Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    24 Nov 2025 12:58 PM IST
    Updated On
    24 Nov 2025 12:58 PM IST

    ബ​ഷീ​ർ മാ​സ്റ്റ​ർ​ക്ക് സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി

    ബ​ഷീ​ർ മാ​സ്റ്റ​ർ​ക്ക് സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി
    എ​ൻ. ബ​ഷീ​ർ മാ​സ്റ്റ​ർ​ക്ക് കെ​യ​ർ കൊ​യി​ലാ​ണ്ടി ഖ​ത്ത​ർ

    ചാ​പ്റ്റ​ർ സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി​യ​പ്പോ​ൾ

    ദോ​ഹ: ഹൃ​സ്വ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നാ​ർ​ഥം ഖ​ത്ത​റി​ലെ​ത്തി​യ കെ​യ​ർ കൊ​യി​ലാ​ണ്ടി​യു​ടെ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​റും സാ​മൂ​ഹ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നു​മാ​യ എ​ൻ. ബ​ഷീ​ർ മാ​സ്റ്റ​ർ​ക്ക് കെ​യ​ർ കൊ​യി​ലാ​ണ്ടി ഖ​ത്ത​ർ ചാ​പ്റ്റ​ർ സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി.

    സേ​വ​റി സീ​ഷെ​ൽ റ​സ്റ്റാ​റ​ന്റി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ എം.​പി. മു​സ്ത​ഫ മെ​മ​ന്റോ ന​ൽ​കി. എം.​ടി. ഹ​മീ​ദ്, എ​ൻ.​ഇ. അ​ബ്‌​ദു സ​മ​ദ്, ന​ബീ​ൽ വി.​പി, ഷാ​മി​ൽ റ​ഷീ​ദ്, ഹി​ഷാം മു​സ്ത​ഫ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് വാ​സി​ൽ ജെ., ​മു​നീ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. എ. ​സി​റാ​ജി​ന്റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ജാ​ഫ​ർ പി.​പി. സ്വാ​ഗ​ത​വും റ​ഹീ​ൽ എ​ച്ച്.​എം. ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. ‎

    News Summary - Basheer received the master's degree
