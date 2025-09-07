Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 7 Sept 2025 4:10 PM IST
    Updated On
    date_range 7 Sept 2025 4:10 PM IST

    ഗ്ര​ഹ​ണ ന​മ​സ്കാ​രം നി​ർ​വ​ഹി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ഔ​ഖാ​ഫ്

    ഗ്ര​ഹ​ണ ന​മ​സ്കാ​രം നി​ർ​വ​ഹി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ഔ​ഖാ​ഫ്
    ​ദോ​ഹ: നാ​ളെ ച​ന്ദ്ര​ഗ്ര​ഹ​ണം സം​ഭ​വി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ങ്കി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്തെ എ​ല്ലാ പ​ള്ളി​ക​ളി​ലും ഗ്ര​ഹ​ണ ന​മ​സ്കാ​രം നി​ർ​വ​ഹി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക മ​ത​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​മാ​യ ഔ​ഖാ​ഫ് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. ന​മ​സ്കാ​രം ശ​ക്ത​മാ​യ ന​ബി​ച​ര്യ​യി​ൽ​പ്പെ​ട്ട​താ​ണെ​ന്ന് ഔ​ഖാ​ഫ് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ഇ​ശാ ന​മ​സ്കാ​ര​ത്തി​ന് ശേ​ഷം, ഗ്ര​ഹ​ണ സ​മ​യ​ത്താ​ണ് പ്ര​ത്യേ​ക പ്രാ​ർ​ഥ​ന നി​ർ​വ​ഹി​ക്കേ​ണ്ട​ത്. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച രാ​ത്രി 8.30 മു​ത​ൽ മു​ത​ൽ ഏ​ക​ദേ​ശം ഒ​ന്ന​ര മ​ണി​ക്കൂ​ർ പൂ​ർ​ണ ച​ന്ദ്ര​ഗ്ര​ഹ​ണ​ത്തി​ന് സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​വ​ച​നം. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച ഖ​ത്ത​റി​ൽ പൂ​ർ​ണ ച​ന്ദ്ര​ഗ്ര​ഹ​ണം ദൃ​ശ്യ​മാ​കു​മെ​ന്ന് ശ​നി​യാ​ഴ്ച പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചി​രു​ന്നു.

