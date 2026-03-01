ജാഗ്രത പാലിക്കണം -ഇന്ത്യൻ എംബസി

ജാഗ്രത പാലിക്കണം -ഇന്ത്യൻ എംബസിtext_fields
ദോഹ: മേഖലയിലെ സംഘർഷ സാഹചര്യങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്ത് ഖത്തറിലെ എല്ലാ ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരും ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് ദോഹയിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസിയുടെ മുന്നറിയിപ്പ്.വാർത്തകളും നിർദേശങ്ങളും പാലിക്കണം. ഇന്ത്യൻ എംബസി പതിവുപോലെ പ്രവർത്തിക്കുമെന്നും ഹെൽപ്പ്ലൈൻ നമ്പറായ 00974-55647502 വഴിയോ cons.doha@mea.gov.in എന്ന ഇമെയിലിലൂടെയോ സഹായങ്ങൾക്കോ മറ്റ് സംശയങ്ങൾക്കോ ബന്ധപ്പെടാമെന്നും വാർത്തക്കുറിപ്പിൽ വിശദീകരിച്ചു.
എല്ലാവരും സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങളുടെ പരിസരത്തു നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കണമെന്നും വീടുകളിലോ മറ്റെവിടെയെങ്കിലുമോ കെട്ടിടങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ തുടരണമെന്നും, അപകടസാധ്യതകൾ ഒഴിവാക്കാൻ അത്യാവശ്യ ഘട്ടങ്ങളിലൊഴികെ പുറത്തുപോകരുതെന്നും മറ്റ് അടിയന്തര മുന്നറിയിപ്പുകൾ പാലിക്കണമെന്നും എംബസി ആവശ്യപ്പെട്ടു.
