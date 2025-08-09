Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Qatar
    Posted On
    date_range 9 Aug 2025 7:22 PM IST
    Updated On
    date_range 9 Aug 2025 7:22 PM IST

    അസർബൈജാൻ -അർമീനിയ സമാധാന കരാർ: സ്വാഗതം ചെയ്ത് ഖത്തർ

    അസർബൈജാൻ -അർമീനിയ സമാധാന കരാർ: സ്വാഗതം ചെയ്ത് ഖത്തർ
    ദോഹ: അസർബൈജാനും അർമീനിയയും തമ്മിലുള്ള സമാധാന കരാറിനെ സ്വാഗതം ചെയ്ത് ഖത്തർ. യു.എസ് മധ്യസ്ഥതയിലുണ്ടാക്കിയ ഈ കരാറിലൂടെ ഇരു രാജ്യങ്ങൾക്കുമിടയിൽ നല്ല അയൽപക്ക ബന്ധം വളർത്താനും അതുവഴി സമാധാനം, വികസനം എന്നിവ കൈവരിക്കാനും മേഖലയിൽ സുരക്ഷയും സ്ഥിരതയും ശക്തിപ്പെടുത്താനും സാധിക്കുമെന്നും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം പ്രതീക്ഷ പ്രകടിപ്പിച്ചു.

    ഈ കരാർ സാധ്യമാക്കുന്നതിനായി അമേരിക്ക നടത്തിയ ശ്രമങ്ങളെ ഖത്തർ അഭിനന്ദിച്ചു. നയതന്ത്ര മാർഗങ്ങളിലൂടെ സംഘർഷങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനും സമാധാനവും വികസനവും കൈവരിക്കുന്നതിനുമുള്ള ശ്രമങ്ങൾക്ക് ഖത്തർ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചു.

    TAGS:Qatar Newspeace agreementArmenia-Azerbaijanwelcomes
