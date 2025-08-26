Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    ഖാ​ൻ യൂ​നു​സ് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോം​പ്ല​ക്‌​സി​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണം; ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ അ​ധി​നി​വേ​ശ സേ​ന​യു​ടെ കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ തു​ട​ർ​ച്ച'

    ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ ഖ​ത്ത​ർ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​പ​ല​പി​ച്ചു
    Building destroyed in attack
    ആക്രമണത്തിൽ തകർന്ന കെട്ടിടം

    ദോ​ഹ: ഖാ​ൻ യൂ​നു​സി​ലെ അ​ൽ നാ​സ​ർ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോം​പ്ല​ക്സി​ൽ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ അ​ധി​നി​വേ​ശ സേ​ന ന​ട​ത്തി​യ ബോം​ബാ​ക്ര​മ​ണ​ത്തെ അ​പ​ല​പി​ച്ച് ഖ​ത്ത​ർ. നി​ര​പ​രാ​ധി​ക​ളാ​യ സി​വി​ലി​യ​ന്മാ​ർ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട ഈ ​ആ​ക്ര​മ​ണം, ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ജ​ന​ത​യ്‌​ക്കെ​തി​രെ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ അ​ധി​നി​വേ​ശ സേ​ന ന​ട​ത്തി​യ ഹീ​ന​മാ​യ കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ തു​ട​ർ​ച്ച​യും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​യ​മ​ത്തി​ന്റെ ന​ഗ്ന​മാ​യ ലം​ഘ​ന​മാ​ണെ​ന്നും ഖ​ത്ത​ർ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു.

    സി​വി​ലി​യ​ന്മാ​ർ​ക്ക് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ സം​ര​ക്ഷ​ണം ന​ൽ​ക​ണം. മേ​ഖ​ല​യി​ൽ മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രെ​യും ദു​രി​താ​ശ്വാ​സ -സ​ന്ന​ദ്ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രെ​യും ല​ക്ഷ്യം വെ​ച്ചു​ള്ള അ​ധി​നി​വേ​ശ സേ​ന​യു​ടെ ന​ട​പ​ടി അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​തി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്ന​വ​ർ ശി​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ടു​മെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ഇ​ട​പെ​ട​ൽ ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണെ​ന്നും വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ഗ​സ്സ മു​ന​മ്പി​ലെ ക്രൂ​ര​മാ​യ വം​ശ​ഹ​ത്യ​ക​ൾ അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും മേ​ഖ​ല​യി​ൽ നീ​തി​യു​ക്ത​വും സു​സ്ഥി​ര​വു​മാ​യ സ​മാ​ധാ​നം കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും കി​ഴ​ക്ക​ൻ ജ​റു​സ​ലേം ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​യി 1967ലെ ​അ​തി​ർ​ത്തി​ക​ളി​ൽ സ്വ​ത​ന്ത്ര​വും പ​ര​മാ​ധി​കാ​ര​മു​ള്ള​തു​മാ​യ ഫ​ല​സ്തീ​ൻ രാ​ഷ്ട്രം സ്ഥാ​പി​ക്ക​ണം. ഇ​തി​ന് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​മൂ​ഹം രം​ഗ​ത്തു​വ​ര​ണ​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു.

    ഗ​സ്സ ഖാ​ൻ യൂ​നു​സി​ലെ അ​ൽ നാ​സ​ർ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോം​പ്ല​ക്‌​സി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ അ​ഞ്ചു മാ​ധ്യ​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ അ​ട​ക്കം 20 പേ​രെ​യാ​ണ് ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ സൈ​ന്യം കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. ആ​ശു​പ​ത്രി​ക്കു​മേ​ൽ സൈ​ന്യം നേ​രി​ട്ട് ബോം​ബി​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ര​ക്ഷാ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും മ​റ്റു മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ വീ​ണ്ടും ബോം​ബി​ട്ടു. ഈ ​ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ഇ​തി​നു മു​മ്പും ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ സൈ​ന്യം ആ​ക്ര​മ​ണം ന​ട​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

