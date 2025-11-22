Begin typing your search above and press return to search.
    ഏ​ഷ്യ ക​പ്പ് റൈ​സി​ങ് സ്റ്റാ​ർ; ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശി​നെ​തി​രെ ഇ​ന്ത്യ​ക്ക് തോ​ൽ​വി

    ഏ​ഷ്യ ക​പ്പ് റൈ​സി​ങ് സ്റ്റാ​ർ; ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശി​നെ​തി​രെ ഇ​ന്ത്യ​ക്ക് തോ​ൽ​വി
    ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശ് താ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​ഹ്ലാ​ദം

    ദോ​ഹ: ഏ​ഷ്യ ക​പ്പ് റൈ​സി​ങ് സ്റ്റാ​ർ​സ് സെ​മി​ഫൈ​ന​ലി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ക്ക് തോ​ൽ​വി. സെ​മി ഫൈ​ന​ൽ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ സൂ​പ്പ​ർ ഓ​വ​റി​ലൂ​ടെ ഇ​ന്ത്യ​യെ കീ​ഴ​ട​ക്കി ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശ്. നി​ശ്ചി​ത ഓ​വ​റി​ൽ ഇ​രു ടീ​മി​ക​ളും 6 വി​ക്ക​റ്റ് ന​ഷ്ട​ത്തി​ൽ 194 റ​ൺ​സ് നേ​ടി. സൂ​പ്പ​ർ ഓ​വ​റി​ൽ റ​ൺ​സ് ഒ​ന്നും നേ​ടാ​തെ ര​ണ്ട് വി​ക്ക​റ്റ് ഇ​ന്ത്യ ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ത്തി. ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശ് പേ​സ​ർ റി​പ്പ​ൺ മൊ​ണ്ടോ​ൾ ആ​ദ്യ ര​ണ്ട് പ​ന്തു​ക​ളി​ൽ വി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ വീ​ഴ്ത്തി ഇ​ന്ത്യ​യെ പൂ​ജ്യ​ത്തി​ന് പു​റ​ത്താ​ക്കി. ആ​ദ്യ ബാ​ളി​ൽ ജി​തി​ൻ ഷ​ർ​മ​യു​ടെ വി​ക്ക​റ്റ് തെ​റി​പ്പി​ച്ച​പ്പോ​ൾ ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ ബാ​ളി​ൽ അ​ശു​തോ​ഷ് ശ​ർ​മ​യെ ക്യാ​ച്ചി​ങ്ങി​ലൂ​ടെ​യും പു​റ​ത്താ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    എ​ന്നാ​ൽ, മ​റു​പ​ടി ബാ​റ്റി​ങ്ങി​ൽ ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശി​ന്റെ ആ​ദ്യ വി​ക്ക​റ്റ് യാ​സി​ർ അ​ലി​യെ പു​റ​ത്താ​ക്കി സു​യാ​ഷ് ശ​ർ​മ ഇ​ന്ത്യ​ക്കു​വേ​ണ്ടി നേ​ടി​യെ​ങ്കി​ലും, ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ പ​ന്ത് വൈ​ഡ് പോ​യ​തോ​ടെ ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശ് വി​ജ​യി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    നേ​ര​ത്തേ, ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ ജി​തേ​ഷ് ശ​ർ​മ ആ​ദ്യം ഫീ​ൽ​ഡ് ചെ​യ്യാ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ആ​ദ്യം ബാ​റ്റു​ചെ​യ്ത ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശ് എ ​മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​ന​മാ​ണ് പു​റ​ത്തെ​ടു​ത്ത​ത്. ഓ​പ​ണ​ർ ഹ​ബീ​ബു​ർ​റ​ഹ്മാ​ൻ 46 പ​ന്തി​ൽ 65 റ​ൺ​സ് നേ​ടി മി​ക​ച്ച തു​ട​ക്കം ന​ൽ​കി​യ​ത്. അ​വ​സാ​ന ഓ​വ​റു​ക​ളി​ൽ മെ​ഹ്‌​റോ​ബി​ന്റെ​യും യാ​സി​റി​ന്റെ​യും അ​തി​ശ​യി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഫി​നി​ഷി​ങ്ങി​ൽ ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശ് സ്കോ​ർ 194ൽ ​എ​ത്തി​ച്ചു. അ​വ​സാ​ന ര​ണ്ട് ഓ​വ​റു​ക​ളി​ൽ 50 റ​ൺ​സാ​ണ് ഇ​രു​വ​രു​ടേ​യും കൂ​ട്ടു​കെ​ട്ടി​ൽ നേ​ടി​യ​ത്. അ​തേ​സ​മ​യം, മ​റു​പ​ടി ബാ​റ്റി​ങ്ങി​നി​റ​ങ്ങി​യ ഇ​ന്ത്യ, വൈ​ഭ​വി​ന്റെ ഫോ​മി​ൽ മി​ക​ച്ച തു​ട​ക്ക​മാ​ണ് പു​റ​ത്തെ​ടു​ത്ത​ത്. പ​ക്ഷേ, 15 പ​ന്തി​ൽ 38 റ​ൺ​സ് നേ​ടി പു​റ​ത്താ​യ​പ്പോ​ൾ ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ബാ​റ്റി​ങ്ങി​നെ ത​ള​ർ​ത്തി. അ​വ​സാ​ന ഓ​വ​റി​ൽ അ​വ​സാ​ന നി​മി​ഷം വ​രെ​യും നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​യ ക​ളി​യി​ൽ സ്കോ​ർ 194ൽ ​എ​ത്തി​ച്ച് ഇ​ന്ത്യ സ​മ​നി​ല പി​ടി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    News Summary - Asia Cup Rising Star; India loses to Bangladesh
