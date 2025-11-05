Begin typing your search above and press return to search.
    സു​ഡാ​നി​ലെ ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ൾ നി​യ​ന്ത്ര​ണാ​തീ​തം -അ​ന്റോ​ണി​യോ ഗു​ട്ടെ​റ​സ്

    റാ​പ്പി​ഡ് സ​പ്പോ​ർ​ട്ട് ഫോ​ഴ്‌​സ് എ​ൽ ഫ​ഷ​റി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ച്ച​തു​മു​ത​ൽ, സ്ഥി​തി കൂ​ടു​ത​ൽ വ​ഷ​ളാ​യി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്നു
    സു​ഡാ​നി​ലെ ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ൾ നി​യ​ന്ത്ര​ണാ​തീ​തം -അ​ന്റോ​ണി​യോ ഗു​ട്ടെ​റ​സ്
    ലോ​ക സാ​മൂ​ഹി​ക വി​ക​സ​ന ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യി​ൽ യു.​എ​ൻ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ൽ അ​ന്റോ​ണി​യോ ഗു​ട്ടെ​റ​സ് സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    ദോ​ഹ: സു​ഡാ​നി​ലെ ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ൾ നി​യ​ന്ത്ര​ണാ​തീ​ത​മാ​ണെ​ന്ന് യു.​എ​ൻ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ൽ അ​ന്റോ​ണി​യോ ഗു​ട്ടെ​റ​സ്. ​ദോ​ഹ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ര​ണ്ടാം ലോ​ക സാ​മൂ​ഹി​ക വി​ക​സ​ന ഉ​ച്ച​കോ​ടി സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും മാ​നു​ഷി​ക സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ൾ സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യി എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്, സു​ഡാ​നി​ലേ​ക്ക് ആ​യു​ധ​ങ്ങ​ളെ​ത്തു​ന്ന​ത് അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​ഹ്വാ​നം ചെ​യ്തു. 18 മാ​സ​ത്തി​ലേ​റെ​യാ​യി എ​ൽ ഫ​ഷ​റും സ​മീ​പ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും ജ​ന​ങ്ങ​ൾ ദു​രി​ത​വും വി​ശ​പ്പും ആ​ക്ര​മ​ണ​വും അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം റാ​പ്പി​ഡ് സ​പ്പോ​ർ​ട്ട് ഫോ​ഴ്‌​സ് എ​ൽ ഫ​ഷ​റി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ച്ച​തു​മു​ത​ൽ, സ്ഥി​തി കൂ​ടു​ത​ൽ വ​ഷ​ളാ​യി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്നു.

    പോ​ഷ​കാ​ഹാ​ര​ക്കു​റ​വ്, രോ​ഗം, ആ​ക്ര​മ​ണം എ​ന്നി​വ​യാ​ൽ ആ​ളു​ക​ൾ മ​രി​ക്കു​ന്നു. അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര മാ​നു​ഷി​ക നി​യ​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ളാ​ണ് വ​രു​ന്ന​ത്. ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ൾ, എ​ണ്ണ ശു​ദ്ധീ​ക​ര​ണ​ശാ​ല​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്നു​വെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഗ​സ്സ​യി​ലെ വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി ലം​ഘി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​തി​ൽ ഗു​ട്ടെ​റ​സ് ആ​ശ​ങ്ക രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. എ​ല്ലാ ക​ക്ഷി​ക​ളും സ​മാ​ധാ​ന ഉ​ട​മ്പ​ടി​യു​ടെ ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്ക​ണം. ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​നും ഫ​ല​സ്തീ​നി​ക​ൾ​ക്കും സ​മാ​ധാ​ന​പ​ര​മാ​യും സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യും ജീ​വി​തം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ദ്വി​രാ​ഷ്ട്ര പ​രി​ഹാ​രം അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:AttacksSudanAntonio Guterres
    News Summary - Attacks in Sudan are spiraling out of control - Antonio Guterres
