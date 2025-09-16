Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Qatar
    Posted On
    date_range 16 Sept 2025 11:06 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Sept 2025 11:06 AM IST

    ഉ​ച്ച​സ​മ​യ​ത്ത് തു​റ​ന്ന​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലെ ജോ​ലി നി​രോ​ധ​നം നീ​ക്കി

    ജൂ​ൺ ഒ​ന്നു മു​ത​ൽ പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ​വ​ന്ന താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക വി​ല​ക്കാ​ണ് നീ​ക്കി​യ​ത്
    ഉ​ച്ച​സ​മ​യ​ത്ത് തു​റ​ന്ന​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലെ ജോ​ലി നി​രോ​ധ​നം നീ​ക്കി
    ദോ​ഹ: വേ​ന​ൽ​ക്കാ​ല സു​ര​ക്ഷ​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഉ​ച്ച​സ​മ​യ​ത്ത് തു​റ​ന്ന​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ജോ​ലി​യി​ലേ​ർ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്ന തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക​യി പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ചി​രു​ന്ന ജോ​ലി​നി​രോ​ധ​നം നീ​ക്കി​യ​താ​യി തൊ​ഴി​ൽ മ​ന്ത്രാ​ല​യം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. ജൂ​ൺ ഒ​ന്നു മു​ത​ൽ പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ വ​ന്ന താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക വി​ല​ക്കാ​ണ് നീ​ക്കി​യ​ത്. ക​ടു​ത്ത വേ​ന​ൽ​ച്ചൂ​ടി​ൽ​നി​ന്ന് തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യാ​ണ് ഉ​ച്ച​സ​മ​യ​ത്തെ തു​റ​ന്ന​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ജോ​ലി നി​രോ​ധ​നം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്ന​ത്.

    നി​രോ​ധ​ന സ​മ​യ​ത്ത് രാ​വി​ലെ 10.00 നും ​ഉ​ച്ച​ക്ക് 3.30 നു​മി​ട​യി​ൽ തു​റ​ന്ന​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ജോ​ലി​ചെ​യ്യു​ന്ന​താ​ണ് നി​രോ​ധി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. ഇ​രു​ച​ക്ര​വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചു​ള്ള ഡെ​ലി​വ​റി സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളും നി​ർ​ത്തി​വെ​ച്ചി​രു​ന്നു. ഇ​നി​മു​ത​ൽ സാ​ധാ​ര​ണ ജോ​ലി സ​മ​യം പു​ന​രാ​രം​ഭി​ക്കാ​മെ​ന്നും തൊ​ഴി​ലു​ട​മ​ക​ളും തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളും തൊ​ഴി​ൽ സു​ര​ക്ഷ​യും ആ​രോ​ഗ്യ മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും പാ​ലി​ക്കു​ന്ന​ത് തു​ട​ര​ണ​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ വേ​ന​ൽ​ക്കാ​ല​ത്ത് മു​ൻ​ക​രു​ത​ലു​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി നി​ര​വ​ധി നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​വും തൊ​ഴി​ൽ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​വും തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. തു​റ​സ്സാ​യ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ജോ​ലി​ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​ക്കും പ​ക​ൽ പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങു​ന്ന​വ​ർ​ക്കാ​യും വി​വി​ധ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    നി​ർ​മാ​ണ​ക്ക​മ്പ​നി​ക​ൾ, ഭ​ര​ണ വി​ഭാ​ഗം ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ, തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കി​ട​യി​ലും ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ കാ​മ്പ​യി​നു​ക​ൾ സ​ജീ​വ​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    തൊ​ഴി​ലി​ട​ങ്ങ​ളി​ല​ട​ക്കം വി​വി​ധ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൽ വി​വി​ധ ഭാ​ഷ​ക​ളി​ലാ​യി ന​ൽ​കി. ഇ​ൻ​സ്‌​പെ​ക്ട​ർ​മാ​ർ തൊ​ഴി​ലി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തു​ക​യും നി​യ​മം ലം​ഘി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്കെ​തി​രി​രെ ക​ർ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു.

    Ban on peak-hour work lifted
