Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightകു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ...
    Qatar
    Posted On
    date_range 12 Aug 2025 1:35 PM IST
    Updated On
    date_range 12 Aug 2025 1:35 PM IST

    കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ആ​സ്പ​യ​ർ സ​മ്മ​ർ ക്യാ​മ്പ് സ​മാ​പി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ആ​സ്പ​യ​ർ സ​മ്മ​ർ ക്യാ​മ്പ് സ​മാ​പി​ച്ചു
    cancel
    camera_alt

    കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ആ​സ്പ​യ​ർ സ​മ്മ​ർ ക്യാ​മ്പി​ൽ​നി​ന്ന്

    ദോ​ഹ: കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് വി​നോ​ദ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും വി​വി​ധ സം​വേ​ദ​നാ​ത്മ​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും സ​മ്മാ​നി​ച്ച് ആ​സ്പ​യ​ർ സ​മ്മ​ർ ക്യാ​മ്പ് 2025 സ​മാ​പി​ച്ചു. ഉ​ത്സ​വാ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​ത്തി​ൽ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളോ​ളം നീ​ണ്ടു​നി​ന്ന ക്യാ​മ്പ് പ​ഠ​ന​ത്തി​ന്റെ​യും വി​നോ​ദ​ത്തി​ന്റെ​യും വേ​റി​ട്ടൊ​രു അ​നു​ഭ​വം സ​മ്മാ​നി​ച്ചു. വേ​ന​ല​വ​ധി​ക്കാ​ല​ത്ത് കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ശാ​രീ​രി​ക, സാ​മൂ​ഹി​ക, സ​ർ​ഗാ​ത്മ​ക​മാ​യ ക​ഴി​വു​ക​ൾ പ​രി​പോ​ഷി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ആ​സ്പ​യ​ർ സോ​ൺ ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്.

    ആ​റു മു​ത​ൽ 12 വ​യ​സ്സ് വ​രെ പ്രാ​യ​മു​ള്ള കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ക്യാ​മ്പി​ൽ കാ​യി​കം, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം, വി​നോ​ദ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ സം​യോ​ജി​പ്പി​ച്ച വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ന​ട​ത്തി.ഫു​ട്ബാ​ൾ, ബാ​സ്ക​റ്റ്ബാ​ൾ, വോ​ളി​ബാ​ൾ, ഹാ​ൻ​ഡ്ബാ​ൾ, സെ​ൽ​ഫ് ഡി​ഫ​ൻ​സ്, ജിം​നാ​സ്റ്റി​ക്സ്, റി​ഥ​മി​ക് ജിം​നാ​സ്റ്റി​ക്സ് മു​ത​ൽ നീ​ന്ത​ൽ സെ​ഷ​നു​ക​ൾ, വി​നോ​ദ ഗെ​യി​മു​ക​ൾ, വാ​യ​ന -ചി​ത്ര​ര​ച​ന -വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വ​ർ​ക്ക്ഷോ​പ്പു​ക​ളും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ദോ​ഹ​യി​ലെ പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട സാം​സ്കാ​രി​ക, വി​നോ​ദ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് ഫീ​ൽ​ഡ് ട്രി​പ്പു​ക​ളും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു. സ​മാ​പ​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsChildrenAspire Summer Camp
    News Summary - Aspire Summer Camp for Children concludes
    Similar News
    Next Story
    X