Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightഅ​സ്ഹ​ർ അ​ലു​മ്നി...
    Qatar
    Posted On
    date_range 24 Feb 2026 7:55 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Feb 2026 7:55 AM IST

    അ​സ്ഹ​ർ അ​ലു​മ്നി ഖ​ത്ത​ർ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ

    text_fields
    bookmark_border
    അ​സ്ഹ​ർ അ​ലു​മ്നി ഖ​ത്ത​ർ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ
    cancel
    camera_alt

    മു​സ്ത​ഫ, മാ​ഹി​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ്

    ദോ​ഹ: ആ​ലു​വ അ​സ്ഹ​റു​ൽ ഉ​ലൂം കോ​ള​ജ് അ​ലു​മ്നി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (അ​ൽ ഇ​ഖ്‌​വ) ഖ​ത്ത​ർ ചാ​പ്റ്റ​ർ വാ​ർ​ഷി​ക സം​ഗ​മ​വും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പും ന​ട​ത്തി.

    മ​താ​ർ ഖ​ദീ​മി​ലെ യൂ​ത്ത് ഫോ​റം ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​യി എ​സ്.​എ​സ്. മു​സ്ത​ഫ, സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യി മാ​ഹി​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് എ​ന്നി​വ​രെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. ശു​ഐ​ബ് ന​ദ്‌​വി (വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌), അ​നീ​സ് റ​ഹ്മാ​ൻ (ജോ​യ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് മ​റ്റു ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന് കോ​ള​ജ് പ്രി​ൻ​സി​പ്പാ​ൾ എം.​പി. ഫൈ​സ​ൽ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:AZHARalumniOfficialsQatari
    News Summary - Azhar Alumni Qatari Officials
    Similar News
    Next Story
    X