രക്തദാനത്തിന് സന്നദ്ധരാകണംtext_fields
ദോഹ: വിവിധ രക്തഗ്രൂപ്പുകളുടെ അടിയന്തര ആവശ്യം നേരിടുന്നതിനാൽ രക്തം ദാനം ചെയ്യണമെന്ന് അഭ്യർഥനയുമായി ഖത്തർ നാഷനൽ ബ്ലഡ് ഡൊണേഷൻ സെന്റർ. ഒ നെഗറ്റിവ്, എ നെഗറ്റിവ് രക്തഗ്രൂപ്പുകളിലുള്ളവർ ബ്ലഡ് ഡൊണേഷൻ സെന്ററിലെത്തി രക്തം ദാനം ചെയ്യണമെന്ന് എക്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ പങ്കുവെച്ച പ്രസ്താവനയിലൂടെ അധികൃകർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ഹമദ് മെഡിക്കൽ കോർപറേഷനിലെ ബ്ലഡ് ഡൊണേഷൻ സെന്റർ ഞായറാഴ്ച മുതൽ വ്യാഴം വരെ രാവിലെ ഏഴു മുതൽ രാത്രി 9.30 വരെയും ശനിയാഴ്ചകളിൽ രാവിലെ എട്ടു മുതൽ വൈകീട്ട് നാലു വരെയും പ്രവർത്തിക്കും. വെള്ളിയാഴ്ചകളിൽ അവധിയാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 44391081, 44391082 എന്നീ നമ്പറുകളിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.
