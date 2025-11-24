Begin typing your search above and press return to search.
24 Nov 2025 12:58 PM IST
24 Nov 2025 12:58 PM IST
ബഷീർ മാസ്റ്റർക്ക് സ്വീകരണം നൽകിtext_fields
News Summary - Basheer received the master's degree
ദോഹ: ഹൃസ്വ സന്ദർശനാർഥം ഖത്തറിലെത്തിയ കെയർ കൊയിലാണ്ടിയുടെ കോഓഡിനേറ്ററും സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകനുമായ എൻ. ബഷീർ മാസ്റ്റർക്ക് കെയർ കൊയിലാണ്ടി ഖത്തർ ചാപ്റ്റർ സ്വീകരണം നൽകി.
സേവറി സീഷെൽ റസ്റ്റാറന്റിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ എം.പി. മുസ്തഫ മെമന്റോ നൽകി. എം.ടി. ഹമീദ്, എൻ.ഇ. അബ്ദു സമദ്, നബീൽ വി.പി, ഷാമിൽ റഷീദ്, ഹിഷാം മുസ്തഫ, മുഹമ്മദ് വാസിൽ ജെ., മുനീർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. എ. സിറാജിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിൽ ജാഫർ പി.പി. സ്വാഗതവും റഹീൽ എച്ച്.എം. നന്ദിയും പറഞ്ഞു.
