഫ് കോ​മേ​ഴ്സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ​ജീ​വ് മ​ഞ്ഞി​ല അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ചേം​ബ​ർ ഒ​ഫ് കോ​മേ​ഴ്സി​ന്റെ ആ​പ്പും പ്രി​വി​ലേ​ജ് കാ​ർ​ഡും ജോ​യ് ആ​ലൂ​ക്കാ​സ് പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു. സെ​ക്ര​ട്ട​റി സോ​ളി തോ​മ​സ്, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എം.​ആ​ർ. ഫ്രാ​ൻ​സി​സ്, ട്ര​ഷ​റ​ർ ഷൈ​ൻ ത​റ​യി​ൽ, ജോ. ​സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യ സി​ജോ ചി​റ​ക്കേ​ക്കാ​ര​ൻ, ടോ​ജോ മാ​ത്യു എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

