    Qatar
    Posted On
    date_range 19 Aug 2025 6:36 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Aug 2025 6:36 AM IST

    ദു​ർ​ഭ​ര​ണ​ത്തി​നെ​തി​രാ​യ വി​ധി​യെ​ഴു​ത്തി​ന് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന സ​ജ്ജ​മാ​വു​ക -എ​സ്.​എ.​എം. ബ​ഷീ​ർ

    ദു​ർ​ഭ​ര​ണ​ത്തി​നെ​തി​രാ​യ വി​ധി​യെ​ഴു​ത്തി​ന് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന സ​ജ്ജ​മാ​വു​ക -എ​സ്.​എ.​എം. ബ​ഷീ​ർ
    ക​ണ്ണൂ​ർ മ​ണ്ഡ​ലം കെ.​എം.​സി.​സി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച 'ത​ദ്ദേ​ശീ​യം - പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ പ​ങ്ക്' സെ​മി​നാ​ർ

    സ്റ്റേ​റ്റ് ക​മ്മി​റ്റി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​ലീം നാ​ല​ക​ത്ത് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    ദോ​ഹ: അ​ടു​ത്ത് വ​രു​ന്ന ത​ദ്ദേ​ശ സ്വ​യം​ഭ​ര​ണ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ഫ​ലം കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ ദു​ർ​ഭ​ര​ണ​ത്തി​നെ​തി​രെ​യു​ള്ള വി​ധി​യെ​ഴു​ത്താ​വ​ണ​മെ​ന്നും അ​തി​നു​വേ​ണ്ടി സ​ജ്ജ​മാ​കാ​ൻ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ രം​ഗ​ത്തി​റ​ങ്ങ​ണ​മെ​ന്നും വേ​ൾ​ഡ് കെ.​എം.​സി.​സി ഉ​പാ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ എ​സ്‌.​എ.​എം. ബ​ഷീ​ർ ആ​ഹ്വാ​നം ചെ​യ്തു. കെ.​എം.​സി.​സി ഖ​ത്ത​ർ ക​ണ്ണൂ​ർ മ​ണ്ഡ​ലം ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച 'ത​ദ്ദേ​ശീ​യം - പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ പ​ങ്ക്' സെ​മി​നാ​റി​ൽ മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. മു​ൻ​കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന​തു​പോ​ലെ തി​ക​ച്ചും ശാ​സ്ത്രീ​യ​മാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മാ​ത്ര​മേ യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന്റെ വി​ജ​യം ഉ​റ​പ്പ് വ​രു​ത്താ​നാ​വൂ​വെ​ന്നും എ​തി​രാ​ളി​ക​ൾ തീ​ർ​ക്കു​ന്ന ച​തി​ക്കു​ഴി​ക​ളി​ൽ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യം കു​ഴി​ച്ച് മൂ​ട​പ്പെ​ടാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ അ​വ​സാ​ന നി​മി​ഷം വ​രെ ചി​ട്ട​യാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    തു​മാ​മ​യി​ലെ കെ.​എം.​സി.​സി ആ​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി സ്റ്റേ​റ്റ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​ലിം നാ​ല​ക​ത്ത് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. മ​ണ്ഡ​ലം ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സി.​കെ. റ​ഫീ​ഖ് കാ​ഞ്ഞി​രോ​ട് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    183ാം നൂ​റ്റാ​ണ്ടി​ൽ തു​ട​ക്ക​മി​ട്ട ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ സ​മ​ര​ത്തി​ൽ ദേ​ശീ​യ നേ​താ​ക്ക​ൾ​ക്കൊ​പ്പം മു​സ്‌​ലിം നേ​താ​ക്ക​ൾ​ക്കും തു​ല്യ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നെ​ന്നും ഈ ​സ​ത്യ​ത്തെ ത​മ​സ്ക​രി​ക്കു​ന്ന ച​രി​ത്ര​ത്തെ സ​മൂ​ഹം തി​ര​സ്ക​രി​ക്ക​ട്ടെ​യെ​ന്നും ഉ​ദ്ഘാ​ട​ക​ൻ സ​ലിം നാ​ല​ക​ത്ത് പ്ര​സ്താ​വി​ച്ചു. കെ.​എം.​സി.​സി സ്റ്റേ​റ്റ് ക​മ്മി​റ്റി സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ഷ​റ​ഫ് ആ​റ​ളം, ജി​ല്ല ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷ​ഹ​ബാ​സ് ത​ങ്ങ​ൾ, സ്റ്റേ​റ്റ് കൗ​ൺ​സി​ൽ അം​ഗം റ​ഫീ​ഖ് പ​ള്ളി​വ​ള​പ്പ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. മ​ണ്ഡ​ലം കെ.​എം.​സി.​സി നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ ഡോ. ​റ​ഷാ​ദ്, മു​നീ​ബ് വാ​രം ക​ട​വ്, അ​ഫ്സ​ൽ പ​റ​മ്പ​ത്ത്, ശി​ഹാ​ബ് ഏ​ഴ​ര എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ക​മ്മി​റ്റി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ന​സീം നീ​ർ​ച്ചാ​ൽ സ്വാ​ഗ​ത​വും സ​മീ​ർ ക​ക്കാ​ട് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു

