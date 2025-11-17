Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 17 Nov 2025 9:34 AM IST
    Updated On
    date_range 17 Nov 2025 9:34 AM IST

    ഏഷ്യ കപ്പ് റൈസിങ് സ്റ്റാർസ്; പാകിസ്താന് അനായാസ ജയം

    ഇ​ന്ത്യ​ക്കെ​തി​രെ ര​ണ്ട് വി​ക്ക​റ്റ് ന​ഷ്ട​ത്തി​ൽ പാ​കി​സ്താ​ന് വി​ജ​യം
    ഏഷ്യ കപ്പ് റൈസിങ് സ്റ്റാർസ്; പാകിസ്താന് അനായാസ ജയം
    പാ​കി​സ്താ​നെ​തി​രെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ താ​രം വൈ​ഭ​വ് സൂ​ര്യ​വം​ശി​യു​ടെ ബാ​റ്റി​ങ്

    ദോ​ഹ: ഏ​ഷ്യ ക​പ്പ് റൈ​സി​ങ് സ്റ്റാ​ർ​സ് ക്രി​ക്ക​റ്റി​ൽ പാ​കി​സ്താ​നെ​തി​രെ ഇ​ന്ത്യ​ക്ക് തോ​ൽ​വി. ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും എ ​ടീ​മു​ക​ൾ മാ​റ്റു​ര​ച്ച വാ​ശി​യേ​റി​യ പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ൽ ആ​ദ്യം ബാ​റ്റ് ചെ​യ്ത ഇ​ന്ത്യ 136 റ​ൺ​സെ​ടു​ത്ത് എ​ല്ലാ​വ​രും പു​റ​ത്താ​യ​പ്പോ​ൾ ആ​റ് ഓ​വ​ർ ബാ​ക്കി നി​ൽ​ക്കെ ര​ണ്ട് വി​ക്ക​റ്റ് ന​ഷ്ട​ത്തി​ൽ പാ​കി​സ്താ​ൻ വി​ജ​യം കൈ​വ​രി​ച്ചു.

    വി​ക്ക​റ്റ് നേ​ടി​യ പാ​കി​സ്താ​ൻ ബൗ​ള​ർ ശാ​ഹി​ദ്

    ടോ​സ് നേ​ടി ബൗ​ളി​ങ് തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത പാ​കി​സ്താ​ന് ക​ണ​ക്കു​കൂ​ട്ട​ലു​ക​ൾ പി​ഴ​ച്ചി​ല്ല. 100 റ​ൺ​സ് ക​ട​ക്കും മു​മ്പേ ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​യ മൂ​ന്ന് വി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ അ​വ​ർ​ക്ക് വീ​ഴ്ത്താ​നാ​യി. ബാ​റ്റി​ങ് തു​ട​ങ്ങി ആ​ദ്യ ബൗ​ളി​ൽ ത​ന്നെ ബൗ​ണ്ട​റി പാ​യി​ച്ച് സൂ​ര്യ​വം​ശി ഇ​ന്ത്യ​ക്ക് മി​ക​ച്ച തു​ട​ക്കം സ​മ്മാ​നി​ച്ചു. സൂ​ര്യ​വം​ശി, ന​മ​ൻ കൂ​ട്ടു​കെ​ട്ടി​ൽ ഇ​ന്ത്യ 180 റ​ൺ​സി​ന് മു​ക​ളി​ൽ ക​ട​ക്കു​മെ​ന്ന് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും പാ​ക് ബൗ​ള​ർ​മാ​ർ തു​ട​രെ വി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ വീ​ഴ്ത്തി തി​രി​ച്ച​ടി​ച്ചു.

