Madhyamam
    Posted On
    date_range 5 April 2026 7:00 AM IST
    Updated On
    date_range 5 April 2026 7:00 AM IST

    ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ ഓ​ട്ടി​സം ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ ദി​നാ​ച​ര​ണം

    ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ ഓ​ട്ടി​സം ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ ദി​നാ​ച​ര​ണം
    ഓ​ട്ടി​സം ബോ​ധ​വ​ത്കര​ണ ദി​നാ​ച​ര​ണം 'ലൈ​റ്റ് ഇ​റ്റ് അ​പ്പ് ബ്ലൂ' ​കാ​മ്പ​യി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ലു​ലു ഡി ​

    റി​ങ് റോ​ഡ് ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റ് നീ​ല വെ​ളി​ച്ച​ത്താ​ൽ അ​ല​ങ്ക​രി​ച്ചപ്പോ​ൾ

    ദോ​ഹ: ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ ലോ​ക ഓ​ട്ടി​സം ബോ​ധ​വ​ൽ​ക്ക​ര​ണ ദി​നാ​ച​ര​ണം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ഓ​ട്ടി​സം ബാ​ധി​ച്ച​വ​രു​ടെ ഉ​ൾ​കൊ​ള്ള​ൽ, ശാ​ക്തീ​ക​ര​ണം എ​ന്നി​വ​ക്ക് ഊ​ന്ന​ൽ ന​ൽ​കി, ​"ഓ​ട്ടി​സ​വും മാ​ന​വി​ക​ത​യും -ഓ​രോ ജീ​വ​നും മൂ​ല്യ​മു​ണ്ട്" ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ യു.​എ​ൻ പ്ര​മേ​യ​യ​ത്തി​ന് അ​നു​സൃ​ത​മാ​യാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്. ഓ​ട്ടി​സം ബാ​ധി​ച്ച​വ​ർ​ക്ക് സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​യി ഇ​ട​പെ​ടാ​നും ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ പി​ന്തു​ണ​ നൽകേണ്ടതിന്റെയും പ്രാ​ധാ​ന്യ​വും ഈ ​പ്ര​മേ​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു.

    ഓ​ട്ടി​സം എ​ന്ന അ​വ​സ്ഥ​യെ കു​റി​ച്ച് ബോ​ധ​വ​ൽ​ക്ക​ര​ണം ന​ൽ​കാ​നും ഓ​ട്ടി​സം ബാ​ധി​ച്ച കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും അ​വ​രു​ടെ മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ൾ​ക്കും പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കാ​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​ണ് യു.​എ​ൻ ഓ​ട്ടി​സം ദി​നം ആ​ച​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന "ലൈ​റ്റ് ഇ​റ്റ് അ​പ്പ് ബ്ലൂ (Light It Up Blue)" ​കാ​മ്പ​യി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ലു​ലു ഡി ​റി​ങ് റോ​ഡ് ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റ് നീ​ല വെ​ളി​ച്ച​ത്താ​ൽ അ​ല​ങ്ക​രി​ച്ച് ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    ഖ​ത്ത​റി​ലെ വി​വി​ധ ക​മ്മ്യൂ​ണി​റ്റി സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ​ക്ക് ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് എ​പ്പോ​ഴും പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കി​വ​രു​ന്നു​ണ്ട്. ഓ​ട്ടി​സം ഉ​ള്ള​വ​രു​ടെ പ​രി​ച​ര​ണം, അ​വ​ബോ​ധം, ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ എ​ന്നി​വ​ക്കാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന പ്രാ​ദേ​ശി​ക സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ക്കാ​നു​ള്ള പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യും ലു​ലു ഗ്രൂ​പ്പ് ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു. ഓ​ട്ടി​സം ബാ​ധി​ച്ച കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും മു​തി​ർ​ന്ന​വ​ർ​ക്കും സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ തു​ല്യ അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ളും സ്നേ​ഹ​വും ക​രു​ത​ലു​മാ​ണ് വേ​ണ്ട​തെ​ന്ന് ലു​ലു ഗ്രൂ​പ്പ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു.

    TAGS:AutismLuLu HypermarketAutism Day
    News Summary - Autism Awareness Day celebrated at Lulu Hypermarket
