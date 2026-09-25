Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Posted On
    date_range
    Updated On
    date_range

    ഏ​ഷ്യ​ൻ ഗെ​യിം​സ്; ഷൂ​ട്ടി​ങ്ങി​ൽ ഖ​ത്ത​റി​ന് ഇ​ര​ട്ട സ്വ​ർ​ണം

    text_fields
    bookmark_border
    ഏ​ഷ്യ​ൻ ഗെ​യിം​സ്; ഷൂ​ട്ടി​ങ്ങി​ൽ ഖ​ത്ത​റി​ന് ഇ​ര​ട്ട സ്വ​ർ​ണം
    cancel
    camera_alt

    സ്വ​ർ​ണം നേ​ടി​യ പു​രു​ഷ​ൻ​മാ​രു​ടെ ഷൂ​ട്ടി​ങ് ടീം ​ഏ​ഷ്യ​ൻ ഒ​ളി​മ്പി​ക്സ് ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ശൈ​ഖ് ജു​ആ​ന്‍ ബി​ന്‍ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ​ഥാ​നി​യോ​ടൊ​പ്പം

    ന​ഗോ​യ /ദോ​ഹ: ജ​പ്പാ​നി​ലെ ഐ​ച്ചി ന​ഗോ​യ​യി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ഏ​ഷ്യ​ൻ ഗെ​യിം​സ് പു​രു​ഷ​ൻ​മാ​രു​ടെ ഷൂ​ട്ടി​ങ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ഖ​ത്ത​റി​ന് ഇ​ര​ട്ട സ്വ​ർ​ണം. സ്കീ​റ്റ് ടീം ​വി​ഭാ​​ഗ​ത്തി​ൽ നാ​സ​ർ അ​ൽ അ​തി​യ്യ അ​ട​ങ്ങു​ന്ന സം​ഘം സ്വ​ർ​ണം നേ​ടി​യ​പ്പോ​ൾ വ്യ​ക്തി​​ഗ​ത വി​ഭാ​​ഗ​ത്തി​ൽ റാ​ഷി​ദ് സാ​ലി​ഹ് അ​ൽ അ​ഥ്ബ​യും സ്വ​ർ​ണം സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി. ഇ​തോ​ടെ ര​ണ്ട് സ്വ​ർ​ണ​വും ഒ​രു വെ​ള്ളി​യും വെ​ങ്ക​ല​വും അ​ട​ക്കം ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ ആ​കെ മെ​ഡ​ൽ നേ​ട്ടം നാ​ലാ​യി.

    റാ​ഷി​ദ് സാ​ലി​ഹ് അ​ൽ അ​ഥ്ബ, നാ​സ​ർ സാ​ലി​ഹ് അ​ൽ അ​തി​യ്യ, അ​ലി ഇ​ഷാ​ഖ് എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന ഖ​ത്ത​രി ടീ​മാ​ണ് രാ​ജ്യ​ത്തി​നാ​യി ആ​ദ്യ സ്വ​ർ​ണം സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്. 353 പോ​യ​ന്റു​ക​ൾ നേ​ടി​യാ​ണ് ഖ​ത്ത​ർ ഒ​ന്നാ​മ​തെ​ത്തി​യ​ത്. 348 പോ​യ​ന്റു​ക​ളോ​ടെ കു​വൈ​ത്ത് വെ​ള്ളി​യും 346 പോ​യ​ന്റു​ക​ളോ​ടെ ഇ​ന്ത്യ വെ​ങ്ക​ല​വും നേ​ടി.

    ടീം ​ഇ​ന​ത്തി​ലെ മി​ന്നു​ന്ന വി​ജ​യ​ത്തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ, വ്യ​ക്തി​ഗ​ത സ്കീ​റ്റ് ഷൂ​ട്ടി​ങ്ങി​ൽ റാ​ഷി​ദ് സാ​ലി​ഹ് അ​ൽ അ​ഥ്ബ ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ ര​ണ്ടാം സ്വ​ർ​ണ്ണ​വും സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി. ഫൈ​ന​ൽ റൗ​ണ്ടി​ൽ 34 ടാ​ർ​ഗെ​റ്റു​ക​ൾ ല​ക്ഷ്യ​ത്തി​ലെ​ത്തി​ച്ച അ​ൽ അ​ഥ്ബ, ഏ​ഷ്യ​ൻ റെ​ക്കോ​ർ​ഡോ​ടെ​യാ​ണ് ച​രി​ത്ര​നേ​ട്ടം കൈ​വ​രി​ച്ച​ത്. ഏ​ഷ്യ​ൻ ഭൂ​ഖ​ണ്ഡ​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ കാ​യി​ക മാ​മാ​ങ്ക​ത്തി​ൽ ഖ​ത്ത​ർ ഷൂ​ട്ടി​ങ് താ​ര​ങ്ങ​ൾ കൈ​വ​രി​ച്ച ച​രി​ത്ര നേ​ട്ടം ക​ഠി​നാ​ധ്വാ​ന​ത്തി​ന്റെ​യും കാ​യി​ക രം​ഗ​ത്ത് രാ​ജ്യം കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന വ​ള​ർ​ച്ച​യു​ടെ​യും തെ​ളി​വാ​ണ്. സ്കീ​റ്റ് ഷൂ​ട്ടി​ങ്ങി​ൽ ര​ണ്ട് സ്വ​ർ​ണ്ണ മെ​ഡ​ലു​ക​ൾ നേ​ടി​യ​ത് ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ ഷൂ​ട്ടി​ങ് രം​ഗ​ത്തി​നും കാ​യി​ക മേ​ഖ​ല​ക്കും സു​പ്ര​ധാ​ന നാ​ഴി​ക​ക്ക​ല്ലാ​ണെ​ന്ന് ഖ​ത്ത​ർ ഷൂ​ട്ടി​ങ് ആ​ൻ​ഡ് ആ​ർ​ച്ച​റി ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ. ​മി​ഷാ​ൽ അ​ൽ ന​സ​ർ പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    News Summary - Asian Games; Qatar wins double gold in shooting
    Next Story
    X