Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightഓ​ഥേ​ഴ്സ് ഫോ​റം...
    Qatar
    Posted On
    date_range 27 Aug 2025 2:27 PM IST
    Updated On
    date_range 27 Aug 2025 2:27 PM IST

    ഓ​ഥേ​ഴ്സ് ഫോ​റം ഡി.​എ​ൽ.​എ​ഫ് ലി​റ്റ​റ​റി ഫെ​സ്റ്റ് ഡി​സം​ബ​റി​ൽ

    text_fields
    bookmark_border
    Authors Forum DLF Literary Fest
    cancel

    ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​റി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഗ്ര​ന്ഥ​കാ​ര​ന്മാ​രു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ ഖ​ത്ത​ർ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഓ​ഥേ​ഴ്സ് ഫോ​റം ഡി.​എ​ൽ.​എ​ഫ് ലി​റ്റ​റ​റി ഫെ​സ്റ്റ് എ​ന്ന പേ​രി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ദ്വി​ദി​ന സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വം ഡി​സം​ബ​ർ ആ​ദ്യ​വാ​രം ന​ട​ക്കും. എ​ഴു​ത്തി​നെ​യും വാ​യ​ന​യെ​യും ഇ​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ന്ന​വ​ർ​ക്കാ​യി സാ​ഹി​ത്യ ശി​ൽ​പ​ശാ​ല​ക​ൾ, വി​ഷ​യാ​വ​ത​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ,

    സെ​മി​നാ​റു​ക​ൾ, പു​സ്ത​ക പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം, മീ​റ്റ് ദ ​ഓ​ഥ​ർ, സം​ഗീ​ത​സാ​യാ​ഹ്നം തു​ട​ങ്ങി​യ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ഉ​ൾ​ച്ചേ​ർ​ന്ന​താ​വും പ​രി​പാ​ടി. എ​ഴു​ത്തി​ന്റെ ര​സ​ത​ന്ത്രം, സാ​ഹി​ത്യാ​സ്വാ​ദ​ന​ത്തി​ലെ പു​തി​യ പ്ര​വ​ണ​ത​ക​ൾ, ക​വി​ത​ക​ളു​ടെ മ​ണ്ണും ആ​കാ​ശ​വും, കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള പ്ര​ത്യേ​ക സെ​ഷ​ൻ

    തു​ട​ങ്ങി​യ വി​വി​ധ സെ​ഷ​നു​ക​ൾ​ക്ക് ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ നി​ന്നും ഖ​ത്ത​റി​ൽ നി​ന്നു​മു​ള്ള പ്ര​മു​ഖ സാ​ഹി​ത്യ​കാ​ര​ന്മാ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കും. ഡി​സം​ബ​ർ നാ​ല്, അ​ഞ്ച് തീ​യ​തി​ക​ളി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വം സൂ​ഫി-​ഖ​വാ​ലി ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​ർ ന​യി​ക്കു​ന്ന സം​ഗീ​ത​നി​ശ​യോ​ടെ അ​വ​സാ​നി​ക്കു​മെ​ന്ന് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:literary festQatar NewsAuthors Forum
    News Summary - Authors Forum DLF Literary Fest in December
    Similar News
    Next Story
    X