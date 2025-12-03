Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 3 Dec 2025 6:59 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Dec 2025 6:59 AM IST

    സാ​മൂ​ഹി​ക ദൗ​ത്യം നി​റ​വേ​റ്റി വി​ശ്വാ​സി​ക​ൾ ഫാ​ഷി​സ​ത്തെ അ​തി​ജീ​വി​ക്ക​ണം -ഡോ. ​ന​ഹാ​സ് മാ​ള

    സി.​ഐ.​സി ഖ​ത്ത​ർ ടോ​ക്ക് സീ​രീ​സി​ന് തു​ട​ക്കം
    സാ​മൂ​ഹി​ക ദൗ​ത്യം നി​റ​വേ​റ്റി വി​ശ്വാ​സി​ക​ൾ ഫാ​ഷി​സ​ത്തെ അ​തി​ജീ​വി​ക്ക​ണം -ഡോ. ​ന​ഹാ​സ് മാ​ള
    സി.​ഐ.​സി ഖ​ത്ത​ർ ടോ​ക്ക് സീ​രീ​സി​ൽ ജ​മാ​അ​ത്തെ ഇ​സ്‌​ലാ​മി കേ​ര​ള കൂ​ടി​യാ​ലോ​ച​ന സ​മി​തി​യം​ഗം ഡോ. ​ന​ഹാ​സ് മാ​ള

    സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു, പ​രി​പാ​ടി​യി​ലെ സ​ദ​സ്സ്

    ദോ​ഹ: വെ​റു​പ്പും വി​ദ്വേ​ഷ​വും വ്യാ​പ​ക​മാ​യി പ്ര​ച​രി​ക്കു​ന്ന സ​മ​കാ​ലി​ക സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ, ഇ​സ് ലാ​മി​ന്റെ മാ​ന​വി​ക​ത​യി​ൽ ഊ​ന്നി​യ സാ​ഹോ​ദ​ര്യ ദ​ർ​ശ​നം അ​ത്യ​ന്തം പ്ര​സ​ക്ത​മാ​ണെ​ന്ന് ശാ​ന്ത​പു​രം അ​ൽ​ജാ​മി​അ അ​ൽ​ഇ​സ്‌​ലാ​മി​യ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി റെ​ക്ട​റും ജ​മാ​അ​ത്തെ ഇ​സ്‌​ലാ​മി കേ​ര​ള കൂ​ടി​യാ​ലോ​ച​ന സ​മി​തി​യം​ഗ​വു​മാ​യ ഡോ. ​ന​ഹാ​സ് മാ​ള അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ഫാ​ഷി​സ​ത്തെ അ​തി​ജീ​വി​ക്കാ​നു​ള്ള സാ​മൂ​ഹി​ക ദൗ​ത്യം വി​ശ്വാ​സി സ​മൂ​ഹം ഗൗ​ര​വ​ത്തോ​ടെ ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ മു​സ്‌​ലിം സ​മൂ​ഹം നേ​രി​ടു​ന്ന പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യെ അ​തി​ന്റെ യ​ഥാ​ർ​ഥ ആ​ഴ​ത്തി​ലും വ്യാ​പ്തി​യി​ലും വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ സ​മു​ദാ​യ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ന് ജാ​ഗ്ര​ത ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണ്.

    മു​സ്‌​ലിം​ക​ളു​ടെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ -സാം​സ്കാ​രി​ക ക​ർ​തൃ​ത്വ​ങ്ങ​ളോ​ടു​ള്ള നി​ഷേ​ധാ​ത്മ​ക നി​ല​പാ​ടു​ക​ളെ തി​രി​ച്ച​റി​യാ​നും ന​മു​ക്ക് സാ​ധി​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. ന​വ​നാ​സ്തി​ക വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ മു​സ്‌​ലിം സ​മൂ​ഹ​ത്തി​നെ​തി​രെ പ്ര​ച​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന വി​ദ്വേ​ഷ പ്ര​ചാ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ആ​സൂ​ത്രി​ത​വും പ്ര​കോ​പ​ന​പ​ര​വു​മാ​ണെ​ന്നും, ‘ന​ല്ല മു​സ്‌​ലിം -ചീ​ത്ത മു​സ്‌​ലിം’ എ​ന്ന വി​ഭ​ജ​നം ഭി​ന്ന​ത സൃ​ഷ്ടി​ക്കാ​നു​ള്ള ആ​സൂ​ത്രി​ത ശ്ര​മ​മാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    സെ​ന്റ​ർ ഫോ​ർ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി (സി.​ഐ.​സി) ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ പ​ഠ​ന ഗ​വേ​ഷ​ണ വി​ഭാ​ഗ​മാ​യ സെ​ന്റ​ർ ഫോ​ർ സ്റ്റ​ഡി ആ​ൻ​ഡ് റി​സ​ർ​ചി​ന്റെ (സി.​എ​സ്.​ആ​ർ ദോ​ഹ) ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ടോ​ക്ക് സീ​രീ​സി​ൽ മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. സി.​ഐ.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ആ​ർ.​എ​സ്. അ​ബ്ദു​ൽ ജ​ലീ​ൽ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    ഗ​വേ​ഷ​ണ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി​ക​ളാ​യ നൗ​റീ​ൻ ഹാ​മി​ദ്, ഫാ​ത്തി​മ ഷീ​ജ എ​ന്നി​വ​ർ വി​ഷ​യാ​വ​ത​ര​ണം ന​ട​ത്തി. സി.​എ​സ്.​ആ​ർ ദോ​ഹ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ അ​ബ്‌​ദു​റ​ഹ്‌​മാ​ൻ കെ.​ടി പ​രി​പാ​ടി നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു. ന​ഈം അ​ഹ​മ​ദ് ഖു​ർ​ആ​ൻ പാ​രാ​യ​ണം ന​ട​ത്തി. സി.​ഐ.​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഇ. ​അ​ർ​ഷ​ദ് ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു. റി​യാ​സ് ടി. ​റ​സാ​ഖ് ച​ട​ങ്ങ് നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു.

