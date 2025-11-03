Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 3 Nov 2025 1:02 PM IST
    Updated On
    date_range 3 Nov 2025 1:02 PM IST

    ആസ്പ​യ​ർ സോ​ൺ മൈ​താ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഖ​ത്ത​ർ താ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ പേ​രു​ക​ൾ

    ആസ്പ​യ​ർ സോ​ൺ മൈ​താ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഖ​ത്ത​ർ താ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ പേ​രു​ക​ൾ
    ആസ്പ​യ​ർ സോ​ൺ

    ദോ​ഹ: ഫി​ഫ അ​ണ്ട​ർ 17 ലോ​ക​ക​പ്പ് ഫു​ട്ബാ​ളി​ന് വേ​ദി​യാ​കു​ന്ന അ​സ്പ​യ​ർ സോ​ണി​ലെ പി​ച്ചു​ക​ൾ​ക്ക് ഖ​ത്ത​റി​ലെ ഫു​ട്ബാ​ൾ ഇ​തി​ഹാ​സ താ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ പേ​രു​ക​ളാ​ൽ നാ​മ​ക​ര​ണം ചെ​യ്തു. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ ന​വം​ബ​ർ 27 വ​രെ അ​സ്പ​യ​ർ സോ​ണി​ലെ എ​ട്ട് പി​ച്ചു​ക​ളി​ലാ​യി ആ​കെ 103 മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളാ​ണ് ന​ട​ക്കു​ക. ഫൈ​ന​ൽ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന് ഖ​ലീ​ഫ സ്റ്റേ​ഡി​യം വേ​ദി​യാ​കും. ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ ഫു​ട്ബാ​ൾ ച​രി​ത്ര​ത്തെ സ​മ്പ​ന്ന​മാ​ക്കി​യ മി​ക​ച്ച ഫു​ട്ബാ​ൾ താ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ പേ​രു​ക​ളാ​ണ് പി​ച്ചു​ക​ൾ​ക്ക് ന​ൽ​കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. പു​തി​യ ത​ല​മു​റ​യി​ലെ യു​വ​താ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ആ​രാ​ധ​ക​ർ​ക്കും പ്ര​ചോ​ദ​ന​മാ​കു​ന്ന​വ​രാ​ണി​ത്.

    പി​ച്ച് 1 - മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഗ​നിം

    ​ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച ഫു​ട്ബാ​ൾ താ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​രാ​ളാ​ണ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഗ​നിം. 1974ൽ ​കു​വൈ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന മൂ​ന്നാ​മ​ത് ഗ​ൾ​ഫ് ക​പ്പി​ന്റെ മോ​സ്റ്റ് വാ​ല്യു​ബ്ൾ പ്ലെ​യ​റാ​യി തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​തോ​ടെ പ്ര​ശ​സ്തി​യി​ലേ​ക്ക് ഉ​യ​ർ​ന്നു. അ​ൽ​അ​ഹ് ലി ​എ​ഫ്.​സി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി​രു​ന്ന മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഗ​നിം 1972ൽ ​അ​ൽ റ​യ്യാ​നെ​തി​രെ 6-1 ന് ​ടീ​മി​നെ വി​ജ​യ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ന​യി​ച്ച്, അ​മീ​ർ ക​പ്പ് ട്രോ​ഫി ഉ​യ​ർ​ത്തി​യ ആ​ദ്യ ക്യാ​പ്റ്റ​നാ​യി​രു​ന്നു.

    പി​ച്ച് 2 - ഇ​ബ്രാ​ഹിം ഖ​ൽ​ഫാ​ൻ

    1981ലെ ​ഫി​ഫ ലോ​ക യൂ​ത്ത് ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്തെ ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​നം നേ​ടി​യ​പ്പോ​ൾ ശ്ര​ദ്ധേ​യ പ്ര​ക​ട​ന​വു​മാ​യി ഇ​ബ്രാ​ഹിം ഖ​ൽ​ഫാ​ൻ നി​ർ​ണാ​യ​ക പ​ങ്ക് വ​ഹി​ച്ചു. ഖ​ത്ത​രി ക്ല​ബാ​യ അ​ൽ അ​റ​ബി 1977-79 വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി അ​മീ​ർ ക​പ്പ് മു​ത്ത​മി​ട്ട​പ്പോ​ൾ മ​ധ്യ​നി​ര​യി​ലെ മാ​സ്റ്റ​ർ​മൈ​ൻ​ഡാ​യി ഖ​ൽ​ഫാ​ൻ ഫു​ട്ബാ​ൾ ലോ​കം അം​ഗീ​ക​രി​ച്ചു.

