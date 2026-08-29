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    Qatar
    Posted On
    date_range 29 Aug 2026 10:26 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Aug 2026 10:26 AM IST

    ശാ​​​സ്ത്ര വി​​​ദ്യാ​​​ഭ്യാ​​​സ രം​​​ഗ​​​ത്തെ മി​​​ക​​​വ്; മി​​​ക​​​ച്ച ശാ​​​സ്ത്ര അ​​​ധ്യാ​​​പി​​​ക​​​യ്ക്കു​​​ള്ള അ​​​വാ​​​ർ​​​ഡ് സൗ​​​മ്യ മാ​​​ത്യു​​​വി​​​ന്

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    ശാ​​​സ്ത്ര വി​​​ദ്യാ​​​ഭ്യാ​​​സ രം​​​ഗ​​​ത്തെ മി​​​ക​​​വ്; മി​​​ക​​​ച്ച ശാ​​​സ്ത്ര അ​​​ധ്യാ​​​പി​​​ക​​​യ്ക്കു​​​ള്ള അ​​​വാ​​​ർ​​​ഡ് സൗ​​​മ്യ മാ​​​ത്യു​​​വി​​​ന്
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    മി​​​ക​​​ച്ച ശാ​​​സ്ത്ര അ​​​ധ്യാ​​​പി​​​ക​​​യ്ക്കു​​​ള്ള ശി​​​ക്ഷാ ടൈം​​​സ് ഗ്ലോ​​​ബ​​​ൽ എ​​​ജു​​​ക്കേ​​​റ്റേ​​​ഴ്സ് പു​​​ര​​​സ്കാ​​​രവുമായി സൗ​​​മ്യ മാത്യു

    ദോ​​​ഹ: മി​​​ക​​​ച്ച ശാ​​​സ്ത്ര അ​​​ധ്യാ​​​പി​​​ക​​​യ്ക്കു​​​ള്ള ഈ ​​​വ​​​ർ​​​ഷ​​​ത്തെ ശി​​​ക്ഷാ ടൈം​​​സ് ഗ്ലോ​​​ബ​​​ൽ എ​​​ജു​​​ക്കേ​​​റ്റേ​​​ഴ്സ് പു​​​ര​​​സ്കാ​​​രം ദോ​​​ഹ ശാ​​​ന്തി​​​നി​​​കേ​​​ത​​​ൻ ഇ​​​ന്ത്യ​​​ൻ സ്കൂ​​​ളി​​​ലെ ഫി​​​സി​​​ക്സ് അ​​​ധ്യാ​​​പി​​​ക​​​യും സീ​​​നി​​​യ​​​ർ ആ​​​ക്ടി​​​വി​​​റ്റി കോ​​​ഓ​​​ഡി​​​നേ​​​റ്റ​​​റു​​​മാ​​​യ സൗ​​​മ്യ മാ​​​ത്യു​​​വി​​​ന്. ശാ​​​സ്ത്ര വി​​​ദ്യാ​​​ഭ്യാ​​​സ രം​​​ഗ​​​ത്ത് ന​​​ൽ​​​കി​​​യ മി​​​ക​​​ച്ച സം​​​ഭാ​​​വ​​​ന​​​ക​​​ളെ​​​യും സ​​​മ​​​ർ​​​പ്പി​​​ത സേ​​​വ​​​ന​​​ത്തെ​​​യും മു​​​ൻ​​​നി​​​ർ​​​ത്തി​​​യാ​​​ണ് ഈ ​​​അ​​​ന്താ​​​രാ​​​ഷ്ട്ര അം​​​ഗീ​​​കാ​​​രം.

