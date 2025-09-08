Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 8 Sept 2025 2:39 PM IST
    Updated On
    date_range 8 Sept 2025 2:39 PM IST

    ഔ​ഖാ​ഫ് സെ​മി​നാ​ർ ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച ആ​രം​ഭി​ക്കും

    ministry of endowment and islamic affairs
    ദോ​ഹ: ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക മ​ത​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​മാ​യ ഔ​ഖാ​ഫി​നു കീ​ഴി​ലു​ള്ള ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക ഗ​വേ​ഷ​ണ പ​ഠ​ന വി​ഭാ​ഗം ‘വി​ജ്ഞാ​ന സം​യോ​ജ​നം’ എ​ന്ന സെ​മി​നാ​ർ ര​ണ്ടാം സീ​സ​ണി​ലെ ആ​ദ്യ പ​രി​പാ​ടി ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച ആ​രം​ഭി​ക്കും. ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക നാ​ഗ​രി​ക​ത​യു​ടെ​യും സാം​സ്കാ​രി​ക -ബൗ​ദ്ധി​ക -ശാ​സ്ത്രീ​യ നേ​ട്ട​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത മാ​തൃ​ക​ക​ൾ വി​ശ​ക​ല​നം ചെ​യ്ത്, വി​ജ്ഞാ​ന സം​യോ​ജ​ന പ്ര​ക്രി​യ​യു​ടെ സാ​ധ്യ​ത​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് സെ​മി​നാ​ർ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യും.

    ഖ​ത്ത​ർ യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി​യി​ലെ ഇ​ബ്നു ഖ​ൽ​ദൂ​ൻ സെ​ന്റ​ർ ഫോ​ർ ഹ്യൂ​മാ​നി​റ്റീ​സ് ആ​ൻ​ഡ് സോ​ഷ്യ​ൽ സ​യ​ൻ​സു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് ഇ​മാം മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ൽ വ​ഹാ​ബ് മ​സ്ജി​ദി​ൽ ഇ​ശാ ന​മ​സ്കാ​ര​ത്തി​നു​ശേ​ഷ​മാ​ണ് സെ​മി​നാ​ർ ന​ട​ക്കു​ക. പ​ണ്ഡി​ത​ർ, ഗ​വേ​ഷ​ക​ർ, മ​റ്റ് അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് വി​ദ​ഗ്ധ​രും സെ​മി​നാ​റി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും.

    ശാ​സ്ത്രീ​യ, ബൗ​ദ്ധി​ക സാം​സ്കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി​യാ​യ ഈ ​സെ​മി​നാ​ർ വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ ര​ണ്ടു​ത​വ​ണ​യാ​ണ് ന​ട​ക്കു​ക​യെ​ന്ന് ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക ഗ​വേ​ഷ​ണ പ​ഠ​ന വി​ഭാ​ഗം ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ശൈ​ഖ് ഡോ. ​അ​ഹ്മ​ദ് ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ ഗാ​നിം ആ​ൽ ഥാ​നി പ​റ​ഞ്ഞു. ​ഈ ​സീ​സ​ണി​ലെ ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ സെ​മി​നാ​ർ 2026 ഫെ​ബ്രു​വ​രി​യി​ൽ ന​ട​ക്കും.

    Girl in a jacket

    TAGS:Gulf NewsseminarQatar NewsAuqaf
    News Summary - Auqaf seminar to begin on Tuesday
