    Posted On
    date_range 31 March 2026 2:55 PM IST
    Updated On
    date_range 31 March 2026 2:55 PM IST

    കുവൈത്തിനു നേരെ ആക്രമണം; പരമാധികാരത്തിന്മേലുള്ള കടന്നുകയറ്റം

    കുവൈത്തിനു നേരെ ആക്രമണം; പരമാധികാരത്തിന്മേലുള്ള കടന്നുകയറ്റം
    ദോഹ: കുവൈത്തിലെ സൈനിക ക്യാമ്പ്, പവർ സ്റ്റേഷൻ, ജലശുദ്ധീകരണ കേന്ദ്രം എന്നിവ ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇറാൻ നടത്തിയ ആക്രമണത്തെ ഖത്തർ ശക്തമായി അപലപിച്ചു. കുവൈത്തിന്റെ പരമാധികാരത്തിന്റെയും അന്താരാഷ്ട്ര നിയമത്തിന്റെയും നഗ്നമായ ലംഘനമാണിതെന്ന് ഖത്തർ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു. ആക്രമണങ്ങളെ ‘ന്യായീകരിക്കാനാവാത്തത്’ ആണെന്നും വിശേഷിപ്പിച്ചു. മേഖലയിലെ സഹോദര രാജ്യങ്ങൾക്കെതിരായ ഇത്തരം നടപടികൾ അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

    നിരവധി സായുധ സേന അംഗങ്ങൾക്ക് പരിക്കേൽക്കാൻ കാരണമായ ആക്രമണം കുവൈത്തിന്റെ പരമാധികാരത്തിന്മേലുള്ള കടന്നുകയറ്റവും അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങളുടെ ലംഘനവുമാണ്. കുവൈത്തിനോടുള്ള ഖത്തറിന്റെ പൂർണ ഐക്യദാർഢ്യവും പരമാധികാരം, സുരക്ഷ, സ്ഥിരത എന്നിവ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് സ്വീകരിക്കുന്ന എല്ലാ നടപടികൾക്കും പിന്തുണയും മന്ത്രാലയം ആവർത്തിച്ചു. ആക്രമണങ്ങളിൽ പരിക്കേറ്റവർ വേഗത്തിൽ സുഖം പ്രാപിക്കട്ടെയെന്നും കുവൈത്തിന്റെയും ജനങ്ങളുടെയും സുരക്ഷക്കും ക്ഷേമത്തിനും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായും വ്യക്തമാക്കി.

    News Summary - Attack on Kuwait: An Invasion of Sovereignty
    Similar News