    ​പി​ച്ച് 3 - ബ​ദ​ർ ബി​ലാ​ൽ

    മു​ൻ സ്ട്രൈ​ക്ക​റും 1981ലെ ​ഫി​ഫ ലോ​ക യൂ​ത്ത് ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ൽ റ​ണ്ണേ​ഴ്‌​സ് അ​പ്പാ​യ ഖ​ത്ത​ർ ടീ​മി​ലെ അം​ഗ​വു​മാ​യി​രു​ന്നു ബ​ദ​ർ ബി​ലാ​ൽ. 1988-89ലെ ​ഏ​ഷ്യ​ൻ ക്ല​ബ് ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പ് കി​രീ​ട​ത്തി​ലേ​ക്ക് അ​ൽ സ​ദ്ദി​നെ ന​യി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​യ ബി​ലാ​ൽ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ നി​ര​വ​ധി ഗോ​ളു​ക​ൾ നേ​ടി.

    പി​ച്ച് 4 - ഖാ​ലി​ദ് സ​ൽ​മാ​ൻ

    ഢപ്ര​മു​ഖ​രാ​യ ഖ​ത്ത​രി ഫു​ട്ബാ​ൾ താ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​രാ​ളാ​ണ് ഖാ​ലി​ദ് സ​ൽ​മാ​ൻ. 1981ലെ ​ഫി​ഫ ലോ​ക യൂ​ത്ത് ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ൽ ക​രു​ത്ത​രാ​യ ബ്ര​സീ​ലി​നെ​തി​രെ അ​ദ്ദേ​ഹം നേ​ടി​യ ഹാ​ട്രി​ക് ഗോ​ളി​ലാ​ണ് ഖ​ത്ത​ർ ഫൈ​ന​ലി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ക്കു​ന്ന​ത്. 1984ലെ ​സ​മ്മ​ർ ഒ​ളി​മ്പി​ക്സി​ൽ ഫ്രാ​ൻ​സി​നെ​തി​രെ ര​ണ്ട് ഗോ​ളു​ക​ളും സ​ൽ​മാ​ൻ നേ​ടി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. 1988 -89ൽ ​അ​ൽ സ​ദ്ദി​ന് ആ​ദ്യ​ത്തെ ഏ​ഷ്യ​ൻ ക്ല​ബ് ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പ് കി​രീ​ട​ത്തി​ലേ​ക്ക് ന​യി​ച്ച​തും സ​ൽ​മാ​നാ​ണ്.

    പി​ച്ച് 5 -ഖാ​ലി​ദ് ബ​ല്ലാ​ൻ

    -​1970ൽ ​ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ ന​ട​ന്ന ഗ​ൾ​ഫ് ക​പ്പി​ൽ അ​ര​ങ്ങേ​റ്റം കു​റി​ച്ച ഖാ​ലി​ദ് ബ​ല്ലാ​ൻ, ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ലെ മി​ക​ച്ച ക​ളി​ക്കാ​ര​നാ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. 1970ക​ളി​ലു​ട​നീ​ളം ക​ളി​ച്ച അ​ദ്ദേ​ഹം, ഖ​ത്ത​ർ സ്പോ​ർ​ട്സ് ക്ല​ബി​ൽ ക​ളി​ച്ചു.

