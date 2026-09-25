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    ഖ​ത്ത​റി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ത്താ​ൻ ശ്ര​മം: 979.8 കി​ലോ നി​രോ​ധി​ത പു​ക​യി​ല ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ പി​ടി​കൂ​ടി

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    710 ബാ​ഗു​ക​ളി​ലാ​യി ഒ​ളി​പ്പി​ച്ച നി​ല​യി​ലാണ് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്
    ഖ​ത്ത​റി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ത്താ​ൻ ശ്ര​മം: 979.8 കി​ലോ നി​രോ​ധി​ത പു​ക​യി​ല ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ പി​ടി​കൂ​ടി
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    ക​സ്റ്റം​സ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ പി​ടി​കൂ​ടിയ നി​രോ​ധി​ത പു​ക​യി​ല

    ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ

    ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​റി​ലേ​ക്ക് വ​ൻ​തോ​തി​ൽ നി​രോ​ധി​ത പു​ക​യി​ല ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ ക​ട​ത്താ​നു​ള്ള ശ്ര​മം ക​സ്റ്റം​സ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ പി​ടി​കൂ​ടി. ഹ​മ​ദ് പോ​ർ​ട്ട് വ​ഴി രാ​ജ്യ​ത്തേ​ക്ക് ക​ട​ത്താ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച 979.8 കി​ലോ​ഗ്രാം നി​രോ​ധി​ത പു​ക​യി​ല ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്. രാ​ജ്യ​ത്തേ​ക്ക് എ​ത്തി​യ ഒ​രു ക​ണ്ടെ​യ്ന​റി​ൽ സം​ശ​യം തോ​ന്നി​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് ക​സ്റ്റം​സ് ഇ​ൻ​സ്‌​പെ​ക്ട​ർ ന​ട​ത്തി​യ വി​ശ​ദ​മാ​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ലാ​ണ് ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ടു​ത്ത​ത്.

    എ​ക്സ്-​റേ സ്കാ​നി​ങ് അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ​ക്ക് വി​ധേ​യ​മാ​ക്കി​യ​പ്പോ​ഴാ​ണ് ഇ​രു​മ്പ് കോ​യി​ലു​ക​ൾ​ക്കു​ള്ളി​ൽ 710 ബാ​ഗു​ക​ളി​ലാ​യി ര​ഹ​സ്യ​മാ​യി ഒ​ളി​പ്പി​ച്ച നി​ല​യി​ൽ ഇവ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. രാ​ജ്യ​ത്തെ ക​സ്റ്റം​സ് നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ക​ള്ള​ക്ക​ട​ത്തു​ക​ൾ​ക്കു​മെ​തി​രെ​യു​ള്ള കാ​മ്പ​യി​നു​മാ​യി പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ സ​ഹ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ക​സ്റ്റം​സ് വി​ഭാ​ഗം അ​റി​യി​ച്ചു.

    നി​രോ​ധി​ത ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ക​ട​ത്ത​ൽ, ക​സ്റ്റം​സ് രേ​ഖ​ക​ളി​ലെ​യും ഇ​ൻ​വോ​യ്സു​ക​ളി​ലെ​യും ത​ട്ടി​പ്പു​ക​ൾ, മ​റ്റ് നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പ്പെ​ട്ടാ​ൽ ഉ​ട​ന​ടി അ​ധി​കൃ​ത​രെ അ​റി​യി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് 16500 എ​ന്ന ഹോ​ട്ട്ലൈ​ൻ ന​മ്പ​റി​ലോ, kafih@customs.gov.qa എ​ന്ന ഇ​മെ​യി​ൽ വി​ലാ​സ​ത്തി​ലോ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ കൈ​മാ​റാം.

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    News Summary - Attempt to smuggle into Qatar: 979.8 kg of banned tobacco products seized
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