    ദോ​ഹ: ഗ​സ്സ​യി​ലെ സി​വി​ലി​യ​ന്മാ​ർ​ക്ക് അ​ടി​സ്ഥാ​ന സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളും മാ​നു​ഷി​ക സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ളും ത​ട​സ്സ​മി​ല്ലാ​തെ ല​ഭ്യ​മാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ഗ​ൾ​ഫ് സ​ഹ​ക​ര​ണ കൗ​ൺ​സി​ൽ മ​ന്ത്രി​ത​ല സ​മി​തി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. ഗ​സ്സ​യി​ൽ അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര പൊ​തു​സ​ഭ​യു​ടെ പ്ര​മേ​യം ജി.​സി.​സി സ​മി​തി അം​ഗീ​ക​രി​ച്ചു. ​ഗ​സ്സ അ​ട​ക്കം പ്രാ​ദേ​ശി​ക​വും അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ​വു​മാ​യ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ലെ പു​തി​യ സം​ഭ​വ​വി​കാ​സ​ങ്ങ​ൾ അ​ട​ക്കം വി​വി​ധ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ സ​മി​തി ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തു. മ​ന്ത്രി​ത​ല സ​മി​തി സം​യു​ക്ത ഗ​ൾ​ഫ് ആ​ക്ഷ​ൻ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും അം​ഗ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചു​മു​ള്ള ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ടേ​റി​യ​റ്റി​ന്റെ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് അ​വ​ലോ​ക​നം ചെ​യ്യു​ക​യും വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ജി.​സി.​സി.​യു​ടെ പ്ര​മേ​യ​ങ്ങ​ൾ അം​ഗീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    ഗ​സ്സ​യി​ലെ സി​വി​ലി​യ​ന്മാ​രെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ക​യും അ​വ​രെ നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത​മാ​യി മാ​റ്റി​പ്പാ​ർ​പ്പി​ക്കു​ക​യോ പു​റ​ത്താ​ക്കു​ക​യോ ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നെ എ​തി​ർ​ക്കു​ക​യും വേ​ണം. വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ ക​രാ​റി​ലെ​ത്തേ​ണ്ട​തി​ന്റെ​യും, ബ​ന്ദി​ക​ളെ​യും ത​ട​വു​കാ​രെ​യും മോ​ചി​പ്പി​ക്കേ​ണ്ട​തി​ന്റെ​യും, സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കേ​ണ്ട​തി​ന്റെ​യും, അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി ത​ട​സ്സ​ങ്ങ​ളി​ല്ലാ​തെ മാ​നു​ഷി​ക സ​ഹാ​യം എ​ത്തി​ക്കേ​ണ്ട​തി​ന്റെ​യും ആ​വ​ശ്യ​ക​ത സ​മി​തി ഉ​ന്ന​യി​ച്ചു.

    വം​ശീ​യ ഉ​ന്മൂ​ല​നം, സി​വി​ലി​യ​ന്മാ​രു​ടെ​യും പ​ത്ര​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ​ക്കു​നേ​രെ​യു​മു​ള്ള ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ ന​യ​ങ്ങ​ളെ​യും കൗ​ൺ​സി​ൽ അ​പ​ല​പി​ച്ചു. മു​ന​മ്പി​ലെ ജ​ന​ങ്ങ​ളെ മാ​റ്റി​പ്പാ​ർ​പ്പി​ക്കാ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് റെ​സി​ഡ​ൻ​ഷ്യ​ൽ ഏ​രി​യ​ക​ൾ, ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ൾ, സ്കൂ​ളു​ക​ൾ, സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ൾ, മ​സ്ജി​ദ്, ച​ർ​ച്ചു​ക​ൾ, എ​ന്നി​വ​ക്കു​നേ​രെ​യു​ള്ള ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന്റെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തെ കൗ​ൺ​സി​ൽ അ​പ​ല​പി​ച്ചു. ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ അ​ധി​നി​വേ​ശ സ​ർ​ക്കാ​ർ ചെ​യ്യു​ന്ന കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ ത​ട​യാ​ൻ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​മൂ​ഹം അ​ടി​യ​ന്ത​ര ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