    വി​​​ദ്യാ​​​ർ​​​ഥി​​​ക​​​ളി​​​ൽ ശാ​​​സ്ത്രീ​​​യ ചി​​​ന്ത​​​യും സ​​​ർ​​​ഗാ​​​ത്മ​​​ക​​​ത​​​യും വ​​​ള​​​ർ​​​ത്തു​​​ന്ന​​​തി​​​ലും നൂ​​​ത​​​ന​​​വും ആ​​​ക​​​ർ​​​ഷ​​​ക​​​മാ​​​യ പ​​​ഠ​​​ന രീ​​​തി​​​ക​​​ൾ പ്രോ​​​ത്സാ​​​ഹി​​​പ്പി​​​ക്കു​​​ന്ന​​​തി​​​നും വ​​​ലി​​​യ സം​​​ഭാ​​​വ​​​ന​​​ക​​​ൾ ന​​​ൽ​​​കി​​​യ സൗ​​​മ്യ മാ​​​ത്യു, ഭൗ​​​തി​​​ക​​​ശാ​​​സ്ത്ര​​​ത്തി​​​ലെ അ​​​ടി​​​സ്ഥാ​​​ന ആ​​​ശ​​​യ​​​ങ്ങ​​​ൾ വി​​​ദ്യാ​​​ർ​​​ഥി​​​ക​​​ൾ​​​ക്ക് ല​​​ളി​​​ത​​​മാ​​​യി മ​​​ന​​​സ്സി​​​ലാ​​​ക്കു​​​ന്ന​​​തി​​​നാ​​​യി 'ഫ​​​ണ്ട​​​മെ​​​ന്റ​​​ൽ​​​സ് ഓ​​​ഫ് ഫി​​​സി​​​ക്സ്: എ ​​​ഹാ​​​ൻ​​​ഡ് ബു​​​ക്ക് ഫോ​​​ർ സ്റ്റു​​​ഡ​​​ന്റ്സ്' എ​​​ന്ന പു​​​സ്ത​​​ക​​​വും ര​​​ചി​​​ച്ചി​​​ട്ടു​​​ണ്ട്.

    നേ​​​ര​​​ത്തെ ഗ​​​ൾ​​​ഫ് മാ​​​ധ്യ​​​മം സം​​​ഘ​​​ടി​​​പ്പി​​​ച്ച ഷീ-​​​ക്യു എ​​​ക്സ​​​ല​​​ൻ​​​സ് അ​​​വാ​​​ർ​​​ഡ് ഫ​​​സ്റ്റ് റ​​​ണ്ണ​​​റ​​​പ്പാ​​​യും സൗ​​​മ്യ മാ​​​ത്യു തി​​​ര​​​ഞ്ഞെ​​​ടു​​​ക്ക​​​പ്പെ​​​ട്ടി​​​രു​​​ന്നു. അ​​​ക്കാ​​​ദ​​​മി​​​ക -വി​​​ദ്യാ​​​ഭ്യാ​​​സ മേ​​​ഖ​​​ല​​​ക​​​ളി​​​ലെ സ​​​ജീ​​​വ പ​​​ങ്കാ​​​ളി​​​ത്ത​​​ത്തി​​​ന് തു​​​ട​​​ർ​​​ച്ച​​​യാ​​​യി ല​​​ഭി​​​ക്കു​​​ന്ന ഈ ​​​അം​​​ഗീ​​​കാ​​​രം അ​​​ധ്യാ​​​പ​​​ന ജീ​​​വി​​​ത​​​ത്തി​​​ലെ പ്ര​​​ധാ​​​ന​​​പ്പെ​​​ട്ട നാ​​​ഴി​​​ക​​​ക്ക​​​ല്ലാ​​​ണെ​​​ന്ന് പു​​​ര​​​സ്കാ​​​ര നേ​​​ട്ട​​​ത്തി​​​ൽ സ​​​ന്തോ​​​ഷം പ​​​ങ്കു​​​വെ​​​ച്ചു​​​കൊ​​​ണ്ട് സൗ​​​മ്യ മാ​​​ത്യു പ​​​റ​​​ഞ്ഞു.

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    TAGS:indian schooldoha newsphysicsGlobal Education Summit
    News Summary - Best science teacher award
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