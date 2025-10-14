Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightഅ​വാ​ർ​ഡ്ദാ​ന​വും...
    Qatar
    Posted On
    date_range 14 Oct 2025 12:35 PM IST
    Updated On
    date_range 14 Oct 2025 12:35 PM IST

    അ​വാ​ർ​ഡ്ദാ​ന​വും ടോ​സ്റ്റ്മാ​സ്റ്റ​ർ ഗാ​വ​ൽ​സ് ക്ല​ബ് രൂ​പ​വ​ത്ക​ര​ണ​വും

    text_fields
    bookmark_border
    അ​വാ​ർ​ഡ്ദാ​ന​വും ടോ​സ്റ്റ്മാ​സ്റ്റ​ർ ഗാ​വ​ൽ​സ് ക്ല​ബ് രൂ​പ​വ​ത്ക​ര​ണ​വും
    cancel
    camera_alt

    സ്കി​യ പ്രൊ​ഫി​ഷ​ൻ​സി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ   

    Listen to this Article

    ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​ർ കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന സൗ​ത്ത് കേ​ര​ള എ​ക്സ്പാ​ർ​ട്സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (സ്കി​യ) പ്രൊ​ഫി​ഷ​ൻ​സി അ​വാ​ർ​ഡ്ദാ​ന ച​ട​ങ്ങ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ഈ ​വ​ർ​ഷം എ​സ.​എ​സ്.​എ​ൽ.​സി പ്ല​സ് ടു, ​മ​റ്റ് ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​ത്തി​ൽ വി​ജ​യം കൈ​വ​രി​ച്ച സ്കി​യ അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റും മെ​മ​ന്റോ​യും വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു.

    ച​ട​ങ്ങി​ൽ എ​ൻ​ജി​നി​യേ​ഴ്സ് ഫോ​റം ടോ​സ്റ്റ്മാ​സ്റ്റ​ർ ക്ല​ബ്ബി​ന്റെ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ ഹാ​രി​സ്ബാ​ബു, റാം ​മോ​ഹ​ൻ നാ​യ​ർ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ സ്കി​യ ടോ​സ്റ്റ്മാ​സ്റ്റ​ർ ഗാ​വ​ൽ​സ് ക്ല​ബി​ന് രൂ​പം ന​ൽ​കി. ഐ​സ് ബ്രേ​ക്കി​ങ് പ്രോ​ഗ്രാം, വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ച​ട​ങ്ങി​നെ മാ​റ്റ് കൂ​ട്ടി.

    പ​രി​പാ​ടി സ്കി​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ബ്ദു​ൽ ജ​ലീ​ൽ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഐ.​സി.​ബി.​എ​ഫ് വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് റ​ഷീ​ദ് അ​ഹ​മ്മ​ദ്, ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്പോ​ർ​ട്സ് സെ​ന്റ​ർ മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം അ​സീം എം.​ടി എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. പ്രോ​ഗ്രാം ക​ൺ​വീ​ന​ർ നി​സാ​മു​ദ്ദീ​ൻ അ​ബ്ദു​ൽ സ​മ​ദ് സ്വാ​ഗ​ത​വും പ്രോ​ഗ്രാം കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ ഷാ​ന​വാ​സ് ഖാ​ൻ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി നാ​സ​റു​ദ്ദീ​ൻ, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ​ഹീ​ർ അ​ബ്ദു​ൽ ക​രീം, ഫാ​റൂ​ഖ് ഹു​സൈ​ൻ, ജോ​യ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ബ്ദു​ൽ ക​രീം ല​ബ്ബ, ട്ര​ഷ​ർ നി​സാം ന​ജീം, സ​യ്യ​ദ് റാ​വു​ത്ത​ർ, സ​ബാ സൈ​ൻ, ഷ​മീ​ർ മ​ജീ​ദ്, നൗ​ഷാ​ദ്, സു​ധീ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Qatar Newsaward ceremonygulf news malayalam
    News Summary - Award Ceremony and Formation of Toastmaster's Gavels Club
    Similar News
    Next Story
    X