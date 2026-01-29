Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightഏ​ഷ്യ​ൻ ഹാ​ൻ​ഡ്‌​ബാ​ൾ...
    Qatar
    Posted On
    date_range 29 Jan 2026 7:45 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Jan 2026 7:45 AM IST

    ഏ​ഷ്യ​ൻ ഹാ​ൻ​ഡ്‌​ബാ​ൾ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ് ഫൈ​ന​ൽ ഇ​ന്ന്: ഖ​ത്ത​ർ ബ​ഹ്‌​റൈ​നെ നേ​രി​ടും

    text_fields
    bookmark_border
    മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ത്തി​നാ​യു​ള്ള പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ൽ കു​വൈ​ത്ത് ജ​പ്പാ​നെ നേ​രി​ടും
    ഏ​ഷ്യ​ൻ ഹാ​ൻ​ഡ്‌​ബാ​ൾ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ് ഫൈ​ന​ൽ ഇ​ന്ന്: ഖ​ത്ത​ർ ബ​ഹ്‌​റൈ​നെ നേ​രി​ടും
    cancel
    camera_alt

    ഖ​ത്ത​ർ ഹാ​ൻ​ഡ്‌​ബാ​ൾ ടീം

    Listen to this Article

    ദോ​ഹ: കു​വൈ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന 22ാമ​ത് ഏ​ഷ്യ​ൻ ഹാ​ൻ​ഡ്‌​ബാ​ൾ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ് ഫൈ​ന​ലി​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​നും ഖ​ത്ത​റും ഏ​റ്റു​മു​ട്ടും. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച ശൈ​ഖ് സാ​ദ് അ​ൽ അ​ബ്ദു​ല്ല സ്‌​പോ​ർ​ട്‌​സ് കോം​പ്ല​ക്‌​സി​ലാ​ണ് ഫൈ​ന​ൽ. മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ത്തി​നാ​യു​ള്ള പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ൽ കു​വൈ​ത്ത് ജ​പ്പാ​നെ നേ​രി​ടും. സെ​മി​ഫൈ​ന​ലി​ൽ കു​വൈ​ത്തി​നെ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ണ് ഖ​ത്ത​ർ ഫൈ​ന​ൽ പ്ര​വേ​ശ​നം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി​യ​ത്.

    ശ​ക്ത​മാ​യ പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​നൊ​ടു​വി​ൽ കു​വൈ​ത്തി​നെ 27-26 എ​ന്ന സ്കോ​റി​നാ​ണ് പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ ഏ​ഴാം ത​വ​ണ​യാ​ണ് ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ ഫൈ​ന​ൽ പ്ര​വേ​ശ​നം. ക​ഴി​ഞ്ഞ ആ​റ് പ​തി​പ്പു​ക​ളി​ൽ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി നേ​ടി​യ ഏ​ഷ്യ​ൻ കി​രീ​ടം നി​ല​നി​ർ​ത്താ​നാ​കും ഖ​ത്ത​ർ ഇ​ന്ന് ബ​ഹ്റൈ​നെ​തി​രെ പോ​രി​നി​റ​ങ്ങു​ക. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ ന​ട​ന്ന 21ാമ​ത് ഏ​ഷ്യ​ൻ ഹാ​ൻ​ഡ്‌​ബാ​ൾ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ൽ ഫൈ​ന​ലി​ൽ ജ​പ്പാ​നെ 30-24 ന് ​പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ണ് ഖ​ത്ത​ർ ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​യ​ത്. 1979, 1983, 1987, 1989 വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി നാ​ലു​ത​വ​ണ കു​വൈ​ത്ത് ഏ​ഷ്യ​ൻ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​നം നേ​ടി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​തേ​സ​മ​യം, 2027ൽ ​ജ​ർ​മ​നി​യി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ഹാ​ൻ​ഡ്‌​ബാ​ൾ പു​രു​ഷ ലോ​ക​ക​പ്പി​ന് ഖ​ത്ത​ർ, കു​വൈ​ത്ത്, ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ, ജ​പ്പാ​ൻ എ​ന്നീ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ യോ​ഗ്യ​ത നേ​ടി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:asian handballBahrainqatar​asian handball championship
    News Summary - Asian Handball Championship Final today: Qatar to face Bahrain
    Similar News
    Next Story
    X