Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 10 Nov 2025 11:15 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Nov 2025 11:15 AM IST

    ഔ​ഖാ​ഫ് ഒ​ക്ടോ​ബ​റി​ൽ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്ത​ത് 3.4 കോ​ടി റി​യാ​ൽ

    കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളെ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി 90 ല​ക്ഷം ഖ​ത്ത​ർ റി​യാ​ൽ സ​ഹാ​യം വി​ത​ര​ണം​ചെ​യ്തു
    ഔ​ഖാ​ഫ് ഒ​ക്ടോ​ബ​റി​ൽ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്ത​ത് 3.4 കോ​ടി റി​യാ​ൽ
    ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക മ​ത​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​മാ​യ ഔ​ഖാ​ഫ്

    ഖ​ത്ത​ർ: ​ഖ​ത്ത​റി​ലെ ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക മ​ത​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​മാ​യ ഔ​ഖാ​ഫി​ന്റെ സ​കാ​ത് കാ​ര്യ വ​കു​പ്പ് ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ മാ​സ​ത്തി​ൽ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്ത​ത് 3.4 കോ​ടി റി​യാ​ൽ. രാ​ജ്യ​ത്തു​ട​നീ​ള​മു​ള്ള 1750 കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ്ര​യോ​ജ​ന​ക​ര​മാ​യ രീ​തി​യി​ൽ സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ​ഹാ​യം ന​ൽ​കി​യ​താ​യി ഔ​ഖാ​ഫ് അ​റി​യി​ച്ചു. ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ച​ട്ട​ങ്ങ​ൾ​ക്കും അ​നു​സൃ​ത​മാ​യി സ​കാ​ത് ഫ​ണ്ടു​ക​ൾ കൃ​ത്യ​മാ​യും സു​താ​ര്യ​ത​യോ​ടെ​യും അ​ർ​ഹ​രാ​യ​വ​ർ​ക്ക് എ​ത്തി​ക്കാ​ൻ വ​കു​പ്പ് പ്ര​തി​ജ്ഞ​ബ​ദ്ധ​മാ​ണെ​ന്ന് ​സ​കാ​ത് കാ​ര്യ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലെ അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​റ്റി​വ് അ​ഫ​യേ​ഴ്സ് അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ സ​ഈ​ദ് ഹാ​ദി അ​ൽ മ​ർ​രി പ​റ​ഞ്ഞു. ദാ​താ​ക്ക​ൾ​ക്കും സ്വീ​ക​ർ​ത്താ​ക്ക​ൾ​ക്കും ഇ​ട​യി​ലു​ള്ള ഒ​രു പാ​ല​മാ​യി സ​കാ​ത് കാ​ര്യ വ​കു​പ്പ് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    ഒ​ക്ടോ​ബ​റി​ൽ ര​ണ്ട് വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യാ​ണ് സ​കാ​ത് സ​ഹാ​യ​മ​നു​വ​ദി​ച്ച​ത്. താ​മ​സ​സൗ​ക​ര്യം, ജീ​വി​ത​ച്ചെ​ല​വു​ക​ൾ, ഭ​ക്ഷ​ണം തു​ട​ങ്ങി​യ അ​ടി​യ​ന്ത​ര ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ നി​റ​വേ​റ്റാ​ൻ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളെ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി 90 ല​ക്ഷം ഖ​ത്ത​ർ റി​യാ​ൽ സ​ഹാ​യം വി​ത​ര​ണം​ചെ​യ്തു. രോ​ഗി​ക​ളു​ടെ ചി​കി​ത്സ, സ്കൂ​ൾ ഫീ​സ് അ​ട​ക്ക​ൽ, ക​ട​ബാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള​വ​രെ സ​ഹാ​യി​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ​ക്കാ​യി ഒ​റ്റ​ത്ത​വ​ണ സ​ഹാ​യ​മാ​യി 2.5 കോ​ടി റി​യാ​ലും വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു.

    സ​കാ​ത് അ​ർ​ഹ​ത​പ്പെ​ട്ട​വ​രി​ൽ എ​ത്തു​ന്നു​വെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ എ​ല്ലാ അ​പേ​ക്ഷ​ക​ളും സ​മ​ഗ്ര​മാ​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കും വി​ല​യി​രു​ത്ത​ലി​നും വി​ധേ​യ​മാ​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    വ​കു​പ്പി​ന്റെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക വെ​ബ്സൈ​റ്റാ​യ www.zakat.gov.qa വ​ഴി അ​പേ​ക്ഷ​ക​ൾ ഓ​ൺ​ലൈ​നാ​യി സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാം. ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ വേ​ഗ​ത്തി​ലാ​ക്കാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ രേ​ഖ​ക​ളും ഓ​ൺ​ലൈ​നി​ൽ അ​പ്‌​ലോ​ഡ് ചെ​യ്യേ​ണ്ട​താ​ണ്. വ്യ​ക്തി​ക​ളെ​യും ക​മ്പ​നി​ക​ളെ​യും സ​കാ​ത് വി​വി​ധ മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ സൗ​ക​ര്യ​പ്ര​ദ​വും സു​ര​ക്ഷി​ത​വു​മാ​യ രീ​തി​യി​ൽ കൈ​മാ​റാ​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    മൊ​ബൈ​ൽ ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​ൻ വ​ഴി​യും ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക വെ​ബ്സൈ​റ്റ് വ​ഴി​യും ഖ​ത്ത​റി​ലെ വി​വി​ധ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ള്ള സ​കാ​ത് ക​ല​ക്ഷ​ൻ ഓ​ഫി​സു​ക​ൾ വ​ഴി​യും സ​കാ​ത് അ​ട​ക്കാം. കൂ​ടാ​തെ, വ​കു​പ്പി​ന്റെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് നേ​രി​ട്ടോ ബാ​ങ്ക് ട്രാ​ൻ​സ്ഫ​റു​ക​ൾ​ക്ക് പു​റ​മെ, 55199990, 55199996 എ​ന്നീ ഹോ​ട്ട്‌​ലൈ​നു​ക​ൾ വ​ഴി സേ​വ​ന​വും വ​കു​പ്പ് ന​ൽ​കു​ന്നു​ണ്ട്.

    TAGS:charityQatar Newsgulf news malayalamAwqaf Ministry
    News Summary - Awqaf distributed 34 million riyals in October
