    date_range 9 Nov 2025 7:19 AM IST
    date_range 9 Nov 2025 7:19 AM IST

    ഓ​സ്ട്രി​യ​ൻ കു​തി​പ്പ്; ഫ്രാ​ൻ​സി​ന് സ​മ​നി​ല

    നോ​ക്കൗ​ട്ട് റൗ​ണ്ടി​ലേ​ക്ക് യോ​ഗ്യ​ത നേ​ടി ഓ​സ്ട്രി​യ
    ഓ​സ്ട്രി​യ​ൻ കു​തി​പ്പ്; ഫ്രാ​ൻ​സി​ന് സ​മ​നി​ല
    മാ​ലി-​ഓ​സ്ട്രി​യ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ​നി​ന്ന്

    ദോ​ഹ: മാ​ലി​യെ തോ​ൽ​പി​ച്ച് ഫി​ഫ അ​ണ്ട​ർ 17 ലോ​ക​ക​പ്പ് നോ​ക്കൗ​ട്ട് ഘ​ട്ട​ത്തി​ലേ​ക്ക് യോ​ഗ്യ​ത നേ​ടി ഓ​സ്ട്രി​യ. മാ​ലി​യെ എ​തി​രി​ല്ലാ​ത്ത മൂ​ന്നു ഗോ​ളു​ക​ൾ നേ​ടി​യാ​ണ് ഓ​സ്ട്രി​യ കീ​ഴ​ട​ക്കി​യ​ത്. മാ​ലി താ​രം സാം​ബ കൊ​നാ​രെ ചു​വ​പ്പ് കാ​ർ​ഡ് ക​ണ്ട് പു​റ​ത്താ​യ​തോ​ടെ ടീം ​കൂ​ടു​ത​ൽ പ്ര​തി​രോ​ധ​ത്തി​യി. 36ാം മി​നി​റ്റി​ൽ ല​ഭി​ച്ച പെ​നാ​ൽ​റ്റി ജോ​ഹ​ന്നാ​സ് മോ​സ​ർ ഗോ​ള​ടി​ച്ചാ​ണ് ഓ​സ്ട്രി​യ തു​ട​ങ്ങി​വെ​ച്ച​ത്. ഹ​സ​ൻ ദേ​ശി​ഷ്കു (61), നി​ക്കോ​ള​സ് ജോ​സെ​ഫോ​വി​ച്ചി​ന്റെ (90+5) എ​ന്നി​വ​രും ഗോ​ളു​ക​ൾ നേ​ടി ലീ​ഡു​യ​ർ​ത്തി വി​ജ​യ​ത്തി​ള​ക്കം വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ചു. സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​ക്കെ​തി​രാ​യ ആ​ദ്യ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ലും വി​ജ​യി​ച്ച ഓ​സ്ട്രി​യ ഗ്രൂ​പ്പി​ൽ ഒ​ന്നാ​മ​താ​ണ്.

