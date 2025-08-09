അസർബൈജാൻ -അർമീനിയ സമാധാന കരാർ: സ്വാഗതം ചെയ്ത് ഖത്തർ

Begin typing your search above and press return to search.
അസർബൈജാൻ -അർമീനിയ സമാധാന കരാർ: സ്വാഗതം ചെയ്ത് ഖത്തർtext_fields
ദോഹ: അസർബൈജാനും അർമീനിയയും തമ്മിലുള്ള സമാധാന കരാറിനെ സ്വാഗതം ചെയ്ത് ഖത്തർ. യു.എസ് മധ്യസ്ഥതയിലുണ്ടാക്കിയ ഈ കരാറിലൂടെ ഇരു രാജ്യങ്ങൾക്കുമിടയിൽ നല്ല അയൽപക്ക ബന്ധം വളർത്താനും അതുവഴി സമാധാനം, വികസനം എന്നിവ കൈവരിക്കാനും മേഖലയിൽ സുരക്ഷയും സ്ഥിരതയും ശക്തിപ്പെടുത്താനും സാധിക്കുമെന്നും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം പ്രതീക്ഷ പ്രകടിപ്പിച്ചു.
ഈ കരാർ സാധ്യമാക്കുന്നതിനായി അമേരിക്ക നടത്തിയ ശ്രമങ്ങളെ ഖത്തർ അഭിനന്ദിച്ചു. നയതന്ത്ര മാർഗങ്ങളിലൂടെ സംഘർഷങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനും സമാധാനവും വികസനവും കൈവരിക്കുന്നതിനുമുള്ള ശ്രമങ്ങൾക്ക് ഖത്തർ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചു.
