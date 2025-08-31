Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_right...
    Qatar
    Posted On
    date_range 31 Aug 2025 11:09 AM IST
    Updated On
    date_range 31 Aug 2025 11:09 AM IST

    തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി സ​മാ​പി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    awareness class
    cancel
    camera_alt

    തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്കാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച വേ​ന​ൽ​ക്കാ​ല ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ സ​മാ​പ​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ എ​ൻ.​എ​ച്ച്.​ആ​ർ.​സി ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്‌​സ​ൻ മ​റി​യം ബി​ൻ​ത് അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ അ​തി​യ്യ

    സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    ദോ​ഹ: 'നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ അ​റി​യു​ക, അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ക' എ​ന്ന മു​ദ്രാ​വാ​ക്യ​വു​മാ​യി നാ​ഷ​ന​ൽ ഹ്യൂ​മ​ൻ റൈ​റ്റ്സ് ക​മ്മി​റ്റി തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്കാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച വേ​ന​ൽ​ക്കാ​ല ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി സ​മാ​പി​ച്ചു. ജൂ​ലൈ ഏ​ഴി​ന് ആ​രം​ഭി​ച്ച കാ​മ്പ​യി​ൻ വി​വി​ധ സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ, സ​ർ​ക്കാ​റി​ത​ര സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ, അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര തൊ​ഴി​ൽ സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്. തൊ​ഴി​ൽ നി​യ​മ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് അ​വ​ബോ​ധം വ​ള​ർ​ത്താ​നും നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ സ​ഹാ​യം ല​ഭ്യ​മാ​ക്കാ​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് ​2500 ല​ധി​കം തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​ണ് കാ​മ്പ​യി​ൻ ന​ട​ത്തി​യ​ത്. ഇ​തി​ലൂ​ടെ തൊ​ഴി​ൽ അ​വ​കാ​ശ ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ ത​ട​യു​ന്ന​തി​നും ഖ​ത്ത​റി​ലെ തൊ​ഴി​ൽ സം​വി​ധാ​നം കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നും സ​ഹാ​യി​ക്കു​മെ​ന്ന് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു.

    ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ കാ​മ്പ​യി​നി​ലൂ​ടെ നി​യ​മ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ അ​വ​ബോ​ധം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നും നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളും സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളും ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് അ​വ​രു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ പ്രാ​പ്ത​രാ​ക്കു​ന്ന​തി​ലും ശ്ര​ദ്ധ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ചെ​ന്ന് നാ​ഷ​ന​ൽ ഹ്യൂ​മ​ൻ റൈ​റ്റ്സ് ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്‌​സ​ൻ മ​റി​യം ബി​ൻ​ത് അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ അ​തി​യ പ​റ​ഞ്ഞു. തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി രാ​ജ്യം ന​ട​ത്തി​യ പ്ര​ധാ​ന നി​യ​മ​നി​ർ​മാ​ണ​ങ്ങ​ളെ അ​വ​ർ പ്ര​ശം​സി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:workersQatar Newsawareness programconcluded
    News Summary - Awareness program for workers concluded
    Similar News
    Next Story
    X