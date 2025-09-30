Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    30 Sept 2025 9:29 AM IST
    Updated On
    30 Sept 2025 9:29 AM IST

    ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ ക്ലാ​സ്

    ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ ക്ലാ​സ്
    ലോ​ക ഹൃ​ദ​യ​ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ലാ​ൽ കെ​യേ​ഴ്സ്

    ആ​ൻ​ഡ് മോ​ഹ​ൻ​ലാ​ൽ ഫാ​ൻ​സ്‌ ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ യൂ​നി​റ്റ് ഖ​ത്ത​ർ റി​യാ​ദ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സെ​ന്റ​റു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന് ന​ട​ത്തി​യ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ ക്ലാ​സി​ൽ​നി​ന്ന്

    ​ദോ​ഹ: ലോ​ക ഹൃ​ദ​യ​ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ലാ​ൽ കെ​യേ​ഴ്സ് ആ​ൻ​ഡ് മോ​ഹ​ൻ​ലാ​ൽ ഫാ​ൻ​സ്‌ ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ യൂ​നി​റ്റ് ഖ​ത്ത​ർ റി​യാ​ദ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സെ​ന്റ​റു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ ക്ലാ​സ് ന​ട​ത്തി. 'ഹൃ​ദ​യ​പൂ​ത്‍വം ലാ​ൽ കെ​യേ​ഴ്സ്' എ​ന്ന പേ​രി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ കാ​ർ​ഡി​യോ​ള​ജി​സ്റ്റ് ഡോ. ​ബി​ഷ്‌​ണു കി​ര​ൺ രാ​ജേ​ന്ദ്ര​ൻ ഹൃ​ദ​യാ​രോ​ഗ്യ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള അ​ടി​സ്ഥാ​ന വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ, രോ​ഗ​പ്ര​തി​രോ​ധ മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ൾ, ആ​രോ​ഗ്യ​ക​ര​മാ​യ ഭ​ക്ഷ​ണ​ശീ​ലം, വ്യാ​യാ​മ​ത്തി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യം, ജീ​വി​ത​ശൈ​ലി മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യെ കു​റി​ച്ച് വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

    ലാ​ൽ കെ​യേ​ഴ്സ് ഖ​ത്ത​ർ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ റി​ജി​ൽ, സെ​ക്ര​ട്ട​റി പ്ര​മോ​ദ്, അ​ഡ്മി​ൻ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ, റി​യാ​ദ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സെ​ന്റ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ങ് മാ​നേ​ജ​ർ ഷ​ഫീ​ഖ് എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. കൂ​ടാ​തെ ലാ​ൽ കെ​യേ​ഴ്സ് ഖ​ത്ത​ർ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി സൗ​ജ​ന്യ ചി​കി​ത്സ പ്ര​ദാ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന റി​യാ​ദ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സെ​ന്റ​ർ, പ്രി​വി​ലേ​ജ് കാ​ർ​ഡു​ക​ളു​ടെ വി​ത​ര​ണ​വും ന​ട​ന്നു.

    TAGS:Heart DayQatar Newsawareness classgulf news malayalam
