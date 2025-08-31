Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    31 Aug 2025 11:53 AM IST
    Updated On
    31 Aug 2025 11:53 AM IST

    ബാ​ക് ടു ​സ്കൂ​ൾ; 3.65 ല​ക്ഷം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ലേ​ക്ക്

    വേ​ന​ല​വ​ധി​ക്കു​ശേ​ഷം ഇ​ന്ന് സ്കൂ​ളു​ക​ൾ തു​റ​ക്കും
    ബാ​ക് ടു ​സ്കൂ​ൾ; 3.65 ല​ക്ഷം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ലേ​ക്ക്
    ദോ​ഹ: ര​ണ്ടു​മാ​സ​ത്തെ വേ​ന​ല​വ​ധി​ക്കാ​ല​ത്തി​ന്​ വി​ട, രാ​ജ്യ​ത്തെ സ​ർ​ക്കാ​ർ-​സ്വ​കാ​ര്യ സ്കൂ​ളു​ക​ൾ ഇ​ന്ന് ആ​രം​ഭി​ക്കും. മൂ​ന്ന​ര ല​ക്ഷ​ത്തി​ലേ​റെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​ണ് ക്ലാ​സ് മു​റി​ക​ളി​ലെ​ത്തു​ന്ന​ത്. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​നാ​യി സ്കൂ​ളു​ക​ൾ ഒ​രു​ങ്ങി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞു. ക​ളി​ക​ളും യാ​ത്ര​യും നാ​ട്ടി​ൽ കു​ടും​ബ​ത്തി​നും കൂ​ട്ടു​കാ​ർ​ക്കു​മൊ​പ്പ​മു​ള്ള വെ​ക്കേ​ഷ​നും ക​ഴി​ഞ്ഞ്​ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ വീ​ണ്ടും ക​ലാ​ല​യ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക്​ തി​രി​കെ​യെ​ത്തു​ക​യാ​ണ്.

    വേ​ന​ല​വ​ധി​ക്കാ​യി അ​ട​ച്ച ഖ​ത്ത​റി​ലെ സ​ർ​ക്കാ​ർ, സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ സ്കൂ​ളു​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ ആ​ഗ​സ്റ്റ് 31​ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ വീ​ണ്ടും സ​ജീ​വ​മാ​കും. അ​വ​ധി​യാ​ഘോ​ഷി​ക്കാ​നാ​യി നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് പോ​യ പ്ര​വാ​സി കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളെ​ല്ലാം ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ തി​രി​ച്ചെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

    സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്കൂ​ളു​ക​ൾ​ക്ക്​ പു​തി​യ അ​ധ്യ​യ​ന വ​ർ​ഷ​മാ​ണെ​ങ്കി​ൽ, ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളു​ടെ ര​ണ്ടാം പാ​ദ​ത്തി​നാ​ണ് തു​ട​ക്ക​മാ​കു​ന്ന​ത്. 3.65 ല​ക്ഷം കു​ട്ടി​ക​ളാ​ണ് ര​ണ്ടു​മാ​സം നീ​ണ്ട വേ​ന​ല​വ​ധി​ക്കാ​ല​ത്തി​ന് ശേ​ഷം സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് തി​രി​കെ​യെ​ത്തു​ന്ന​ത്. കി​ൻ​ഡ​ർ ഗാ​ർ​ട്ട​നു​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ രാ​ജ്യ​ത്ത് 629 വി​ദ്യാ​ല​യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഇ​തി​ൽ 278 ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്റ് സ്കൂ​ളു​ക​ളും 351 സ്വ​കാ​ര്യ സ്കൂ​ളു​ക​ളു​മു​ണ്ട്. വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ-​ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ ക​ണ​ക്കു​പ്ര​കാ​രം 1.37 ല​ക്ഷം കു​ട്ടി​ക​ളാ​ണ് പൊ​തു​വി​ദ്യാ​ല​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ഠി​ക്കു​ന്ന​ത്. സ്വ​കാ​ര്യ സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം 2.28 ല​ക്ഷം. ഈ ​വ​ർ​ഷം പൊ​തു​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ പ​ത്ത് പു​തി​യ സ്കൂ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ക്ലാ​സു​ക​ൾ ഞാ​യ​റാ​ഴ്​​ച​യാ​ണ്​ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​തെ​ങ്കി​ലും അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ, സ്​​കൂ​ൾ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ, അ​ഡ്​​മി​നി​സ്​​ട്രേ​റ്റി​വ്​ സ്റ്റാ​ഫ്​ ആ​ഗ​സ്റ്റ് 24ന് ​ത​ന്നെ സ്കൂ​ളി​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​ണ്. ഇ​വ​ർ​ക്കാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഒ​രാ​ഴ്ച നീ​ണ്ട ഓ​റി​യ​ന്റേ​ഷ​ൻ പ്രോ​ഗ്രാ​മു​ക​ൾ അ​വ​സാ​നി​ച്ചു. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ സ്കൂ​ൾ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​ത്തി​ൽ തി​രി​ച്ചെ​ത്തി​ക്കാ​നാ​യി ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്റ് ആ​വി​ഷ്ക​രി​ച്ച ബാ​ക് ടു ​സ്കൂ​ൾ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും സ​മാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ-​ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രാ​ല​യം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ബാ​ക് ടു ​സ്കൂ​ൾ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന്