    പി​ച്ച് 7 - മ​ൻ​സൂ​ർ മു​ഫ്ത

    മി​ക​ച്ച അ​റ​ബ് ഗോ​ൾ​വേ​ട്ട​ക്കാ​രി​ൽ ഒ​രാ​ളാ​യി​രു​ന്ന മ​ൻ​സൂ​ർ മു​ഫ്ത, 1981-82, 1985-86 വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​റേ​ബ്യ​ൻ ഗോ​ൾ​ഡ​ൻ ബൂ​ട്ട് നേ​ടി. അ​മീ​ർ ക​പ്പി​ലും ശൈ​ഖ് ജാ​സിം ക​പ്പി​ലും എ​ക്കാ​ല​ത്തെ​യും മി​ക​ച്ച ഗോ​ൾ​വേ​ട്ട​ക്കാ​രി​ലൊ​രാ​ളാ​ണ്. വേ​ഗ​വും മി​ക​വും കാ​ര​ണം ദി ​ഫോ​ക്സ് എ​ന്ന വി​ളി​പ്പേ​രി​ലാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം അ​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. 324 മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന് 317 ഗോ​ളു​ക​ൾ നേ​ടി അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ സം​ഭാ​വ​ന​ക​ളെ മാ​നി​ച്ച് ഖ​ത്ത​ർ സ്റ്റാ​ർ​സ് ലീ​ഗി​ലെ ടോ​പ് ഗോ​ൾ സ്കോ​റ​ർ​ക്കു​ള്ള അ​വാ​ർ​ഡ് ‘മ​ൻ​സൂ​ർ മു​ഫ്താ അ​വാ​ർ​ഡ്’ എ​ന്ന് പു​ന​ർ​നാ​മ​ക​ര​ണം ചെ​യ്തി​രു​ന്നു.

    പി​ച്ച് 8 - മ​ഹ്മൂ​ദ് സൂ​ഫി

    ​ഫി​ഫ ലോ​ക​ക​പ്പ് യോ​ഗ്യ​താ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ 20 മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന് 12 ഗോ​ളു​ക​ൾ നേ​ടി​യ രാ​ജ്യ​ത്തെ മി​ക​ച്ച ഗോ​ൾ​വേ​ട്ട​ക്കാ​രി​ലൊ​രാ​ളാ​ണ് പ​രേ​ത​നാ​യ മ​ഹ്മൂ​ദ് സൂ​ഫി. 1992ൽ ​ഖ​ത്ത​റി​ന് ആ​ദ്യ​മാ​യി അ​റേ​ബ്യ​ൻ ഗ​ൾ​ഫ് ക​പ്പ് കി​രീ​ടം നേ​ടി​ക്കൊ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ പ്ര​ധാ​ന പ​ങ്കു​വ​ഹി​ച്ച സൂ​ഫി ഖ​ത്ത​റി​ലെ നി​ര​വ​ധി ക്ല​ബു​ക​ൾ​ക്കാ​യി ക​ളി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ​പി​ച്ച് 9 - ആ​ദി​ൽ മ​ല്ലാ​ല

    വി​വി​ധ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ഖ​ത്ത​റി​നെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ച്ച പ്ര​തി​രോ​ധ നി​ര​യി​ലെ ആ​ദി​ൽ മ​ല്ലാ​ല 1980ക​ളി​ൽ അ​റ​ബ്യ​ൻ ഗ​ൾ​ഫ് ക​പ്പ്, സ​മ്മ​ർ ഒ​ളി​മ്പി​ക്സ്, എ.​എ​ഫ്‌.​സി ഏ​ഷ്യ​ൻ ക​പ്പ് എ​ന്നി​വ​യി​ൽ ഖ​ത്ത​റി​നു​വേ​ണ്ടി ബൂ​ട്ടു​കെ​ട്ടി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഇ​ന്ന​ത്തെ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ

    3:30 pm ബൊ​ളീ​വി​യ -ദ​ക്ഷി​ണാ​ഫ്രി​ക്ക (ഗ്രൂ​പ് എ)

    3:30 pm ​കോ​സ്റ്റാ​റി​ക്ക -യു.​എ.​ഇ

    (ഗ്രൂ​പ് സി)

    4:00 pm ​സെ​ന​ഗ​ൽ -ക്രൊ​യേ​ഷ്യ (ഗ്രൂ​പ് സി)

    4:30 pm ​മൊ​റോ​ക്കോ -ജ​പ്പാ​ൻ

    (ഗ്രൂ​പ് ബി)

    5:45 pm ​അ​ർ​ജ​ന്റീ​ന -ബെ​ൽ​ജി​യം (ഗ്രൂ​പ് ഡി)

    6:15 pm ​പോ​ർ​ച്ചു​ഗ​ൽ -ന്യൂ ​കാ​ലി​ഡോ​ണി​യ (ഗ്രൂ​പ് ബി)

    6:45 pm ​ഖ​ത്ത​ർ -ഇ​റ്റ​ലി (ഗ്രൂ​പ് എ)

    6:45 pm ​ടു​ണീ​ഷ്യ -ഫി​ജി (ഗ്രൂ​പ് ഡി)

