Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 13 Aug 2025 7:24 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Aug 2025 7:24 AM IST

    ര​ക്ത​ദാ​ന​ത്തി​ന് സ​ന്ന​ദ്ധ​രാ​ക​ണം

    ര​ക്ത​ദാ​ന​ത്തി​ന് സ​ന്ന​ദ്ധ​രാ​ക​ണം
    ദോ​ഹ: വി​വി​ധ ര​ക്ത​ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ളു​ടെ അ​ടി​യ​ന്ത​ര ആ​വ​ശ്യം നേ​രി​ടു​ന്ന​തി​നാ​ൽ ര​ക്തം ദാ​നം ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്ന് അ​ഭ്യ​ർ​ഥ​ന​യു​മാ​യി ഖ​ത്ത​ർ നാ​ഷ​ന​ൽ ബ്ല​ഡ് ഡൊ​ണേ​ഷ​ൻ സെ​ന്റ​ർ. ഒ ​നെ​ഗ​റ്റി​വ്, എ ​നെ​ഗ​റ്റി​വ് ര​ക്ത​ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ളി​ലു​ള്ള​വ​ർ ബ്ല​ഡ് ഡൊ​ണേ​ഷ​ൻ സെ​ന്റ​റി​ലെ​ത്തി ര​ക്തം ദാ​നം ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്ന് എ​ക്സ് പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മി​ൽ പ​ങ്കു​വെ​ച്ച പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ലൂ​ടെ അ​ധി​കൃ​ക​ർ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ​ഹ​മ​ദ് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നി​ലെ ബ്ല​ഡ് ഡൊ​ണേ​ഷ​ൻ സെ​ന്റ​ർ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ വ്യാ​ഴം വ​രെ രാ​വി​ലെ ഏ​ഴു മു​ത​ൽ രാ​ത്രി 9.30 വ​രെ​യും ശ​നി​യാ​ഴ്ച​ക​ളി​ൽ രാ​വി​ലെ എ​ട്ടു മു​ത​ൽ വൈ​കീ​ട്ട് നാ​ലു വ​രെ​യും പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കും. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച​ക​ളി​ൽ അ​വ​ധി​യാ​ണ്. ​കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് 44391081, 44391082 എ​ന്നീ ന​മ്പ​റു​ക​ളി​ൽ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാ​വു​ന്ന​താ​ണ്.