    പി​യാ​ൻ​ഷ് ആ​ര്യ (10), ന​മ​ൻ ദീ​ർ (35), ജി​തേ​ഷ് ശ​ർ​മ (5) സൂ​ര്യ​വം​ശി എ​ന്നി​വ​ർ പു​റ​ത്താ​യ​തോ​ടെ 14 ഓ​വ​റി​ൽ 101/4 എ​ന്ന നി​ല​യി​ലാ​യി ഇ​ന്ത്യ. 28 പ​ന്തി​ൽ മൂ​ന്ന് സി​ക്സും അ​ഞ്ച് ബൗ​ണ്ട​റി​യും അ​ട​ക്കം 45 റ​ൺ​സ് എ​ടു​ത്താ​ണ് സൂ​ര്യ​വം​ശി പു​റ​ത്താ​യ​ത്. ഇ​തി​നു​ശേ​ഷം ഇ​ന്ത്യ​ക്ക് 35 റ​ൺ​സ് മാ​ത്ര​മേ നേ​ടാ​നാ​യു​ള്ളു. ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ മ​ധ്യ​നി​ര ബാ​റ്റി​ങ് ത​ക​ർ​ന്ന​തോ​ടെ പി​ന്നീ​ട് സ്കോ​ർ ഉ​യ​ർ​ത്താ​നാ​യി​ല്ല. 19 ഓ​വ​റി​ൽ 136 റ​ൺ​സി​ന് എ​ല്ലാ​വ​രും പു​റ​ത്താ​യി. കൂ​റ്റ​ൻ സ്കോ​ർ നേ​ടു​ന്ന​തി​ൽ നി​ന്ന് ഇ​ന്ത്യ​യെ ത​ട​യാ​ൻ പാ​ക് ബൗ​ള​ർ​മാ​ർ​ക്ക് സാ​ധി​ച്ചു.

    മ​റു​പ​ടി ബാ​റ്റി​ങ്ങി​ൽ തു​ട​ക്കം മു​ത​ൽ ത​ന്നെ ആ​ക്ര​മി​ച്ച് ക​ളി​ച്ച പാ​കി​സ്താ​ന് 13.2 ഓ​വ​റി​ൽ ല​ക്ഷ്യ​ത്തി​ലെ​ത്താ​നാ​യി. 47 പ​ന്തി​ൽ 79 റ​ൺ​സ് നേ​ടി പു​റ​ത്താ​കാ​തെ നി​ന്ന മാ​സ് സ​ദാ​ഖ​ത്തി​ന്റെ ഒ​റ്റ​യാ​ൻ ബാ​റ്റി​ങ്ങാ​ണ് പാ​കി​സ്താ​ന്റെ ജ​യം അ​നാ​യാ​സ​മാ​ക്കി​യ​ത്. ജ​യ​ത്തോ​ടെ പോ​യ​ന്റ് പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ പാ​കി​സ്താ​ൻ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ത്ത് നി​ല​യു​റ​പ്പി​ച്ച് സെ​മി യോ​​ഗ്യ​ത​ക്ക് അ​രി​കി​ലെ​ത്തി. ന​വം​ബ​ർ 18ന് ​യു.​എ.​ഇ​ക്കെ​തി​രെ​യാ​ണ് പാ​കി​സ്താ​ന്റെ അ​ടു​ത്ത മ​ത്സ​രം. ​

    ഗ്രൂ​പ് ബി​യി​ൽ ന​ട​ന്ന മ​റ്റൊ​രു മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ഒ​മാ​ൻ യു.​എ.​ഇ​യെ കീ​ഴ​ട​ക്കി. ആ​റ് വി​ക്ക​റ്റി​ന് 155 റ​ൺ​സ് നേ​ടി​യ യു.​എ.​ഇ​ക്കെ​തി​രെ ഇ​ന്നി​ങ്സി​ന്റെ അ​വ​സാ​ന പ​ന്തി​ൽ ഒ​മാ​ൻ ജ​യി​ച്ചു​ക​യ​റി. ന​വം​ബ​ർ 18ന് ​ഇ​ന്ത്യ​ക്കെ​തി​രെ​യാ​ണ് ഒ​മാ​ന്റെ അ​ടു​ത്ത മ​ത്സ​രം. പാ​കി​സ്താ​നോ​ട് തോ​ൽ​വി വ​ഴ​ങ്ങി​യ ഇ​ന്ത്യ​ക്ക് ​ഒ​മാ​നെ​തി​രാ​യ ഗ്രൂ​പ് ഘ​ട്ട​ത്തി​ലെ അ​വ​സാ​ന മ​ത്സ​രം നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​കും. തു​ട​ർ​ന്ന് ന​വം​ബ​ർ 21ന് ​സെ​മി ഫൈ​ന​ലും 23ന് ​ഫൈ​ന​ലും ന​ട​ക്കും.