    പ​ഠ​നാ​ന്ത​രീ​ക്ഷം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി സ്കൂ​ളു​ക​ൾ

    പു​തി​യ അ​ധ്യ​യ​ന വ​ർ​ഷ​ത്തെ മു​ന്നൊ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്കൂ​ളു​ക​ളും ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളു​ക​ൾ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള സ്വ​കാ​ര്യ സ്കൂ​ളു​ക​ളും അ​ക്കാ​ദ​മി​ക- അ​ക്കാ​ദ​മി​കേ​ത​ര മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ മി​ക​വു ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ മു​ന്നൊ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ വ​ര​വേ​ൽ​ക്കാ​നൊ​രു​ങ്ങു​ക​യാ​ണ്. 629 സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ സു​ര​ക്ഷാ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളും വി​ക​സ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും മ​ന്ത്രാ​ല​യം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ, വി​നോ​ദ, കാ​യി​ക സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക തു​ട​ങ്ങി​യ ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ അ​ഷ്ഗാ​ലു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ചും സ്കൂ​ളു​ക​ൾ ന​വീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. മു​ന്നൊ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി അ​ധ്യാ​പ​ക​രെ​യും-​അ​ന​ധ്യാ​പ​ക​രെ​യും സ​ജ്ജ​രാ​ക്കു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ വി​വി​ധ സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ ഓ​റി​യ​ന്റേ​ഷ​ൻ പ്രോ​ഗ്രാ​മു​ക​ളും വ​ർ​ക്ക്ഷോ​പ്പു​ക​ളും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഉ​യ​ർ​ന്ന നി​ല​വാ​ര​മു​ള്ള വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ലു​ള്ള അ​ധ്യാ​പ​ന സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ ക്ലാ​സ് മു​റി​ക​ളി​ൽ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി​യി​ട്ടു​മു​ണ്ട്.

