    Qatar
    Posted On
    date_range 10 Sept 2025 11:48 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Sept 2025 11:48 AM IST

    പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ലേ​ലം സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 14 മു​ത​ൽ

    ദോ​ഹ: ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ലെ പ​ബ്ലി​ക് ഓ​ക്ഷ​ൻ ക​മ്മി​റ്റി പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ലേ​ലം സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 14 മു​ത​ൽ ആ​രം​ഭി​ക്കും. ര​ണ്ടാ​ഴ്ച നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ലേ​ലം ഇ​ൻ​ഡ​സ്ട്രി​യ​ൽ ഏ​രി​യ​യി​ലെ സ്ട്രീ​റ്റ് 52ൽ ​വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ സൂ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന യാ​ർ​ഡി​ൽ​വെ​ച്ച് ദി​വ​സ​വും വൈ​കീ​ട്ട് 3.15 മു​ത​ൽ 6.30 വ​രെ ന​ട​ക്കും. വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 10, 11 തീ​യ​തി​ക​ളി​ൽ രാ​വി​ലെ യാ​ർ​ഡ് സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കാ​വു​ന്ന​താ​ണ്. ​​ലേ​ല​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച് അ​വ​യു​ടെ ഇ​പ്പോ​ഴ​ത്തെ അ​വ​സ്ഥ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി ലേ​ല​ത്തി​ന്റെ എ​ല്ലാ നി​ബ​ന്ധ​ന​ക​ളും അം​ഗീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ ബാ​ധ്യ​സ്ഥ​നാ​യി​രി​ക്കും. ​ലേ​ല​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ള്ള​വ​ർ 3,000 ഖ​ത്ത​ർ റി​യാ​ൽ കാ​ഷ് ഡെ​പ്പോ​സി​റ്റാ​യി അ​ട​ച്ച് ലേ​ല​ത്തി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പ് ഒ​രു ബി​ഡി​ങ് കാ​ർ​ഡ് നേ​ട​ണം. ഓ​രോ ലേ​ല ദി​വ​സ​വും അ​വ​സാ​നം കാ​ർ​ഡ് തി​രി​കെ ന​ൽ​കു​മ്പോ​ൾ ഡെ​പ്പോ​സി​റ്റ് തു​ക തി​രി​കെ ല​ഭി​ക്കും. ലേ​ലം അ​വ​സാ​നി​ക്കു​ന്ന​ത് വ​രെ കാ​ർ​ഡ് കൈ​വ​ശം വെ​ക്കു​ക​യും ഒ​ന്നി​ല​ധി​കം ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ൾ​ക്ക് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യാം. ഒ​രു വാ​ഹ​ന​ത്തി​ന് ഡെ​പ്പോ​സി​റ്റ് അ​ട​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന ഏ​തൊ​രു ലേ​ല​ക്കാ​ര​ന്‍റെ​യും ബി​ഡ്ഡി​ങ് കാ​ർ​ഡ് പി​ൻ​വ​ലി​ക്ക​പ്പെ​ടും. അ​ത്ത​രം സ​ന്ദ​ർ​ഭ​ങ്ങ​ളി​ൽ, കാ​ർ​ഡ് വി​ൽ​പ​ന​ക്കു​ള്ള ഡൗ​ൺ പേ​യ്മെ​ന്റാ​യി (ഡെ​പ്പോ​സി​റ്റ്) ഇ​ത് ക​ണ​ക്കാ​ക്കും.വാ​ഹ​ന​ത്തി​ന്റെ വി​ല 50,000 ഖ​ത്ത​ർ റി​യാ​ലി​ൽ കൂ​ടു​ത​ലാ​ണെ​ങ്കി​ൽ ക​സ്റ്റ​മ​ർ സ​ർ​വി​സ് കൗ​ണ്ട​റി​ലെ ഫി​നാ​ൻ​സ് ഓ​ഫി​സ​ർ ന​ൽ​കു​ന്ന ന​മ്പ​ർ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് പൊ​ലീ​സ് ട്ര​ഷ​റി അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ലേ​ക്ക് തു​ക ട്രാ​ൻ​സ്ഫ​ർ ചെ​യ്യ​ണം. ​ലേ​ലം ഉ​റ​പ്പി​ച്ചു​ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ൽ വി​ൽ​പ​ന മൂ​ല്യ​ത്തി​ന്‍റെ 20 ശ​ത​മാ​നം തു​ക ഡൗ​ൺ പേ​യ്മെ​ന്റാ​യി ന​ൽ​ക​ണം. ബാ​ക്കി​യു​ള്ള തു​ക അ​ന്നു​ത​ന്നെ​യോ അ​ടു​ത്ത ദി​വ​സ​മോ അ​ട​ക്കാം. ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ലേ​ലം ഉ​റ​പ്പി​ക്കു​ന്ന സ​മ​യ​ത്ത് ഐ.​ഡി കാ​ർ​ഡ് ഹാ​ജ​രാ​ക്ക​ണം.

