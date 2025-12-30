Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Qatar
    Posted On
    date_range 30 Dec 2025 11:48 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Dec 2025 11:48 AM IST

    തീ ​കാ​യു​മ്പോ​ൾ ശ്ര​ദ്ധി​ക്ക​ണേ...

    ദോ​ഹ: അ​ട​ച്ചി​ട്ട​തോ വാ​യു​സ​ഞ്ചാ​രം കു​റ​ഞ്ഞ​തോ ആ​യ ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ചൂ​ടു​ല​ഭി​ക്കാ​നാ​യി വി​റ​കോ ക​രി​യോ ക​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത് ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ഓ​ർ​മ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ലു​മാ​യി ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം. പൊ​തു​സു​ര​ക്ഷ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ ത​ട​യു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച​ത്. ​ത​ണു​പ്പു​ള്ള കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യി​ൽ ഇ​ത്ത​രം പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത രീ​തി​ക​ൾ ഫ​ല​പ്ര​ദ​മെ​ന്ന് തോ​ന്നാ​മെ​ങ്കി​ലും, വീ​ടി​നു​ള്ളി​ൽ തീ ​ക​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തോ ക​ൽ​ക്ക​രി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​തോ ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ ആ​രോ​ഗ്യ -സു​ര​ക്ഷാ ഭീ​ഷ​ണി​ക​ൾ ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്നു​വെ​ന്നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ഇ​ത് കാ​ർ​ബ​ൺ മോ​ണോ​ക്സൈ​ഡ് എ​ന്ന വി​ഷ​വാ​ത​കം പു​റ​ന്ത​ള്ളു​ന്ന​തി​ന് കാ​ര​ണ​മാ​കും.

    പ്ര​ത്യേ​ക നി​റ​മോ മ​ണ​മോ ഇ​ല്ലാ​ത്ത ഈ ​വാ​ത​കം പ്ര​ത്യേ​ക ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ സ​ഹാ​യ​മി​ല്ലാ​തെ തി​രി​ച്ച​റി​യാ​ൻ സാ​ധി​ക്കി​ല്ലെ​ന്നും എ​ക്സ് പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മി​ലൂ​ടെ ന​ൽ​കി​യ സ​ന്ദേ​ശ​ത്തി​ൽ മ​ന്ത്രാ​ല​യം മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി. വീ​ട്ടി​ലെ മു​റി​ക​ൾ, ടെ​ന്റു​ക​ൾ, കാ​ര​വ​നു​ക​ൾ, അ​ട​ച്ചി​ട്ട മ​ജ് ലി​സു​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ വാ​യു​സ​ഞ്ചാ​രം കു​റ​ഞ്ഞ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​പ​ക​ട​സാ​ധ്യ​ത വ​ള​രെ കൂ​ടു​ത​ലാ​ണ്. വീ​ടി​നു​ള്ളി​ൽ വി​റ​കും ക​ൽ​ക്ക​രി​യും ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​ത് ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ന്ന​ത് വ​ഴി അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ, തീ​പി​ടി​ത്തം, വി​ഷ​ബാ​ധ എ​ന്നി​വ കു​റ​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    TAGS:Fireqatar​Be careful
