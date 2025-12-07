Begin typing your search above and press return to search.
    Qatar
    Qatar
    date_range 7 Dec 2025 1:35 PM IST
    ബെ​ഹ്‌​സാ​ദ് ട്രേ​ഡി​ങ് എ​ന്റ​ർ​പ്രൈ​സ​സ് കെ​മി​ക്ക​ൽ ഡി​വി​ഷ​ൻ ക​സ്റ്റ​മ​ർ മീ​റ്റ്

    ബെ​ഹ്‌​സാ​ദ് ട്രേ​ഡി​ങ് എ​ന്റ​ർ​പ്രൈ​സ​സ് കെ​മി​ക്ക​ൽ ഡി​വി​ഷ​ൻ ക​സ്റ്റ​മ​ർ മീ​റ്റ്
    ബെ​ഹ്‌​സാ​ദ് ട്രേ​ഡി​ങ് എ​ന്റ​ർ​പ്രൈ​സ​സ് കെ​മി​ക്ക​ൽ ഡി​വി​ഷ​ൻ ക​സ്റ്റ​മ​ർ മീ​റ്റി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ

    ​ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​ർ വി​പ​ണി​യി​ൽ പ്ര​മു​ഖ​രാ​യ, എ.​ബി.​എ​ൻ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ന്റെ സ​ഹോ​ദ​ര സ്ഥാ​പ​ന​വു​മാ​യ ബെ​ഹ്‌​സാ​ദ് ട്രേ​ഡി​ങ് എ​ന്റ​ർ​പ്രൈ​സ​സ് കെ​മി​ക്ക​ൽ ഡി​വി​ഷ​ൻ ക​സ്റ്റ​മ​ർ മീ​റ്റ് വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി ന​ട​ത്തി. ഷാ​ർ​ഖ് വി​ല്ലേ​ജ് ഹോ​ട്ട​ലി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ സാ​ങ്കേ​തി​ക അ​വ​ത​ര​ണ​വും വ്യ​വ​സാ​യ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളു​മാ​യു​ള്ള ഇ​ന്റ​റാ​ക്റ്റി​വ് സെ​ഷ​നു​ക​ളും ന​ട​ന്നു. ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ജെ.​കെ. മേ​നോ​ൻ മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി പ​രി​പാ​ടി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഖ​ത്ത​റി​ലെ കെ​മി​ക്ക​ൽ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ മി​ക​വും ന​വീ​ക​ര​ണ​വും ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളു​മാ​യു​ള്ള സ​ഹ​ക​ര​ണം എ​ന്നി​വ​യി​ലു​ള്ള ബെ​ഹ്‌​സാ​ദ് ട്രേ​ഡി​ങ്ങി​ന്റെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്.

    പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ സീ​നി​യ​ർ ബി​സി​ന​സ് ഡെ​വ​ല​പ്‌​മെ​ന്റ് മാ​നേ​ജ​ർ ജി​തേ​ഷ് പി. ​സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. ടെ​ക്നി​ക്ക​ൽ സെ​ഷ​നു​ക​ൾ​ക്ക് സൂ​ര​ജ് പി., ​വൈ​ഷ്ണ​വ് വേ​ണു​ഗോ​പാ​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. വൈ​കീ​ട്ട് ചെ​യ​ർ​മാ​ന്റെ ആ​ദ​രി​ക്ക​ൽ ച​ട​ങ്ങും ന​ട​ന്നു. ച​ട​ങ്ങി​ൽ സെ​യി​ൽ​സ് മാ​നേ​ജ​ർ അ​ഭ​യ് രാ​ജു ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