    അ​തേ​സ​മ​യം, ചെ​ക്ക് റി​പ്പ​ബ്ലി​ക്കി​നെ​തി​രെ ബു​ർ​ക്കി​ന ഫാ​സോ (2-1) വി​ജ​യം നേ​ടി. ആ​ദ്യ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ത​ജി​കി​സ്താ​നെ സ​മ്പൂ​ർ​ണ​മാ​യി പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ക​രു​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു ചെ​ക്ക് റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ഇ​റ​ങ്ങി​യെ​തെ​ങ്കി​ലും ബു​ർ​ക്കി​ന​ഫാ​സോ താ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​തി​രോ​ധ​ത്തി​ൽ കീ​ഴ​ട​ങ്ങു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.മു​ഹ​മ്മ​ദ് സോം​ഗോ 27ാം മി​നി​റ്റി​ൽ ഒ​രു ലോ​ങ് റേ​ഞ്ച് സ്‌​ട്രൈ​ക്കി​ലൂ​ടെ സ്‌​കോ​റി​ങ് ആ​രം​ഭി​ച്ചു. ഇ​തോ​ടെ ആ​ദ്യ ഗോ​ൾ നേ​ടി ബു​ർ​ക്കി​ന​ഫാ​സോ ലീ​ഡു​യ​ർ​ത്തി. എ​ന്നാ​ൽ, നി​മി​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​കം ചെ​ക്ക് റി​പ്പ​ബ്ലി​ക്കി​നു​വേ​ണ്ടി വി​റ്റ് സ്‌​ക്രോ​ൺ (30) ഗോ​ൾ നേ​ടി സ​മ​നി​ല പി​ടി​ച്ചു ടീ​മി​ന് തി​രു​ച്ചു​വ​ര​വ് ന​ൽ​കി. തു​ട​ർ​ന്ന് ര​ണ്ടാം പാ​തി​യി​ൽ ബു​ർ​ക്കി​ന​ഫാ​സോ​ക്കു വേ​ണ്ടി സോം​ഗോ​യു​ടെ കോ​ർ​ണ​ർ ലു​ക്മാ​ൻ ത​പ്‌​സോ​ബ ഹെ​ഡ് ചെ​യ്ത് ഗോ​ൾ നേ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    അ​തേ​സ​മ​യം, ഫ്രാ​ൻ​സ് -കാ​ന​ഡ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ ഇ​രു ടീ​മു​ക​ളും ഗോ​ളു​ക​ളൊ​ന്നും നേ​ടാ​നാ​കാ​തെ സ​മ​നി​ല​യി​ൽ പി​രി​ഞ്ഞു. ഒ​രു ജ​യ​വും ഒ​രു സ​മ​നി​ല​യും നേ​ടി ഗ്രൂ​പ് ‘കെ’​യി​ൽ ആ​ദ്യ സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലു​ണ്ട്. മ​റ്റൊ​രു ക​ളി​യി​ൽ, ഉ​ഗാ​ണ്ട -ചി​ലി ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ ഇ​രു ടീ​മു​ക​ളും ഓ​രോ ഗോ​ളു​ക​ൾ നേ​ടി സ​മ​നി​ല​യി​ൽ പി​രി​ഞ്ഞു.

    യു.എസ്.എക്കെതിരെ ഗോൾ നേടി തുടക്കത്തിൽ തജിക്കിസ്താൻ നെട്ടിച്ചെങ്കിലും, ടൂർണമെന്റിലെ പ്രകടന മികവിൽ അമേരിക്കക്ക് മികച്ച വിജയം.തജികിസ്താനെ 2-1ന് പരാജയപ്പെടുത്തിയ അമേരിക്ക നോക്കൗട്ട് റൗണ്ടിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു.

    ​മ​ത്സ​ര ഫ​ല​ങ്ങ​ൾ

    ബു​ർ​കി​ന​ഫാ​സോ -ചെ​ക്ക് റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് (2-1)

    ഓ​സ്ട്രി​യ -മാ​ലി (3-0)

    ഫ്രാ​ൻ​സ് -കാ​ന​ഡ (0-0)

    അ​യ​ർ​ല​ൻ​ഡ് -ഉ​സ്ബ​കി​സ്താ​ൻ

    സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ -ന്യൂ​സി​ല​ൻ​ഡ്

    യു.എസ്.എ -താജികിസ്താൻ (2-1)

    പരാഗ്വേ - പനാമ (2-1)

    ഉഗാണ്ട -ചിലി (1-1)

    ഇ​ന്ന​ത്തെ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ

    3:30 pm ഫി​ജി -അ​ർ​ജ​ന്റീ​ന (ഗ്രൂ​പ് ഡി)

    3:30 pm ​ബെ​ൽ​ജി​യം -തു​നീ​ഷ്യ (ഗ്രൂ​പ് ഡി)

    4:00 pm ​പോ​ർ​ചു​ഗ​ൽ -ജ​പ്പാ​ൻ (ഗ്രൂ​പ് ബി)

    4:30 pm ​മൊ​റോ​ക്കോ -ന്യൂ​ക​ലി​ഡോ​ണി​യ (ഗ്രൂ​പ് ബി)

    5:45 pm ​യു.​എ.​ഇ -സെ​ന​ഗ​ൽ (ഗ്രൂ​പ് സി)

    6:15 pm ​ക്രൊ​യേ​ഷ്യ -കോ​സ്റ്റ​റീ​ക (ഗ്രൂ​പ് സി)

    6:45 pm ​ബൊ​ളീ​വി​യ - ഖ​ത്ത​ർ (ഗ്രൂ​പ് എ)

    6:45 pm ​ഇ​റ്റ​ലി -സൗ​ത്ത് ആ​ഫ്രി​ക്ക (ഗ്രൂ​പ് എ)