    സു​ര​ക്ഷ​യൊ​രു​ക്കാം സ്കൂ​ളിലും പ​രി​സ​ര​ങ്ങളിലും

    നീ​ണ്ട ഇ​ട​വേ​ള ക​ഴി​ഞ്ഞ്​ അ​ധ്യ​യ​ന വ​ർ​ഷം പു​ന​രാ​രം​ഭി​ക്കു​മ്പോ​ൾ സു​ര​ക്ഷ ക്ര​മീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളു​റ​പ്പാ​ക്കി ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രാ​ല​യം. കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ആ​രോ​ഗ്യം, ശു​ചി​ത്വം, റോ​ഡ്​ സു​ര​ക്ഷ, കാ​ൽ​ന​ട​ക്കാ​രു​ടെ സു​ര​ക്ഷ തു​ട​ങ്ങി​യ എ​ല്ലാ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ലും സൂ​ക്ഷ്മ​ത​യു​ണ്ടാ​ണം. കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി സു​ര​ക്ഷാ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ക​ർ​ശ​ന​മാ​യി പാ​ലി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് അ​ധ്യ​യ​ന വ​ർ​ഷം സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യി ആ​രം​ഭി​ക്കാം. അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​ല​വാ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​നു​സ​രി​ച്ച് സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ലെ അ​ഗ്നി​സു​ര​ക്ഷാ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​വീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളു​ടെ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത​യും പ​ഠ​നാ​ന്ത​രീ​ക്ഷ നി​ല​വാ​ര​വും മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ട്.​ 53 സ്കൂ​ളു​ക​ളു​ടെ അ​ഗ്നി​സു​ര​ക്ഷാ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത​ട​ക്കം രാ​ജ്യ​ത്തെ 629 സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ സു​ര​ക്ഷാ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളും വി​ക​സ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    വാ​ഹ​നാ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ ഒ​ഴി​വാ​ക്കി, സു​ര​ക്ഷി​ത​ത്വം പാ​ലി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്​ ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ, സ്കൂ​ൾ അ​ധി​കൃ​ത​ർ, ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​ർ എ​ല്ലാ​വ​രും ജാ​ഗ്ര​ത പാ​ലി​ക്ക​ണം. സീ​റ്റു​ക​ളി​ൽ കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക, മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ളും ബ​സ് ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​രും വാ​ഹ​ന​മോ​ടി​ക്കു​മ്പോ​ൾ സീ​റ്റ്​ ബെ​ൽ​റ്റ്​ അ​ണി​യു​ക, വേ​ഗ​പ​രി​ധി​ക്കു​ള്ളി​ൽ വാ​ഹ​ന​മോ​ടി​ക്കു​ക, വാ​ഹ​ന​മോ​ടി​ക്കു​മ്പോ​ൾ മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ൺ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​തി​രി​ക്കു​ക, ട്രാ​ഫി​ക്​ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കു​ക തു​ട​ങ്ങി​യ മു​ൻ​ക​രു​ത​ലു​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണം.

    സ്കൂ​ൾ പ്ര​വേ​ശ​ന ക​വാ​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ വേ​ഗം കു​റ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് സ്പീ​ഡ് ബ​മ്പു​ക​ളും കാ​ൽ​ന​ട ക്രോ​സി​ങ്ങു​ക​ളും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക​യും ട്രാ​ഫി​ക് സൈ​ൻ ബോ​ർ​ഡു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്.

    കാ​ൽ​ന​ട​ക്കാ​രു​ടെ സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ വേ​ഗ പ​രി​ധി നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​ക്കു​ന്ന​ത് അ​ട​ക്കം ​സ്കൂ​ൾ പ​രി​സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ തി​ര​ക്കു​ള്ള സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഗ​താ​ഗ​തം നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി കൂ​ടു​ത​ൽ സു​ര​ക്ഷാ ന​ട​പ​ടി​ക​ളും സ്വീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. റോ​ഡ് ക്രോ​സി​ങ്ങു​ക​ളും സ്റ്റോ​പ് ലൈ​നു​ക​ളും പോ​ലു​ള്ള റോ​ഡ് അ​ട​യാ​ള​ങ്ങ​ൾ പെ​യി​ന്റ് ചെ​യ്യ​ൽ, സ്കൂ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് സ​മീ​പ​മു​ള്ള ന​ട​പ്പാ​ത​ക​ൾ ന​വീ​ക​രി​ക്ക​ൽ, ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക്കാ​രാ​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ സ​ഞ്ചാ​രം സു​ഗ​മ​മാ​ക്കാ​ൻ ന​ട​പ്പാ​ത​ക​ളി​ൽ റാ​മ്പു​ക​ളും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

