Madhyamam
    Qatar
    16 Nov 2025 12:28 PM IST
    16 Nov 2025 12:28 PM IST

    ഏ​ഷ്യ ക​പ്പ് റൈ​സി​ങ് സ്റ്റാ​ർ​സ്; ഇ​ന്ത്യ-പാ​ക് ക്രി​ക്ക​റ്റ് പോ​രാ​ട്ടം ഇ​ന്ന്

    ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും എ ​ടീ​മു​ക​ൾ മാ​റ്റു​ര​ക്കും
    ഏ​ഷ്യ ക​പ്പ് റൈ​സി​ങ് സ്റ്റാ​ർ​സ്; ഇ​ന്ത്യ-പാ​ക് ക്രി​ക്ക​റ്റ് പോ​രാ​ട്ടം ഇ​ന്ന്
    യു.​എ.​ഇ​ക്കെ​തി​രെ സെ​ഞ്ച്വറി നേ​ടി​യ സെ​ഞ്ച്വ​റി വൈ​ഭ​വ് സൂ​ര്യ​വം​ശി

    Listen to this Article

    ദോ​ഹ: ഏ​ഷ്യ ക​പ്പ് റൈ​സി​ങ് സ്റ്റാ​ർ​സ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ലെ വാ​ശി​യേ​റി​യ ഇ​ന്ത്യ-​പാ​ക് മ​ത്സ​രം ഇ​ന്ന്. ദോ​ഹ​യി​ൽ ഏ​ഷ്യ​ൻ ടൗ​ണി​ലെ വെ​സ്റ്റ് എ​ൻ​ഡ് ക്രി​ക്ക​റ്റ് സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ വൈ​കീ​ട്ട് 5.30നാ​ണ് (ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ​മ​യം രാ​ത്രി എ​ട്ടി​ന്) മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ക്കു​ക. ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം യു.​എ.​ഇ​ക്കെ​തി​രാ​യ ക​ളി​യി​ൽ ഇ​ന്ത്യ എ 148 ​റ​ൺ​സി​ന്റെ ജ​യം സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ വേ​ഗ​മേ​റി​യ ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ സെ​ഞ്ച്വ​റി വൈ​ഭ​വ് സൂ​ര്യ​വം​ശി സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. 42 പ​ന്തി​ൽ 144 റ​ൺ​സാ​ണ് കൗ​മാ​ര വെ​ടി​ക്കെ​ട്ട് ബാ​റ്റ​ർ അ​ടി​ച്ചു​കൂ​ട്ടി​യ​ത്.

    15 സി​ക്‌​സും 11 ഫോ​റും വൈ​ഭ​വി​ന്റെ വെ​ടി​ക്കെ​ട്ടി​ന് മാ​റ്റു​കൂ​ട്ടി. ആ​ദ്യം ബാ​റ്റ് ചെ​യ്ത ഇ​ന്ത്യ എ ​ടീം നി​ശ്ചി​ത 20 ഓ​വ​റി​ൽ നാ​ല് വി​ക്ക​റ്റി​ന് 297 റ​ൺ​സാ​ണ് അ​ടി​ച്ചു​കൂ​ട്ടി​യ​ത്. യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ മ​റു​പ​ടി 20 ഓ​വ​റി​ൽ ഏ​ഴി​ന് 149ൽ ​അ​വ​സാ​നി​ച്ചു.

    ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ ജി​തേ​ഷ് ശ​ർ​മ 32 പ​ന്തി​ൽ 83 റ​ൺ​സു​മാ​യി പു​റ​ത്താ​കാ​തെ നി​ന്നു. ഓ​പ​ണ​ർ പ്രി​യാ​ൻ​ഷ് ആ​ര്യ 10ഉം ​ന​മ​ൻ ധി​ർ 34ഉം ​നെ​ഹാ​ൽ വ​ധേ​ര 14ഉം ​റ​ൺ​സെ​ടു​ത്ത് മ​ട​ങ്ങി. 13ാം ഓ​വ​റി​ൽ വൈ​ഭ​വ് വീ​ഴു​മ്പോ​ൾ സ്കോ​ർ 195ലെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. 63 റ​ൺ​സെ​ടു​ത്ത ശു​ഐ​ബ് ഖാ​നാ​ണ് യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ ടോ​പ് സ്കോ​റ​ർ. ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​യി ഗു​ർ​ജ​പ്പീ​ത് സി​ങ് മൂ​ന്നും ഹ​ർ​ഷ് ദു​ബെ ര​ണ്ടും വി​ക്ക​റ്റെ​ടു​ത്തു.

    ഏ​ഷ്യ​ൻ ക്രി​ക്ക​റ്റ് കൗ​ൺ​സി​ൽ ഖ​ത്ത​ർ ക്രി​ക്ക​റ്റ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​നു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ടി20 ​ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ ഇ​ന്ത്യ, പാ​കി​സ്താ​ൻ, ശ്രീ​ല​ങ്ക, ബം​​ഗ്ലാ​ദേ​ശ്, അ​ഫ്​​ഗാ​നി​സ്താ​ൻ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ എ ​ടീ​മു​ക​ളും ഒ​മാ​ൻ, യു.​എ.​ഇ, ഹോ​ങ്കോ​ങ് അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​ധാ​ന ടീ​മു​ക​ളു​മാ​ണ് മാ​റ്റു​ര​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​ന്ത്യ, ഒ​മാ​ൻ, പാ​കി​സ്താ​ൻ, യു.​എ.​ഇ എ​ന്നി​വ​ർ ഗ്രൂ​പ് ബി​യി​ലാ​ണ് ഏ​റ്റു​മു​ട്ടു​ന്ന​ത്.

    ന​വം​ബ​ർ 18ന് ​ഇ​ന്ത്യ എ ​ടീ​മും ഒ​മാ​നും ത​മ്മി​ലു​ള്ള മ​ത്സ​രം ന​ട​ക്കും. ന​വം​ബ​ർ 21ന് ​സെ​മി ഫൈ​ന​ലും 23ന് ​ഫൈ​ന​ലും ന​ട​ക്കും.

