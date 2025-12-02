Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 2 Dec 2025 9:11 AM IST
    Updated On
    date_range 2 Dec 2025 9:11 AM IST

    മോ​ശം കാ​ലാ​വ​സ്ഥ; ഖ​ത്ത​ർ-​ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഫെ​റി സ​ർ​വി​സ് താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക​മാ​യി നി​ർ​ത്തി​വെ​ച്ചു

    മോ​ശം കാ​ലാ​വ​സ്ഥ; ഖ​ത്ത​ർ-​ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഫെ​റി സ​ർ​വി​സ് താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക​മാ​യി നി​ർ​ത്തി​വെ​ച്ചു
    ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​റി​നും ബ​ഹ്‌​റൈ​നും ഇ​ട​യി​ലു​ള്ള പു​തി​യ ഫെ​റി സ​ർ​വി​സ് മോ​ശം കാ​ലാ​വ​സ്ഥ കാ​ര​ണം താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക​മാ​യി നി​ർ​ത്തി​വെ​ച്ച​താ​യി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്. പു​തി​യ യാ​ത്രാ സ​ർ​വി​സ് ആ​രം​ഭി​ച്ച​തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ് അ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത​മാ​യി സ​ർ​വി​സ് റ​ദ്ദാ​ക്കി​യ​ത്.

    മു​ഹ​റ​ഖി​ലെ സ​ആ​ദ മ​റീ​ന​യെ​യും ഖ​ത്ത​റി​ലെ അ​ൽ റു​വൈ​സ് തു​റ​മു​ഖ​ത്തെ​യും ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പു​തി​യ ഫെ​റി സ​ർ​വി​സാ​ണ് നി​ല​വി​ൽ നി​ർ​ത്തി​വെ​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ന​വം​ബ​റി​ൽ ആ​ദ്യ വാ​രം ആ​രം​ഭി​ച്ച ഈ ​സ​ർ​വി​സ്, ര​ണ്ട് ഗ​ൾ​ഫ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലു​ള്ള ആ​ദ്യ​ത്തെ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര യാ​ത്രാ ക​ട​ൽ ലി​ങ്ക് എ​ന്ന പ്ര​ത്യേ​ക​ത​യോ​ടെ​യാ​ണ് ശ്ര​ദ്ധ നേ​ടി​യ​ത്. ടി​ക്ക​റ്റ് ബു​ക്ക് ചെ​യ്യാ​നു​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന മ​സാ​ർ മൊ​ബൈ​ൽ ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​നി​ൽ നി​ല​വി​ൽ ട്രി​പ്പു​ക​ളൊ​ന്നും ലി​സ്റ്റ് ചെ​യ്തി​ട്ടി​ല്ല.

    മോ​ശം കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് ട്രി​പ്പു​ക​ൾ താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക​മാ​യി നി​ർ​ത്തി​വെ​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നാ​ണ് അ​ന്വേ​ഷി​ച്ച​പ്പോ​ൾ ക​സ്റ്റ​മ​ർ സ​ർ​വി​സ് ഏ​ജ​ന്റു​മാ​ർ ന​ൽ​കി​യ മ​റു​പ​ടി. സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യം വ​രു​ന്ന​തോ​ടെ സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ വീ​ണ്ടും പു​ന​രാ​രം​ഭി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. അ​ടു​ത്ത അ​റി​യി​പ്പ് ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്ന​ത് വ​രെ ഈ ​സ്ഥി​തി തു​ട​രും. ഈ ​മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ​ക്ക്, പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ചും ഗ​ൾ​ഫ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ ക​ട​ൽ വ​ഴി​യു​ള്ള യാ​ത്ര ആ​സൂ​ത്ര​ണം ചെ​യ്ത​വ​ർ​ക്ക്, ഇ​ത് തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    bad weatherQatar NewsQatar-BahrainFerry service
