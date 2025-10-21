Begin typing your search above and press return to search.
    ര​ക്ത​ദാ​ന​ത്തി​ന് സ​ന്ന​ദ്ധ​രാ​ക​ണം

    ര​ക്ത​ദാ​ന​ത്തി​ന് സ​ന്ന​ദ്ധ​രാ​ക​ണം
    ദോ​ഹ: ഒ ​നെ​ഗ​റ്റി​വ് ര​ക്ത​ഗ്രൂ​പ്പി​ന്റെ അ​​ടി​​യ​​ന്ത​​ര ആ​​വ​​ശ്യം നേ​രി​ടു​ന്ന​തി​നാ​ൽ ര​ക്ത​ദാ​ന​ത്തി​ന് സ​ന്ന​ദ്ധ​രാ​ക​ണ​മെ​ന്ന അ​ഭ്യ​ർ​ഥ​ന​യു​മാ​യി ഖ​ത്ത​ർ നാ​ഷ​ന​ൽ ബ്ല​ഡ് ഡൊ​ണേ​ഷ​ൻ സെ​ന്റ​ർ. ഹ​മ​ദ് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ന്റെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ൾ വ​ഴി​യാ​ണ് അ​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി​യ​ത്. ​ര​ക്തം ദാ​നം​ചെ​യ്യാ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് നാ​ഷ​ന​ൽ ബ്ല​ഡ് ഡൊ​ണേ​ഷ​ൻ സെ​ന്റ​റി​ൽ ഇ​തി​നാ​യി സൗ​ക​ര്യ​മൊ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ​ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച വ​രെ രാ​വി​ലെ ഏ​ഴു മ​ണി മു​ത​ൽ രാ​ത്രി 9.30 വ​രെ​യും ​ശ​നി​യാ​ഴ്ച​ക​ളി​ൽ രാ​വി​ലെ എ​ട്ടു മ​ണി മു​ത​ൽ വൈ​കീ​ട്ട് നാ​ലു മ​ണി വ​രെ​യും പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കും. ​വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച അ​വ​ധി​യാ​ണ്.

    ​കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ര​ക്ത​ദാ​നം ചെ​യ്യാ​ൻ താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ള്ള​വ​ർ​ക്കും 44391081-1082 എ​ന്നീ ന​മ്പ​റു​ക​ളി​ൽ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാം.

